Hoà Minzy đã trả hết nợ cho Văn Toàn

Hoà Minzy và Văn Toàn có tình bạn kéo dài hơn 10 năm, cả hai thường xuyên có những tương tác trên MXH. Ngoài mối quan hệ thân thiết, câu chuyện Hoà Minzy vay nợ Văn Toàn để làm MV cũng từng gây xôn xao. Cả hai nhiều lần nhắc về số nợ này, công khai đòi tiền nhau. Cho đến tối 12/4, Hoà Minzy công khai đã "chốt" nợ, trả số tiền cuối cùng cho Văn Toàn.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy đã công khai chuyển khoản 300 triệu cho Văn Toàn kèm nội dung "Hoà chuyển khoản nợ cho Văn Toàn đợt cuối". Không chỉ thế, nhân dịp sinh nhật bạn thân, Hoà Minzy còn tặng cho anh chiếc ba lô đắt đỏ, chúc Văn Toàn sớm báo tin vui. Có thể thấy, qua mọi chuyện, cả hai vẫn giữ tình bạn gắn bó, thoải mái trêu ghẹo nhau trên MXH.

Hoà Minzy chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật Văn Toàn! Đắn đo mãi tôi chẳng biết tặng gì cho bạn nhân ngày sinh nhật. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có món quà này mới làm bạn vui đó chính là tôi trả nốt số nợ cuối cùng cho bạn. Kèm theo trước Tết bạn nhắn tin tôi kêu mua cho bạn cái túi, bạn sẽ cho nợ qua Tết mới đòi nên nay tôi tặng kèm thêm túi nha bạn. Kèm theo 1 túi quà Hermes nữa nhớ. Eo ôi con nợ có tâm quá. Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé".

Năm 2014, khi Hòa Minzy là một ca sĩ "tân binh" thì Văn Toàn là lứa cầu thủ U19 Việt Nam nổi đình đám. Văn Toàn và Hoà Minzy được cho là quen nhau qua tình cũ của nữ ca sĩ. Thế nhưng cách đây không lâu, Hoà Minzy cho biết Văn Toàn mới là cầu thủ đầu tiên mà cô quen biết. Hoà Minzy vốn có tình yêu với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tính đến hiện tại, cả hai đã có 11 năm gắn bó.

Hoà Minzy cho biết tình bạn của cả hai đã kéo dài 10 năm, từng có giai đoạn suýt kết thúc nhưng vì trân trọng nhau nên vẫn tiếp tục đồng hành. Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".

Văn Toàn cũng từng làm rõ mối quan hệ với Hoà Minzy: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này. Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Trong một lần livestream bán hàng, Văn Toàn bất ngờ tiết lộ rằng anh từng cho Hòa Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để thực hiện một dự án MV ca nhạc. Ngay sau đó, Hòa Minzy xác nhận thông tin này là có thật, nhưng cho biết cô đã trả dần nhiều năm qua và vẫn còn nợ một phần. Theo chia sẻ được lan truyền, số tiền còn nợ khoảng 750 triệu đồng, bao gồm cả các chi phí quảng bá và hợp tác hình ảnh mà Văn Toàn từng hỗ trợ. Thời gian qua cả hai thường xuyên trêu đùa "đòi nợ" nhau trên mạng, thậm chí Hòa Minzy còn mua túi xách, Iphone rồi trêu trừ vào nợ cho Văn Toàn.

Hồi tháng 11/2025, Hoà Minzy từng chuyển trả nợ cho Văn Toàn 300 triệu đồng. Nữ ca sĩ công khai ảnh xác nhận chuyển 300 triệu đồng cho Văn Toàn với nội dung "sắp hết nợ nhé". Khi đó, Hoà Minzy thổ lộ: "Cũng đến ngày phải trả nợ rồi - chủ nợ khổ nhất Việt Nam. Ủa hôm trước status xây nhà, xin đồ em đã chặn rồi ai gửi cho Văn Toàn đấy, làm ráo riết đòi nợ em đây. Còn 1 khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt". Đến hiện tại, Hoà Minzy đã thoát kiếp "con nợ" của Văn Toàn.

