Quán lẩu gà sợ hãi vì nổi tiếng, ông chủ kiệt sức vì quá nhiều khách giờ ra sao?

Quán lẩu gà nổi tiếng "bất đắc dĩ" và chuyện ăn vào gây đau bụng

Mọi chuyện bắt nguồn vào đầu tháng 4, khi một nam blogger ẩm thực nổi tiếng đăng tải đoạn video trải nghiệm tại quán lẩu gà có tên là Mạc thị. Trong video, khi thấy ống kính máy quay, ông Mạc - chủ quán đã vội vã phân trần và ngăn cản vì lo sợ quán nổi tiếng sẽ phục vụ không xuể. Đỉnh điểm của sự hài hước là việc ông thẳng thừng cảnh báo những thực khách đang đứng chờ rằng ăn đồ ở quán ông có thể bị đau bụng. Thậm chí, bên ngoài quán còn dựng sẵn một tấm biển đỏ với dòng chữ lưu ý rằng sau khi ăn, một số khách có thể phải vào nhà vệ sinh và đây là điều bình thường.

Thay vì hoang mang hay bỏ đi, nhóm khách hàng lại không hề nao núng, tự tin khẳng định sức khỏe tốt và kiên quyết muốn nếm thử. Thái độ "không cần khách" và sự mộc mạc của ông chủ vô tình trở thành chiêu marketing ngược cực kỳ hiệu quả. Tính đến ngày 8/4, đoạn video đã thu hút 1,4 triệu lượt thích trên Douyin và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên Xiaohongshu. Nhiều thực khách lặn lội từ xa đến, như anh Trần từ Quảng Châu hay cô Tiểu Trương, đều thừa nhận chính sự tương phản giữa việc các nhà hàng khác luôn muốn khách khen ngợi, còn ông Mạc lại làm điều ngược lại đã kích thích sự tò mò mãnh liệt, khiến họ chấp nhận xuất phát từ 5 giờ rưỡi sáng và xếp hàng chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ.

Kiệt sức vì phục vụ hàng ngàn thực khách mỗi ngày

Sự tò mò của cộng đồng mạng đã tạo ra một cơn sốt thực sự, mang đến cho ông Mạc một gánh nặng quá sức. Trong dịp nghỉ lễ Thanh minh vừa qua của Trung Quốc, quán lẩu gà đón từ 2.000 đến 3.000 lượt khách từ khắp nơi đổ về mỗi ngày khiến các tuyến đường xung quanh ách tắc nghiêm trọng. Nhiều người thậm chí ngủ qua đêm trong ô tô để xí chỗ. Lượng khách quá tải khiến ông Mạc phải làm gà liên tục đến tận 9 giờ tối. Từ một người quen với nhịp sống thảnh thơi, mỗi ngày chỉ phục vụ khoảng 10 bàn rồi đi hát karaoke hay tập thể dục, giờ đây ông chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày và liên tục than thở kiệt sức, cho rằng kiếm tiền kiểu này hoàn toàn không đáng.

Theo Jimu News, trước những tin đồn trên mạng về việc quán tung chiêu giảm giá 20% cho khách hàng đánh giá 1 sao để giảm sức nóng, con gái ông Mạc đã lên tiếng phủ nhận. Do lượng tiêu thụ quá lớn, vượt mức đáp ứng của trang trại gia đình, quán cũng đã phải thông báo chuyển sang sử dụng nguồn gà nhập từ bên ngoài. Mức giá hiện tại cũng được cập nhật với một nồi lẩu gà nguyên con có giá 258 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) và phần canh thảo dược là 38 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng).

Quán lẩu gà nổi rần rần giờ ra sao?

Để giải quyết tình trạng quá tải và đảm bảo an ninh trật tự, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Không chỉ xây dựng thêm bãi đỗ xe riêng và lắp đặt camera giám sát, chính quyền còn giới hạn số lượng phục vụ của quán xuống chỉ còn 200 số thứ tự mỗi ngày. Một đội ngũ hùng hậu gồm các tình nguyện viên và sinh viên làm thêm cũng được cử đến để phụ giúp gia đình ông Mạc làm gà, dọn dẹp. Đồng thời, địa phương còn phát thêm bản đồ ẩm thực nhằm hướng dẫn và phân luồng du khách sang các nhà hàng, điểm tham quan lân cận. Nhờ đó, ông Mạc và gia đình mới bắt đầu có thời gian để nghỉ ngơi.

Sức hút của quán Mạc thị không chỉ đến từ câu chuyện hài hước mà còn nằm ở chất lượng món ăn mang đậm tính dưỡng sinh. Hình ảnh gà tươi được làm tại chỗ kết hợp với nước lẩu nấu từ rượu thảo dược tự ủ giúp loại bỏ "thấp khí" trong cơ thể đã chinh phục được nhiều thực khách. Món ăn này các chuyên gia từ Bệnh viện Trung y tỉnh Quảng Đông đánh giá cao, món lẩu gà hầm rễ ngũ chỉ mao đào, trần bì, phục linh và mứt táo của quán có tác dụng kiện tỳ bổ phế, hành khí trừ thấp. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị gia đình mộc mạc, giá trị dinh dưỡng cao và một ông chủ chân chất đã tạo nên hiện tượng ẩm thực độc đáo này.