Quán lẩu nướng của Ngọc Trinh bị đánh giá 3,7 sao

Nhà Pá Lẩu & Nướng là một trong những thương hiệu ẩm thực được Ngọc Trinh đầu tư, vừa đi vào hoạt động được một thời gian. Ngay từ khi xuất hiện, quán nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt khi Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá cũng như check-in tại địa điểm này.

Với danh tiếng của chủ đầu tư, không ít thực khách tò mò muốn ghé thử quán để trải nghiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, điều khiến nhiều người chú ý là điểm đánh giá của quán trên Google hiện chỉ còn 3,7 sao. Con số này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng thực tế của địa điểm ăn uống đang được chú ý này.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh: FBNV)

Theo ghi nhận từ phần đánh giá trên Google, Nhà Pá Lẩu & Nướng nhận về không ít phản hồi ở mức 1 sao và 2 sao, kéo tổng điểm trung bình xuống còn 3,7. Các nhận xét của thực khách cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến trải nghiệm tại quán.

Trong đó, một số khách cho rằng khẩu phần món ăn khá ít so với mức giá. Có người chia sẻ rằng nhóm 3 người gọi nhiều món như gỏi cá hồi, xiên nhúng tổng hợp, mì xào hải sản, thịt nướng, cá nướng và xôi cua nhưng cảm thấy lượng đồ ăn không nhiều so với chi phí hơn một triệu đồng. Bên cạnh đó, phần nước lẩu được nhận xét là khá nhạt.

Một số đánh giá khác lại tập trung vào tốc độ lên món. Theo phản hồi của khách, có trường hợp phải chờ hơn 30 phút mới nhận được món đầu tiên, sau đó tiếp tục đợi khá lâu cho các món tiếp theo. Thậm chí có người cho biết món mì xào khi mang ra vẫn còn sợi mì chưa chín, hoặc phải đợi khá lâu cho các món nướng tại bàn.

Ngoài ra, chất lượng phục vụ cũng là điểm bị nhiều thực khách nhắc đến trong các đánh giá tiêu cực. Một số người cho rằng nhân viên phục vụ chưa thật sự nhanh nhẹn, đôi khi lơ là trong việc dọn bàn hoặc mang nước chấm. Có khách còn phản ánh rằng khi rời quán, nhân viên không chào khách như thường thấy ở nhiều địa điểm ăn uống khác.

Một số đánh giá khác cũng đề cập đến khâu vận hành và chuẩn bị của quán. Có người cho biết khi đến ăn thì nhiều món trong menu đã hết dù quán khá vắng. Thời gian chờ món xôi được thông báo lên tới 45 phút khiến thực khách cảm thấy không thoải mái. Bên cạnh đó, menu được nhận xét là khá đơn giản, chữ nhỏ và chưa có hình ảnh minh họa.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng vị trí quán nằm trong hẻm khá nhỏ, gây khó khăn cho ô tô khi di chuyển nếu gặp xe đi ngược chiều. Một số thực khách còn cho biết địa chỉ quán chưa hiển thị rõ ràng trên các ứng dụng đặt xe, dẫn đến việc tìm đường mất thời gian.

Một số nhận xét của thực khách (Ảnh chụp màn hình)

Từ những phản hồi trên, có thể thấy các vấn đề được thực khách nhắc đến nhiều nhất xoay quanh khẩu phần món ăn, tốc độ lên món, chất lượng phục vụ và mức giá so với trải nghiệm.

Trước những đánh giá này, phía Nhà Pá Lẩu & Nướng đều để lại phản hồi dưới phần bình luận, bày tỏ sự ghi nhận và xin lỗi khách hàng vì trải nghiệm chưa trọn vẹn. Cùng với đó, quán khuyến khích các thực khách trực tiếp liên hệ đến fanpage hoặc hotline của quán để được lắng nghe và hỗ trợ tốt hơn.

Động thái này phần nào cho thấy phía quán đã ghi nhận các góp ý từ thực khách và bày tỏ thiện chí tiếp nhận phản hồi.

Hiện tại, khi liên hệ với Nhà Pá Lẩu & Nướng để tìm hiểu thêm về những phản hồi đang được bàn tán trên mạng, phía quán vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể liên quan đến vấn đề này.