Nữ NSƯT xách vali bay về Mỹ, hứa 1 việc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã ra sân bay để bay về Mỹ sau gần một tháng về nước làm việc, tham gia nhiều hoạt động.



Đi tiễn Ngọc Huyền ra sân bay có các trợ lý và tài xế riêng cũng chính là anh họ của cô. Được biết, Ngọc Huyền thuê anh họ làm tài xế mỗi khi về Việt Nam.

Ngọc Huyền và anh họ

Cô chào tạm biệt anh họ và nói: "Tôi đã xong công việc ở Việt Nam rồi giờ tôi xách vali bay về Mỹ đây. Cảm ơn anh trai của em đã hỗ trợ em, chăm sóc, lo lắng cho em suốt thời gian ở đây. Tháng 7 này em lại về Việt Nam, hẹn gặp lại anh tháng 7.

Đây là anh họ tôi. Anh ấy vừa là anh họ, vừa là tài xế vừa lo sức khỏe cho tôi, rất tuyệt vời. Cuộc đời tôi được nhiều phước quá khi bà con dòng họ thuận thảo, yêu thương nhau. Anh tôi cũng nhiều show lắm, lái xe chở tôi xong là cũng đi lái xe cho người khác liền.

Anh cho em gửi lời hỏi thăm cậu ba và mợ. Nếu tháng 7 này em về nước mà thuận lợi thì em về quê thăm cậu mợ. Em hứa tháng 8 này về.

Tôi về đợt này đúng 3 tuần lễ, về lại Mỹ đúng dịp lễ nên nhiều người bay quá, không có vé luôn, phải đổi hãng khác và còn không có ghế ngồi. Vì thế nên tôi bị đẩy xuống ghế rất xa bay hạng phổ thông mà còn không có vé. Từ qua tới giờ tôi mới ngủ được 1 tiếng".

Tại sân bay, Ngọc Huyền còn dặn dò hai trợ lý ở lại Việt Nam quản lý tốt công việc kinh doanh tại cửa hàng trà sữa. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã tới ủng hộ cửa hàng trà sữa và mua vé tới xem show của cô.

Cô nói: "Tôi cảm ơn bà con cô bác đã đến ủng hộ, trò chuyện, mua vé tới show của tôi, một show kỷ niệm 41 năm ca hát và mới đây là show kỷ niệm 42 năm ca hát, khán giả đến full luôn, hạnh phúc lắm.

Lần này về Việt Nam tôi có nhiều hoạt động, đi hát cúng dường chùa, đi phát quà, từ thiện, làm show riêng và đi trao học bổng tại Bến Tre, hát show cùng anh Kim Tử Long. Tôi hạnh phúc vì làm được nhiều việc.

Bây giờ tôi phải bay về Mỹ vì cũng full lịch diễn show rồi. Tôi về nhà ở Mỹ nghỉ được 1 ngày là lại phải bay đi Dallas và San Diego. Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 8 ở Việt Nam".