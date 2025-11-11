MC Khánh Vy đính chính

Sau đám cưới của của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương, từ khóa “Khánh Vy và người yêu” bất ngờ leo top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Việc này xuất phát từ khi nữ MC sinh năm 1999 xuất hiện rạng rỡ tại hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà. Tuy nhiên, thay vì một câu chuyện tình cảm lãng mạn, sự việc chỉ là hiểu nhầm vui nhộn mà chính Khánh Vy đã nhanh chóng đính chính.

Khánh Vy thanh minh

Đám cưới thế kỷ của Đỗ Hà – Viết Vương diễn ra long trọng tại Hà Nội đã thu hút hàng loạt sao Việt. Trong số đó, Khánh Vy nổi bật với phong cách giản dị nhưng đầy sức sống. Nữ MC diện váy midi tông pastel, tóc xõa thanh lịch. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến nhiều người nhận xét: “Vy vẫn trẻ như sinh viên”.

Không chỉ khen visual, cư dân mạng còn “phóng to” từng khoảnh khắc trong video chúc mừng mà Khánh Vy đăng tải. Một chàng trai cao ráo, ăn mặc ton-sur-ton với cô xuất hiện bên cạnh, thậm chí có hành động đỡ tay, nhấc váy khi Vy suýt vấp ngã trên bục chụp ảnh. Cộng thêm gợi ý tìm kiếm “Khánh Vy và người yêu” tự động hiện lên, dân tình lập tức “đẩy thuyền” và đặt câu hỏi dồn dập dưới phần bình luận.

Trước làn sóng tò mò, Khánh Vy không để tin đồn lan xa. Chỉ vài giờ sau, cô đăng status dài trên mạng xã hội với giọng điệu hài hước: "Oi thoi chéc. Đây là ông anh của cả bé Đỗ Hà và em. Mặc đúng dress code nên mấy anh em tranh thủ lên chụp cùng cô dâu chú rể cho lẹ còn vào tiệc ạ. Anh em có nói với nhau cứ chụp ở 2 phía rùi về ‘crop’ (cắt) người còn lại là xong, để tiết kiệm thời gian. Ông anh là bác sĩ, gia đình vợ con đề huề rùi cả nhà ơi.”

Cô còn tiết lộ ảnh nhóm bạn lâu năm gặp lại từ chuyến đi Trường Sa. Nhân dịp đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà, họ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Status kèm ảnh nhóm nhận về hàng nghìn lượt thả tim và bình luận “thở phào” từ fan hâm mộ.

Chuyện tình cảm của Khánh Vy: Vẫn là “ẩn số” được giữ kín

Đây không phải lần đầu Khánh Vy bị hiểu lầm về bạn trai. Trước đây, nhiều đồng nghiệp nam từng bị netizen “ghép đôi” chỉ vì xuất hiện chung khung hình. Tuy nhiên, nữ MC 9X luôn chọn cách im lặng hoặc đính chính ngắn gọn, không tiết lộ thêm về đời tư.

Năm 2023, trong một talkshow, Khánh Vy từng chia sẻ quan điểm về tình yêu: “Người ấy phải yêu công khai trong ánh sáng, khiến em cảm thấy tự hào và an tâm”. Cô nhấn mạnh tiêu chí “bảo vệ về thể chất lẫn tinh thần” và ưu tiên đối phương trong cuộc sống. Dù thẳng thắn về tiêu chuẩn, Khánh Vy chưa từng công khai mối quan hệ nào. Trên các nền tảng cá nhân, cô chỉ chia sẻ công việc, gia đình, bạn bè và những câu chuyện truyền cảm hứng về học ngoại ngữ, phát triển bản thân.

Khánh Vy tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Ngoại giao, nổi tiếng từ thời sinh viên với khả năng nói 7 ngôn ngữ. Cô đảm nhận vai trò MC “Đường Lên Đỉnh Olympia”, dẫn dắt nhiều chương trình song ngữ, sự kiện lớn và cuộc thi sắc đẹp. Song song đó, kênh YouTube của Vy cán mốc 2,15 triệu người theo dõi với nội dung giáo dục, lối sống tích cực. Hình ảnh chuyên nghiệp giúp cô trở thành gương mặt quảng cáo được các nhãn hàng lớn tin tưởng.

Dù bị “soi” đời tư, Khánh Vy vẫn giữ phong thái vui vẻ, tập trung vào công việc. Hiểu nhầm lần này không chỉ là câu chuyện vui trong đám cưới Đỗ Hà mà còn khẳng định sức hút của nữ MC Gen Z: vừa tài năng, vừa gần gũi, lại bí ẩn, thu hút.

