“Khánh Vy và người yêu” lên hot search

Mới đây, MC Khánh Vy thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tham dự trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương. Nữ MC sinh năm 1999 xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, diện mạo giản dị nhưng vẫn sáng bừng. Được biết, Khánh Vy cũng có mặt từ rất sớm để chụp hình, ngắm nhìn không gian tiệc cưới và gửi lời chúc phúc đến cô dâu, chú rể.

Nhiều người nhận xét, nhan sắc của Khánh Vy ngày càng thăng hạng, trưởng thành và cuốn hút hơn. Cô nàng toát ra vibe một mỹ nhân tự tin, thân thiện và lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ. Thậm chí, không ít người còn bày tỏ rằng dù Khánh Vy lớn tuổi hơn Đỗ Hà nhưng khi đứng cạnh vẫn thấy cô nàng trẻ trung, rạng rỡ, visual “một chín một mười” với nàng hậu.

Khánh Vy xuất hiện rạng rỡ trong đám cưới của Đỗ Hà và Viết Vương

Nhan sắc qua camera thường của Khánh Vy khiến dân tình rần rần khen ngợi

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc, từ khoá “Khánh Vy và người yêu” lại bỗng được dân mạng đổ xô tìm kiếm. Thậm chí trong video do chính chủ đăng tải để chúc mừng đám cưới, cụm từ khóa này cũng xuất hiện ngay ở phần gợi ý khiến dân tình tò mò.

Theo đó, mọi chuyện bắt nguồn từ khung hình Khánh Vy chụp cùng vợ chồng Đỗ Hà trong đám cưới. Trong một vài góc máy, netizen phát hiện nữ MC không đi một mình mà còn có thêm bóng dáng một chàng trai. Người này cũng vào chụp ảnh cùng với Khánh Vy, diện trang phục có màu sắc tương tự với chiếc váy mà cô nàng mặc.

Không những thế khi Khánh Vy đi xuống bục, anh chàng này cũng nhanh chóng đi theo sau và có động thái đưa tay ra đỡ, nhấc váy khi thấy nữ MC có phần loạng choạng, dễ vấp ngã. Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi đặt nghi vấn về danh tính của anh chàng này cùng mối quan hệ với Khánh Vy.

Khoảnh khắc chàng trai xuất hiện chung với Khánh Vy khiến nhiều người thắc mắc

Từ khoá "Khánh Vy và người yêu" được dân tình tìm kiếm

Thậm chí, một người hâm mộ của cô nàng còn gửi ảnh chụp màn hình khoảnh khắc đó và bình luận ngay phía dưới clip để hỏi thẳng chính chủ. Trước những lời bàn tán từ cư dân mạng, MC Khánh Vy cũng đã nhanh chóng lên tiếng giải đáp. Cô cho biết, đó chỉ là một người anh quen biết của cả cô và Đỗ Hà. Tuy nhiên, nữ MC vẫn tuyệt nhiên không nhắc đến tình trạng mối quan hệ của mình mà chỉ bày tỏ hóm hỉnh: “Chúc mừng cô dâu Đỗ Hà hạnh phúc rạng rỡ, xin vía em gái”.

Nữ MC cũng đã nhanh chóng lên tiếng

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng quan tâm đến chuyện tình cảm của Khánh Vy. Trước đó, cũng có không ít những người bạn, đồng nghiệp của cô cũng bị hiểu nhầm là bạn trai khiến Khánh Vy phải nhanh chóng đính chính.

Song, mỹ nhân Gen Z này vẫn hoàn toàn giữ kín chuyện đời tư của mình. Trên MXH, Khánh Vy thoải mái trong việc chia sẻ về công việc, cuộc sống đời thường bên gia đình, bạn bè, người thân nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tình cảm. Cô nàng cũng chưa từng bị “team qua đường” bắt gặp xuất hiện tình tứ cạnh ai nên nhiều người cho rằng, chuyện tình yêu của Khánh Vy vẫn là một “ẩn số”.

Năm 2023, trong một talkshow Khánh Vy từng bày tỏ: “Con gái cứ dính vào lưới tình là ngốc nghếch nhưng nhờ cái ngốc ấy mới khôn ra được. Em từng khóc lóc, rồi trong lúc mình khóc lóc thì người ta enjoy cuộc sống, up story các thứ, em càng khóc lóc hơn nữa. Em giải tỏa năng lượng bằng cách khóc, gào thét không làm ăn được gì cả”.

Bên cạnh đó, cô bạn cũng từng bật mí tiêu chuẩn của bản thân với “nửa kia”. “Người ấy yêu em phải yêu công khai trong ánh sáng, không được yêu trong bí mật, không cần up lên MXH nhưng những mối quan hệ thân thiết của anh ấy phải được biết. Anh ấy phải cảm giác tự hào khi có được em. Mình nghĩ tích cực mình là món quà đi. Anh ấy phải bảo vệ được em về thể chất, tinh thần. Anh ấy phải khiến em có cảm giác an tâm (tình cảm, thời gian) coi mình là một trong những ưu tiên”, Khánh Vy nói.

Khánh Vy được nhận xét ngày càng xinh đẹp, cuốn hút

Tuy nhiên cô bạn vẫn kín tiếng trong chuyện tình cảm

Khánh Vy sinh năm 1999, từng là “hiện tượng mạng” khi nói được 7 thứ tiếng. Tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Ngoại giao, cô nhanh chóng bước vào lĩnh vực truyền hình với vai trò MC của “Đường Lên Đỉnh Olympia”, đồng thời dẫn dắt nhiều chương trình lớn, sự kiện song ngữ và các cuộc thi sắc đẹp.

Không dừng lại ở đó, Khánh Vy còn là một content creator nổi bật với hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok. Cô thường chia sẻ về học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hầu hết là những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá, hợp tác thương hiệu.