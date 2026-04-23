Quỳnh Nga thơm má Việt Anh ngay trên sóng, công khai sau 7 năm mập mờ?

Từ năm 2019, diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng nghi vấn tình cảm. Sau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình, cả hai bị nghi ngờ vì có những tương tác thân mật trên màn ảnh lẫn tới ngoài đời thực.

Khoảnh khắc thân mật giữa Quỳnh Nga và Việt Anh mới đây đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau nhiều năm liên tục bị đồn đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, hành động tình cảm của cả hai ngay trước ống kính càng làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật". Cụ thể, trong một phiên livestream bán hàng, Quỳnh Nga gây chú ý khi bất ngờ vòng tay ôm và thơm má Việt Anh. Ở một khoảnh khắc khác, nữ diễn viên còn tiếp tục chủ động "đánh dấu chủ quyền" với anh.

Ngay lập tức, loạt hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây không còn là tương tác "đùa vui" đơn thuần mà giống như một động thái công khai mối quan hệ sau thời gian dài úp mở. Không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí "đẩy thuyền" cặp đôi vì cho rằng họ đẹp đôi.

Quỳnh Nga và Việt Anh cùng xuất hiện trên sóng livestream. Nguồn: Việt Anh

Cặp đôi này khiến netizen xôn xao khi có những hành động tình cảm trước đông đảo người xem. Nguồn: Việt Anh

Trên thực tế, Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng nghi vấn hẹn hò suốt nhiều năm qua. Cả hai từng hợp tác trong một số dự án phim truyền hình và thường xuyên đồng hành ngoài đời, từ đi ăn uống, tham gia sự kiện đến những chuyến du lịch chung. Tuy nhiên, trước mọi đồn đoán, người trong cuộc vẫn giữ im lặng hoặc khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Vì vậy, hành động thân mật mới đây được xem là một "bước tiến" đáng chú ý trong mối quan hệ của cả hai.

Thực tế, từ năm 2019, mạng xã hội đã rộ lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp khi khán giả liên tục "soi" ra loạt chi tiết trùng hợp, như việc cùng đi du lịch, check-in tại những địa điểm quen thuộc hay thậm chí xuất hiện tại nhà riêng của nhau.

Quỳnh Nga và Việt Anh nhiều năm qua liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp Sau khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên, Quỳnh Nga lựa chọn giữ kín đời sống tình cảm và chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ mới nào. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Việt Anh khi thường xuyên sánh đôi cùng đàn anh tại các sự kiện, thậm chí không ít lần bị bắt gặp cùng trở về một khu chung cư ở Hà Nội. Cuối tháng 9/2025, dư luận tiếp tục xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Quỳnh Nga và Việt Anh xuất hiện tại một bệnh viện. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Quỳnh Nga diện trang phục giản dị, trên tay cầm tờ giấy bị nghi là phiếu siêu âm. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí có ý kiến cho rằng Việt Anh đưa Quỳnh Nga đi khám thai, khiến mối quan hệ giữa cả hai càng trở thành tâm điểm bàn luận. Trước loạt đồn đoán từ netizen, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cùng một vài người bạn, trong đó có Việt Anh. Quỳnh Nga hài hước bình luận: "Ôi trời, đi khám tổng quát hằng năm cùng mấy người lun mà". Về chuyện đang có thai, nữ diễn viên cũng phủ nhận: "Tôi đi rủ 4, 5 anh em đi khám tổng quát mà thành khám thai thì cũng là tấu hài ghê. Tối về còn đi đánh pickleball ầm ầm". Trong suốt thời gian qua, cặp đôi này liên tục sánh đôi và đồng hành ở các sự kiện lớn nhỏ. Ảnh: Tổng hợp Về thông tin hẹn hò Quỳnh Nga, Việt Anh nói: "Tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi cũng không quan trọng tuổi tác hay bạn ấy đã kết hôn hay chưa, có con riêng con chung hay không cũng không phải rào cản. Bạn ấy từng kết hôn, từng có con càng tốt. Tôi nghĩ những người từng trải, có sự va đập, mất mát sẽ tần cùng tần sóng với mình hơn là các bạn trẻ chưa từng trải qua điều đó. Mọi người đang quy chụp Quỳnh Nga nhưng có những yếu tố Quỳnh Nga chưa có ở trong đó. Mọi người hay quy chụp vì anh em chơi chung nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hai người còn đổ vỡ và cùng chưa có gì nên hay bị vun vào nhau. Chứ tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp".

Minh Ngọc