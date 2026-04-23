Giải mã adidas Hyperboost Edge – Đôi giày được các ngôi sao thể thao hàng đầu Việt Nam săn đón

Đôi giày kết hợp ba công nghệ đột phá gồm lớp đế giữa Hyperboost Pro, phần thân dệt PRIMEWEAVE và đế ngoài LIGHTTRAXION, giúp cân bằng hoàn hảo giữa sự êm ái và khả năng phản hồi linh hoạt trong từng sải bước. Sự kiện ra mắt toàn cầu không chỉ gây chú ý bởi những thông số kỹ thuật ấn tượng mà còn quy tụ hàng loạt vận động viên ưu tú và các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Tại Việt Nam, Hyperboost Edge nhanh chóng trở thành tâm điểm khi nhận được sự tin chọn từ những cái tên đình đám như bộ đôi tuyển thủ quốc gia Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son cùng nam thần bóng rổ Caleb Nguyễn, khẳng định vị thế của một siêu phẩm chạy bộ dẫn đầu xu hướng năm 2026.

Hyperboost Edge được thiết kế dành cho những người chạy bộ phổ thông, những người mới bắt đầu hành trình chạy bộ, những ai chạy hằng ngày, những người tập luyện nhiều buổi mỗi tuần, và bất kỳ ai muốn có sự thoải mái tối đa mà không thích cảm giác cứng hay thiên về thi đấu của các dòng giày chạy tốc độ.

Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên - một trong những người đầu tiên trải nghiệm adidas Hyperboost Edge

Sức hút của Hyperboost Edge đến từ khả năng đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu tập luyện chạy bộ khắt khe lẫn gu thẩm mỹ thời thượng. Đối với hai ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son, chạy bộ là phần không thể thiếu trong giáo án tập luyện hằng ngày để duy trì nền tảng thể lực bền bỉ trước mỗi trận đấu lớn. Cả hai cầu thủ đều dành nhiều lời khen ngợi cho mẫu giày này khi thực hiện các bài chạy bổ trợ nhờ trọng lượng siêu nhẹ chỉ 255 gram cùng lớp đệm êm tối đa, giúp việc chạy bộ trở nên nhẹ nhàng và bảo vệ đôi chân tốt hơn sau những giờ tập luyện cường độ cao.

Cầu thủ Xuân Son thử dòng Hyperboost Edge phiên bản Solar Red trực tiếp tại cửa hàng adidas

Trong khi đó, Caleb Nguyễn - nam thần bóng rổ với phong cách sống năng động - lại bị chinh phục bởi sự đa năng của đôi giày trên đường chạy phố. Với Caleb Nguyễn, thiết kế gót với độ dày 45mm không chỉ hỗ trợ chuyển động mượt mà trong mỗi sải bước chạy bộ hằng ngày mà còn là tuyên ngôn cá tính mạnh mẽ khi kết hợp cùng trang phục dạo phố, biến mỗi cung đường chạy thành một sàn diễn phong cách.

Caleb Nguyễn đầy phong cách trong trang phục chạy bộ cùng siêu phẩm Hyperboost Edge

Cốt lõi của trải nghiệm chạy bộ hoàn toàn mới này nằm ở lớp foam Hyperboost Pro, chất liệu hiệu năng cao mang đến lớp đệm êm tối đa mà không cần đánh đổi bất kỳ yếu tố nào. Kế thừa công nghệ từ các dòng giày đua cao cấp, công thức foam mới này được tối ưu cho mọi thể loại bài chạy, từ chạy hằng ngày đến các chặng luyện tập cự ly dài. Điểm đột phá nhất chính là việc Hyperboost Edge không sử dụng tấm cứng trợ lực (plate), cho phép lớp foam vận hành tự nhiên theo chu kỳ chuyển động của bàn chân, mang lại cảm giác chạy đầy lực đẩy nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Nghiên cứu từ Đại học German Sport University Cologne trên 60 người chạy bộ đã chứng minh tính vượt trội của sản phẩm khi có tới 73% người dùng cho biết họ thích độ bật hoàn trả năng lượng của đôi giày này hơn so với đôi giày hiện tại của họ. 77% cảm nhận được độ êm mềm vượt trội. Hơn một nửa số người tham gia đánh giá cao sự thoải mái tổng thể của sản phẩm.

Sự tỉ mỉ trong thiết kế còn thể hiện qua sự kết hợp giữa thân giày PRIMEWEAVE siêu nhẹ và đế ngoài LIGHTTRAXION lấy cảm hứng từ dòng Adizero danh tiếng. Phần thân giày mang lại độ ôm chân chắc chắn, tích hợp đệm gót chân giúp tăng sự ổn định mà không gây khó chịu, trong khi lớp đế ngoài đảm bảo độ bám vượt trội trên nhiều bề mặt địa hình khác nhau. Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, Hyperboost Edge còn giới thiệu ngôn ngữ thẩm mỹ mới của adidas với logo 3 sọc lần đầu tiên được đặt trên lớp đế giữa, nhấn mạnh vào công nghệ cốt lõi. Hệ thống lỗ xỏ dây ẩn và các chi tiết ép dán tinh gọn giúp giảm thiểu đường may, tạo nên một ngoại hình tối giản nhưng đầy hiện đại, hướng tới tương lai của ngành công nghiệp giày chạy.

Ông Patrick Nava, Tổng Giám Đốc adidas Running, khẳng định Hyperboost Edge chính là nơi hội tụ của "Sức mạnh bộ ba" bao gồm đệm êm, năng lượng và sự nhẹ nhàng. Với mức giá 5.200.000 đồng, phiên bản màu đỏ (Solar Red) được giới thiệu trước đó, nay được bổ sung thêm nhiều sắc màu thời trang cho cộng đồng yêu thích chạy bộ.

BST với nhiều màu sắc thời thượng cho cộng đồng runner Việt Nam

Hiện Hyperboost Edge đã chính thức có mặt tại các cửa hàng adidas trên toàn quốc, ứng dụng adidas và website adidas.com.vn. Đây không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật mà còn là món đồ thời trang không thể thiếu dành cho những ai muốn theo đuổi phong cách sống năng động giống như các ngôi sao thể thao hàng đầu hiện nay.