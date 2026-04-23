Gái 4 con Miranda Kerr U45 vẫn đẹp như tượng tạc khiến MXH dậy sóng: Chưa từng biết đến ăn kiêng!

Xuất hiện mới đây bên chồng tỷ phú trong chiếc váy quây xanh nước biển ôm sát, Miranda Kerr một lần nữa khiến mạng xã hội "dậy sóng". Ở tuổi U45 và đã trải qua 4 lần sinh nở, vóc dáng của cựu thiên thần nội y vẫn gọn gàng, đường cong rõ nét, làn da căng mịn như chưa từng chịu tác động của thời gian. Điều khiến nhiều phụ nữ tò mò không phải là những phương pháp xa xỉ, mà là cách cô duy trì những thói quen rất đều đặn, rất "kỷ luật mềm" mỗi ngày.

Ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm sạch và ít carb

Miranda Kerr không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, nhưng cô cực kỳ "khó tính" với những gì đưa vào cơ thể. Người đẹp gần như nói không với thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế tinh bột nhanh, chỉ ưu tiên carb từ trái cây và rau xanh.

Cô cũng tránh caffein, thay vào đó chọn cách nạp năng lượng từ dinh dưỡng tự nhiên. Nguyên tắc ăn uống của Miranda rất đơn giản: Ăn những gì cơ thể cảm thấy dễ chịu, sạch và lành.

Một ngày ăn uống điển hình của Miranda Kerr:

Bữa sáng

Cô bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm pha chanh, thói quen giúp "đánh thức" hệ tiêu hóa và bổ sung vitamin C tự nhiên. Sau đó là một ly sinh tố giàu dưỡng chất với sữa hạnh nhân, đu đủ, rau bina, quả mọng và bơ hạnh nhân.

Đôi khi, cô đổi vị bằng bánh kếp làm từ chuối, trứng và yến mạch, nấu với dầu dừa, ăn kèm quả mọng tươi và mật hoa dừa.

Bữa trưa

Khi bận rộn, Miranda chọn salad với ức gà nạc và rau xanh. Khi có thời gian, cô chuẩn bị cầu kỳ hơn với cá hồi áp chảo mềm, thêm chanh, gừng, nghệ.

Món ăn đi kèm là salad rau arugula, rau mầm, dưa chuột, súp lơ tím, bơ… trộn cùng sốt tự làm từ giấm táo, dầu ô liu và nước chanh. Cô luôn uống nhiều nước, đôi khi thêm vài lát chanh để tăng vị.

Bữa tối

Bữa tối của Miranda thiên về "comfort food" lành mạnh. Món yêu thích là gà nướng chậm cùng hành tây, tỏi, hương thảo, nghệ và chanh trong nhiều giờ để giữ trọn dinh dưỡng.

Ăn kèm là khoai lang nghiền và salad từ bắp cải đỏ, rau bina, rau mùi, ô liu, cần tây, các loại hạt và một chút phô mai.

Những loại nước uống "giữ eo, dưỡng da" cô không bao giờ bỏ

Miranda Kerr đặc biệt chú trọng các loại nước uống hỗ trợ tiêu hóa và làn da.

Mỗi sáng, cô luôn uống nước chanh ấm khi bụng rỗng để kích hoạt trao đổi chất. Sau đó là khoảng 1 lít nước ép cần tây, thức uống cô cho rằng giúp cải thiện rõ rệt làn da và hệ tiêu hóa.

Thay vì cà phê, Miranda chọn trà bồ công anh pha sữa dê và siro cây phong để duy trì năng lượng nhẹ nhàng, không gây "tụt mood".

Một thói quen khác cô duy trì từ năm 14 tuổi là uống dầu dừa cùng trà xanh – cách giúp cơ thể hấp thu chất béo tốt và giữ dáng ổn định.

20 phút vận động mỗi ngày tuy ít nhưng "chất"

Không cần những buổi tập kéo dài hàng giờ, Miranda Kerr trung thành với các bài tập nhẹ nhưng đều đặn như pilates và yoga.

Mỗi ngày, dù bận đến đâu, cô cũng dành khoảng 20 phút để tập. Những động tác như cầu vồng, trồng chuối hay chuỗi chào mặt trời giúp kéo giãn cơ, tăng độ dẻo dai và giữ cơ thể săn chắc.

Điểm quan trọng là sự duy trì, không bỏ tập quá lâu, không "bù" bằng những buổi tập quá sức.

Miranda Kerr còn coi thiền là "liều mỹ phẩm" quan trọng. Cô dành 20 phút mỗi sáng để thiền, giúp giảm căng thẳng, cân bằng nội tiết và cải thiện giấc ngủ.

Theo nhiều chuyên gia, stress chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể tích mỡ và lão hóa nhanh. Vì vậy, việc giữ tâm trí ổn định cũng là một phần quan trọng trong hành trình giữ dáng.

Nhìn vào hành trình của Miranda Kerr, có thể thấy không có phương pháp nào quá phức tạp hay xa vời. Tất cả nằm ở những thói quen nhỏ: Ăn thứ cơ thể cần, uống đúng, vận động vừa đủ và giữ tinh thần ổn định.

Đây cũng là điều nhiều phụ nữ hiện đại có thể học theo. Giữ dáng sau sinh, thậm chí sau nhiều lần sinh nở, không phải là điều bất khả thi, miễn là bạn kiên trì với những lựa chọn tốt cho cơ thể mỗi ngày.

