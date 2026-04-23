Ở Việt Nam có 1 mỹ nhân cứ xuất hiện là nhận bão phẫn nộ nhưng nhan sắc thì không ai có thể chê nổi

Tối ngày 22/4, thảm đỏ ra mắt dự án điện ảnh Heo 5 Móng tại TP.HCM đã quy tụ dàn sao khủng của Vbiz như Tóc Tiên, Diệu Nhi, Phương Mỹ Chi, Jun Vũ, Thúy Ngân... Tuy nhiên, nhân vật khiến dân tình bất ngờ nhất khi sải bước trên thảm đỏ chính là Thiên An. Vốn dĩ sau những ồn ào đời tư, cô khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn. Chính vì thế, sự hiện diện của nàng thơ một thời ngay lập tức khiến cánh truyền thông và khán giả chú ý đặc biệt.

Tại sự kiện, bà mẹ một con chọn bộ trang phục đen tối giản nhưng đầy cá tính với chất liệu lông xù lạ mắt. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản giúp tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. Layout trang điểm sắc sảo cùng mái tóc ngắn cá tính giúp Thiên An toát lên thần thái sang trọng, mặn mà nhưng vẫn rất trẻ trung. Nhiều người nhận xét, sau bao sóng gió, nhan sắc của Thiên An không hề phai nhạt mà ngày càng trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn. Mỗi góc máy, mỗi khung hình của cô tại thảm đỏ đều đạt điểm 10 về mặt hình ảnh.

Và như thường lệ, ngay khi những hình ảnh này được lan truyền, mạng xã hội lập tức chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên dành lời khen cho visual không có điểm nào chê, thậm chí còn nhận xét đây là một trong những lần xuất hiện chỉn chu nhất của cô thời gian gần đây. Bên còn lại thì vẫn giữ nguyên thái độ không mấy thiện cảm, thậm chí còn lên tiếng gay gắt.

Không phải tự nhiên Thiên An lại trở thành cái tên cứ xuất hiện là gây bão. Cô sinh năm 1998, từng là "nàng thơ" nổi danh trong loạt MV triệu view của Jack như Sóng Gió, Bạc Phận trước khi chuyển hướng sang đóng phim và làm mẫu ảnh. Nguồn cơn khiến cô nhận "gạch đá" chủ yếu đến từ lùm xùm đời tư kéo dài nhiều năm của người đẹp với ca sĩ Jack (J97) - một câu chuyện bị ví như drama dài tập của showbiz Việt. Từ năm 2021 đến nay, cả hai liên tục vướng vào những màn đấu tố qua lại, từ chuyện tình cảm, con cái đến tranh chấp pháp lý.

Ở chiều ngược lại, phía Jack và gia đình từng lên tiếng đưa ra nhiều cáo buộc, từ việc cho rằng Thiên An có thái độ không tốt, yêu cầu vật chất, đến nghi vấn về những thông tin cô công khai trước đó. Đặc biệt, mâu thuẫn xoay quanh câu chuyện con cái khi Thiên An chia sẻ từng mang thai 3 lần nhưng chỉ giữ lại một bé đã khiến dư luận dậy sóng, bởi phía nam ca sĩ phủ nhận và cho rằng thông tin này không chính xác.

Chưa dừng lại ở đó, vụ kiện liên quan đến việc xác định quan hệ cha con và quyền nuôi dưỡng hiện vẫn đang được giải quyết, khiến câu chuyện càng kéo dài và liên tục bị "đào" lại. Cũng từ đây, Thiên An trở thành đối tượng bị một bộ phận fan của Jack phản ứng mạnh, thậm chí tẩy chay mỗi khi cô xuất hiện.

Thiên An và Jack từng có lùm xùm đời tư kéo dài nhiều năm

Song, giữa tất cả những tranh cãi đó vẫn có một điều gần như không ai phủ nhận là nhan sắc của Thiên An. Cô sở hữu kiểu visual không quá sắc bén càng nhìn càng dễ gây thiện cảm, càng ngày càng mặn mà. Có lẽ vì thế mà mỗi lần xuất hiện, Thiên An dù luôn bị soi xét nhiều hơn người khác, nhưng cũng khó bị lu mờ. Dù là khen hay chê, cái tên của cô vẫn nằm ở trung tâm cuộc bàn luận.

Một số bình luận của netizen:

- Công nhận bà An này xinh thật

- Không nhận ra. Nhưng xinh hơn thật

- Đáng lẽ đi xem nhưng giờ ghét chả thèm đi

- Xinh quá đúng là em tôi như thiên thần

- Ai ghét thì ghét tui thấy xinh giỏi tui thích, khó khăn gì với người ta khi cuộc đời bạn chắc gì đã không làm gì sai

- Xinh nhở

- Có lẽ bớt 1 vé xem phim của mình đoàn cũng không lỗ đâu nhỉ?

- Nói gì nói mình vẫn tin Thiên An

- Sao có thể bình thản đến mức vậy nhỉ?

- Vẫn còn người mời à?

Clip: Soi Soobiz