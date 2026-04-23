Vì sao 40 tuổi hiện nay giống như một "phiên bản kéo dài" của tuổi 30?

Một buổi tối giữa tuần, trong một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố, một nhóm bạn ngoài 35 vẫn ngồi với nhau như thể ngày mai chưa cần phải quyết định điều gì quá rõ ràng. Câu chuyện xoay quanh những deadline chưa xong, một dự định chuyển việc còn dang dở, một mối quan hệ chưa gọi được tên và cả câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ có lời đáp: “Mình đang làm cái gì với cuộc đời mình vậy?” Không ai trong số họ trông giống với hình dung về tuổi 40 mà họ từng thấy ở cha mẹ mình, không nhà cửa ổn định, không một lộ trình rõ ràng, và cũng không có cảm giác đã “an bài”.

Ở một góc khác của thành phố, những người cùng độ tuổi vẫn chia sẻ meme về công sở, bàn chuyện nghỉ việc, học thêm một kỹ năng mới, hay đơn giản là tính toán xem liệu có nên chuyển sang một công việc ít áp lực hơn. Họ có thể đã 38, 40, thậm chí 42 tuổi, nhưng trạng thái sống lại giống một phiên bản kéo dài của tuổi 30 hơn là bước vào một giai đoạn trung niên theo nghĩa truyền thống. Có người vẫn hẹn hò, vẫn thử sai, vẫn không chắc mình sẽ ở đâu trong vài năm tới.

Tuổi trung niên, với chính những người đang đi qua nó, dường như không còn là một hình dung thống nhất. Nó không còn gắn chặt với những cột mốc như mua nhà, lập gia đình hay đạt đến một vị trí ổn định trong sự nghiệp. Thay vào đó, nó trở thành một vùng chuyển tiếp mơ hồ, nơi mỗi người định nghĩa lại cuộc đời mình theo những cách rất khác nha u, đôi khi chậm hơn, đôi khi vòng vèo hơn, và thường là chưa hoàn tất.

Sự khác biệt này không chỉ nằm ở lựa chọn cá nhân, mà phản ánh một chuyển dịch sâu hơn trong cách một thế hệ bước vào tuổi trưởng thành. Khi Millennials tiến gần đến ngưỡng 40, họ không đơn thuần bước tiếp trên một con đường đã có sẵn, mà đang đi trong một bối cảnh nơi chính những khái niệm từng định nghĩa “trưởng thành” bắt đầu lung lay.

Khi những thước đo cũ không còn hiệu quả

Nếu nhìn từ bên ngoài, tuổi 40 của nhiều Millennials có thể chỉ đơn giản là một giai đoạn bận rộn hơn, với nhiều trách nhiệm hơn và ít thời gian hơn cho những lựa chọn mang tính thử nghiệm. Nhưng khi đi sâu vào từng câu chuyện cụ thể, có thể thấy rõ hơn một trạng thái khác đang diễn ra âm thầm. Họ không chỉ bận, mà đang bị kéo căng giữa nhiều lớp áp lực cùng lúc, tài chính, công việc, gia đình và cả cảm giác phải liên tục cập nhật bản thân trong một thế giới không ngừng đổi luật. Những áp lực này không tồn tại riêng rẽ, mà chồng lên nhau, đan vào nhau, khiến những quyết định tưởng như rất cá nhân lại trở thành biểu hiện của một bối cảnh chung mà cả thế hệ đang cùng trải qua.

Với Phương Linh, áp lực ấy hiện ra trước hết qua những con số và qua việc những con số đó không còn vận hành theo logic quen thuộc. Một buổi chiều đầu tháng tư, Phương Linh đứng lặng giữa căn hộ gần như đã được dọn trống hoàn toàn sau khi hoàn tất thủ tục bán nhà. Ánh sáng cuối ngày rơi nghiêng trên những bức tường vừa được tháo hết khung ảnh, để lại cảm giác vừa trống trải vừa nhẹ nhõm khó gọi tên. Ba năm trước, chị từng coi nơi này là “điểm đến” của tuổi trưởng thành. Một căn hộ hai phòng ngủ gần khu trung tâm, mua bằng khoản vay kéo dài hơn hai mươi năm và một công việc đủ ổn định để trả góp đều đặn mỗi tháng. Trong nhiều năm, mọi thứ dường như đi đúng theo lộ trình mà chị từng hình dung, có công việc tốt, có tài sản, có một tương lai có thể dự đoán được.

Nhưng những con số bắt đầu thay đổi. Hai năm gần đây trong cơn sóng suy thoái, công ty tái cấu trúc, khối lượng công việc tăng lên trong khi thu nhập gần như không dịch chuyển. Những buổi tối thức đến hai giờ sáng để hoàn thành báo cáo dần trở thành bình thường. Áp lực không đến từ một biến cố lớn, mà từ sự tích tụ của những thay đổi nhỏ nhưng liên tục, nhiều việc hơn, ít kiểm soát hơn, và một cảm giác ngày càng rõ rệt rằng nỗ lực không còn tỉ lệ thuận với sự ổn định. Một thời gian dài, Linh sống trong trạng thái kiệt sức mà vẫn tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ ổn.

Quyết định bán nhà không đến từ một cú bốc đồng. Nó đến sau nhiều tháng cân nhắc khi chị nhận ra mình đang trả giá bằng sức khỏe thể chất và tinh thần cho một cảm giác ổn định ngày càng mong manh. “Tôi từng nghĩ phải giữ được căn nhà này và công việc này thì mới gọi là trưởng thành hay thành công. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang làm việc chỉ để giữ lấy một biểu tượng,” chị nói. Ở tuổi 41, việc rời khỏi vị trí quản lý dự án tại một công ty đa quốc gia để chuyển sang làm việc theo từng dự án sáng tạo khiến nhiều người xung quanh không khỏi bối rối. Với thế hệ của cha mẹ chị, đó dễ bị xem là dấu hiệu của khủng hoảng trung niên. Nhưng với Linh, đó là một sự điều chỉnh cần thiết, không chỉ về nghề nghiệp, mà về cách chị muốn sống phần đời còn lại, một cách sống ít ràng buộc hơn, nhưng cũng đòi hỏi nhiều tự chủ hơn.

Nếu câu chuyện của Linh cho thấy sự ổn định tài chính có thể trở nên mong manh như thế nào, thì lựa chọn của Đức Trường lại mở ra một góc nhìn khác: điều gì xảy ra khi một người chủ động rời khỏi chính ý niệm về sự ổn định đó, trước khi nó kịp sụp đổ.

Đức Trường (38 tuổi), từng làm quản lý trong một công ty quảng cáo lớn, quyết định rời vị trí ổn định sau khi công ty tái cấu trúc năm ngoái. Anh chuyển sang làm tự do, nhận dự án ngắn hạn và sống trong một căn hộ thuê nhỏ hơn ở ngoại ô. Quyết định này, nhìn từ bên ngoài, có thể được hiểu như một bước lùi, ít ổn định hơn, ít chắc chắn hơn. Nhưng với Trường, đó lại là một cách tiến khác.

“Trước đây tôi luôn nghĩ phải mua nhà thì mới gọi là yên tâm. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều năm chỉ để chạy theo một cảm giác an toàn mà chưa chắc đã tồn tại”, anh nói. Điều anh từ bỏ không chỉ là một công việc toàn thời gian, mà là cả một hệ thống niềm tin xoay quanh việc sở hữu: sở hữu nhà, sở hữu vị trí, sở hữu một lộ trình rõ ràng. Với Đức Trường, việc không còn gắn chặt với một khoản vay dài hạn giúp anh linh hoạt hơn khi thị trường thay đổi, có thể học thêm kỹ năng mới hoặc thử sức ở những lĩnh vực khác mà không bị áp lực tài chính đè nặng.

Những câu chuyện như của Trường không còn hiếm trong đời sống đô thị hiện nay. Một số người chuyển từ công việc toàn thời gian sang làm theo dự án để có thể nhận nhiều việc hơn hoặc chủ động thời gian hơn. Một số chấp nhận sống thuê lâu dài thay vì cố gắng tích lũy để mua nhà bằng mọi giá. Họ không từ chối sự ổn định, nhưng bắt đầu hiểu rằng ổn định không còn nằm ở việc nắm giữ thật nhiều thứ, mà ở khả năng xoay xở khi hoàn cảnh thay đổi. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng đi kèm với một áp lực khác là phải luôn sẵn sàng thích nghi, luôn phải cập nhật, luôn phải giữ cho mình không bị tụt lại phía sau trong một thị trường liên tục tái định hình.

Nếu đặt cạnh nhau, câu chuyện của Linh và Trường cho thấy hai cách phản ứng khác nhau trước cùng một thực tế, rằng sự ổn định không còn là một trạng thái có thể đạt được rồi giữ nguyên. Một người buộc phải buông bỏ khi chi phí của việc duy trì nó trở nên quá lớn. Người còn lại chủ động rời đi khi nhận ra nó không còn đáng tin. Nhưng ở cả hai trường hợp, điểm chung nằm ở chỗ: những gì từng được xem là nền tảng vững chắc giờ đây đều cần được xem xét lại.

Và khi chuyển sang câu chuyện của Đặng Hương, áp lực ấy không biến mất, mà mở rộng ra một tầng phức tạp hơn nơi công việc, gia đình và kỳ vọng xã hội không chỉ song song tồn tại, mà liên tục va chạm với nhau. Đặng Hương (40 tuổi) quản lý nhân sự cấp cao tại một công ty công nghệ, từng tin mình có thể làm được tất cả. “Hồi ba mươi, mình nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút là sẽ cân bằng được mọi thứ. Nhưng đến giờ mới hiểu rằng không phải lúc nào nỗ lực cũng đủ”, cô nói.

Một ngày của Hương bắt đầu từ rất sớm với việc chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đưa con đến trường, tiếp đến là chuỗi cuộc họp, phỏng vấn, đánh giá nhân sự kéo dài gần như không có khoảng nghỉ. Buổi tối, khi cả nhà đã ngủ, cô lại mở máy tính để xử lý những email còn dang dở, sắp xếp nhà cửa và sơ chế đồ ăn trước cho ngày mai. Công việc của Hương không chỉ dừng lại ở việc giữ vững vị trí trong công ty, mà còn là đảm bảo mọi chi tiết trong đời sống gia đình vận hành trơn tru, từ lịch học thêm của con đến việc nhắc nhở bố mẹ đi khám sức khỏe định kỳ.

Ở đây, áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà từ việc các vai trò không còn ranh giới rõ ràng. Không có một thời điểm nào trong ngày mà Hương hoàn toàn thoát ly khỏi trách nhiệm. Lời hứa “have it all” - có tất cả, dần biến thành trải nghiệm phải “do it all” - làm tất cả cùng lúc mà không có nhiều hệ thống hỗ trợ đi kèm.

Ở góc độ kinh tế, áp lực này không chỉ là câu chuyện cá nhân. Dữ liệu từ Pew Research Center cho thấy phụ nữ Millennials, dù có trình độ học vấn cao hơn các thế hệ trước, vẫn chỉ kiếm được khoảng 82-85% thu nhập của nam giới ở cùng vị trí. Khoảng cách này có xu hướng nới rộng khi họ bước vào tuổi 40, giai đoạn trách nhiệm gia đình tăng lên rõ rệt. Đồng thời, phụ nữ trong thế hệ này thường mang gánh nặng nợ học phí và các khoản vay cá nhân cao hơn, khiến việc tích lũy tài chính trở nên khó khăn hơn. Những con số ấy góp phần giải thích vì sao nhiều người như Hương phải liên tục “xoay vai”, vừa duy trì hiệu suất trong công việc vừa giữ cho đời sống gia đình không rơi vào mất cân bằng.

Khi đặt ba câu chuyện cạnh nhau, có thể thấy rõ hơn một cấu trúc áp lực đang định hình trải nghiệm trung niên của Millennials. Linh cho thấy cái giá của việc cố giữ một mô hình ổn định đã bắt đầu rạn nứt. Trường cho thấy sự chủ động rời bỏ mô hình đó trước khi nó trở thành gánh nặng. Hương cho thấy ngay cả khi đạt được những gì từng được xem là “ổn định”, áp lực vẫn không biến mất mà chỉ chuyển sang những dạng tinh vi hơn.

Ba lát cắt khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: Millennials đang bước vào tuổi trung niên trong một thế giới mà không còn một định nghĩa ổn định nào đủ vững để dựa vào. Họ không chỉ phải lo cho con cái và cha mẹ, mà còn phải liên tục cập nhật bản thân trong một môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng. Họ là thế hệ cuối cùng còn nhớ một thế giới không internet, nhưng lại là thế hệ đầu tiên phải già đi cùng AI, và cùng với đó là nỗi lo không chỉ về việc hiểu một xu hướng mới, mà về việc liệu mình còn đủ khả năng thích nghi với những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường lao động.

Vì thế, nỗi lo của họ không còn dừng lại ở chuyện “bắt trend”, mà là câu hỏi sâu hơn và thực tế hơn, liệu những gì mình có hôm nay còn đủ để giữ mình ở lại trong cuộc chơi ngày mai. Và khi thời gian không còn nhiều như ở tuổi hai mươi, khi trách nhiệm không cho phép thử sai quá nhiều, cảm giác bất định ấy không còn là một giai đoạn thoáng qua, mà trở thành một trạng thái kéo dài.

Chính trong trạng thái đó, tuổi trung niên của Millennials không còn là điểm đến của sự ổn định, mà trở thành một vùng chuyển tiếp liên tục, nơi mỗi lựa chọn, dù nhỏ, đều mang theo sức nặng của việc phải định nghĩa lại cuộc đời trong một thế giới không còn giữ nguyên luật chơi cũ.

Những áp lực không có điểm nghỉ

Thế hệ Millennials bước vào tuổi trưởng thành trong một bối cảnh kinh tế – xã hội khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước. Nợ vay giáo dục gia tăng, thị trường lao động chuyển dịch sang các mô hình linh hoạt nhưng thiếu bảo đảm dài hạn, trong khi chi phí nhà ở leo thang nhanh hơn đáng kể so với thu nhập thực tế. Trong điều kiện đó, những lựa chọn như sống thuê kéo dài, thay đổi nghề nghiệp nhiều lần hay trì hoãn hôn nhân không còn đơn thuần là vấn đề cá nhân, mà phản ánh một cách thích nghi trước những ràng buộc mang tính cấu trúc. Thay vì gắn bó lâu dài với một công việc hay một tài sản cố định, nhiều người buộc phải ưu tiên khả năng xoay chuyển, giữ cho mình đủ linh hoạt trong một môi trường khó dự đoán.

Sự thay đổi này cũng kéo theo một hệ quả khác: chính khái niệm “trung niên” trở nên kém rõ ràng hơn so với trước đây. Một khảo sát của Harris Poll cho thấy Millennials có xu hướng nhìn nhận giai đoạn này bắt đầu sớm hơn, từ khoảng 35 đến 50 tuổi, trong khi các thế hệ lớn tuổi hơn đặt mốc muộn hơn đáng kể. Các định nghĩa phổ biến, như của Merriam-Webster hay nhiều nghiên cứu tâm lý học, cũng không hoàn toàn thống nhất, dao động từ khoảng 40 đến 60 tuổi. Khi tuổi thọ tăng lên và các cột mốc đời sống không còn diễn ra theo một trình tự cố định, trung niên không còn là một trạng thái ổn định đạt được sau một chuỗi thành tựu, mà trở thành một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài, nơi nhiều yếu tố vẫn đang tiếp tục định hình.

Trong bối cảnh đó, những nền tảng từng được xem là bảo đảm cho cảm giác an toàn, một công việc ổn định, khả năng sở hữu nhà ở, lộ trình tích lũy tài sản, đều suy yếu ở những mức độ khác nhau. Điều này không chỉ tạo ra bất ổn về kinh tế, mà còn làm mờ đi các hệ quy chiếu quen thuộc để đánh giá thành công. Khi những chuẩn mực cũ không còn dễ đạt tới, việc bước vào tuổi trung niên không còn đồng nghĩa với việc “ổn định xong xuôi”, mà thường đi kèm với nhu cầu điều chỉnh lại kỳ vọng và lựa chọn sống.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Millennials như một thế hệ đang xoay xở trước áp lực, thì vẫn chưa đủ để lý giải những gì đang diễn ra. Cùng lúc với sự lung lay của các điều kiện vật chất, một thay đổi khác cũng đang diễn ra âm thầm hơn: cách thế hệ này hiểu về “một cuộc đời đủ đầy” không còn giống với những gì họ từng được dạy.

Với nhiều người lớn lên trong gia đình thuộc thế hệ Baby Boomers, câu chuyện về trưởng thành thường gắn liền với một trật tự khá rõ ràng, có công việc ổn định, sở hữu tài sản, xây dựng gia đình và duy trì một lộ trình ít biến động. Đó là hệ giá trị được hình thành từ một bối cảnh lịch sử nơi sự ổn định vật chất mang ý nghĩa sống còn. Nhưng khi Millennials bước vào tuổi 40, họ bắt đầu nhận ra rằng việc đạt được những cột mốc đó không tự động dẫn đến cảm giác an tâm hay hài lòng như đã được kỳ vọng.

Không ít người đi qua một hành trình rất “đúng”, học hành bài bản, làm việc chăm chỉ, tích lũy tài sản, xây dựng gia đình. Nhưng ở một thời điểm nào đó, họ nhận ra cảm giác thiếu hụt vẫn tồn tại. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện, không còn mang tính lý thuyết mà rất trực tiếp: vì sao mình đã làm gần như mọi thứ “đúng” mà vẫn không cảm thấy đủ, và liệu những mục tiêu đó có thực sự là thứ mình muốn giữ lại hay không.

Từ những băn khoăn này, một sự dịch chuyển về nhận thức dần hình thành. Thay vì mặc định rằng chỉ có một con đường dẫn đến sự ổn định, nhiều Millennials bắt đầu mở rộng cách nhìn về giá trị sống. Họ cân nhắc lại thứ tự ưu tiên giữa công việc và đời sống cá nhân, giữa việc sở hữu và trải nghiệm, giữa sự an toàn và cảm giác có ý nghĩa. Những điều từng được xem là “phải có” bắt đầu được đặt lại như những lựa chọn có thể thương lượng.

Chính vì vậy, những quyết định như giảm nhịp công việc, chuyển hướng nghề nghiệp hay không còn đặt nặng việc sở hữu tài sản không chỉ đơn thuần là phản ứng trước áp lực kinh tế. Ở một mức độ nào đó, đó còn là cách họ thử định nghĩa lại cuộc sống theo những tiêu chuẩn phù hợp hơn với trải nghiệm thực tế của mình.

Tuy vậy, sự thay đổi này không đi kèm với một mô hình rõ ràng để thay thế. Khi những giá trị cũ không còn đủ sức thuyết phục, nhưng những hệ giá trị mới vẫn đang trong quá trình hình thành, mỗi lựa chọn đều trở nên khó đoán hơn. Và chính trong khoảng chuyển đó, Millennials bước vào tuổi trung niên không chỉ với những áp lực phải giải quyết, mà còn với một câu hỏi lớn hơn: sống như thế nào khi không còn một khuôn mẫu chắc chắn để bám vào.

Tuổi 40 không còn là điểm kết thúc

Nhìn lại những câu chuyện và những chuyển dịch vừa diễn ra, có thể thấy một điểm chung rõ ràng: các đường biên từng định nghĩa trưởng thành đang dần mất hiệu lực. Không còn một dòng thời gian đủ phổ quát để mọi người cùng đi theo. Không còn một bộ tiêu chuẩn cố định để đo lường xem một cuộc đời đã “ổn định” hay chưa. Và quan trọng hơn, cũng không còn một điểm đến rõ ràng mà người ta có thể yên tâm gọi là hoàn tất.

Ở tuổi 40, nhiều Millennials không đứng ở một vạch đích, mà đang ở giữa một quá trình kéo dài, nơi những gì đã xây dựng chưa đủ để tạo cảm giác chắc chắn, còn những gì phía trước lại không đủ rõ ràng để lên kế hoạch dài hạn. Trạng thái này, thoạt nhìn, có thể giống sự tự do. Nhưng trên thực tế, nó thường đi kèm với một dạng áp lực âm thầm và dai dẳng hơn.

Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sống trong một cấu trúc mở. Với nhiều người, đó là cảm giác luôn ở giữa một điều gì đó chưa xong, một công việc chưa thực sự ổn định, một kế hoạch tài chính chưa đủ vững, một vai trò gia đình chưa thể cân bằng. Những điều này không tạo thành khủng hoảng rõ ràng, nhưng tích tụ thành một trạng thái căng thẳng kéo dài, nơi việc thích nghi không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện mặc định để duy trì cuộc sống.

Điều đáng chú ý là trạng thái này xuất hiện đúng vào giai đoạn từng được xem là ổn định nhất của đời người. Nếu với các thế hệ trước, tuổi trung niên thường gắn với việc củng cố những gì đã đạt được, thì với Millennials, đây lại là thời điểm nhiều thứ phải được đặt lại từ đầu. Công việc không còn chắc chắn theo nghĩa dài hạn. Tài sản không còn là bảo chứng tuyệt đối cho an toàn. Gia đình không còn vận hành theo một cấu trúc duy nhất. Và bản thân mỗi cá nhân cũng không còn được định nghĩa bằng một vai trò cố định.

Trong một thời gian rất dài, chúng ta đã quen với ý niệm rằng đến một độ tuổi nhất định, thường là 35 hay 40, mọi thứ cần phải “xong”. Sự nghiệp phải ổn định, tài chính phải vững, cuộc sống phải đi vào quỹ đạo. Nhưng chính những gì đang diễn ra cho thấy giả định đó ngày càng khó giữ nguyên.

Thay vì tiến về một điểm kết thúc rõ ràng, nhiều Millennials bắt đầu nhận ra họ vẫn đang ở trong một giai đoạn mở. Có thể họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn, hiểu mình rõ hơn, có nền tảng tài chính tốt hơn so với tuổi hai mươi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi thứ đã được định hình xong. Ở một góc độ nào đó, tuổi 30 hay 40 dần mang dáng dấp của một phiên bản khác của tuổi 20, nơi con người tiếp tục thử nghiệm, điều chỉnh và tìm kiếm, chỉ là với nhiều nhận thức và khả năng lựa chọn hơn.

Khi những định nghĩa cứng về tuổi tác và các cột mốc không còn giữ vai trò quyết định, một cảm giác khác cũng bắt đầu xuất hiện, cảm giác về thời gian không còn bị thu hẹp như trước. Không phải vì cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, mà vì cách nhìn về nó đã thay đổi. Việc chưa “hoàn tất” không còn đồng nghĩa với việc chậm trễ hay thất bại, mà mở ra khả năng rằng vẫn còn nhiều hướng đi khác có thể được lựa chọn.

Điều này không xóa đi những áp lực đã tồn tại, nhưng tạo ra một cách nhìn khác về chúng. Thay vì chỉ cố gắng đạt tới một trạng thái ổn định duy nhất, nhiều người bắt đầu chấp nhận rằng cuộc đời có thể được điều chỉnh nhiều lần, ở nhiều giai đoạn khác nhau. Và chính sự linh hoạt đó, dù đi kèm với bất định, cũng mang lại một dạng chủ động mà trước đây không phải lúc nào cũng có.

Có lẽ vì vậy, câu chuyện của Millennials ở tuổi trung niên không chỉ là câu chuyện về những gì đang lung lay, mà còn là câu chuyện về cách một thế hệ học lại cách định nghĩa cuộc đời của mình. Không còn một kịch bản chung, không còn một mốc đích cố định, nhưng đổi lại là một không gian rộng hơn để lựa chọn. Và trong không gian đó, việc chưa hoàn tất có thể không còn là điều cần phải khắc phục, mà trở thành một phần tự nhiên của hành trình đang tiếp diễn.