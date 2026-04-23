“Pháp sư may đồ” chinh phục khách Tây, biến Hội An thành Milan Fashion Week

Nếu trước đây du khách đến Hội An, Việt Nam thường nghĩ đến đèn lồng, cà phê ven sông hay phố cổ vàng ruộm, thì vài năm gần đây, một trải nghiệm khác đang âm thầm viral không kém, đó là đi may đồ. Và không chỉ dừng ở mức mua một món đồ lưu niệm, nhiều du khách quốc tế giờ xem việc may đo ở Hội An như một hoạt động phải thử, thậm chí là một phần của hành trình du lịch.

Lướt TikTok hay Instagram gần đây không khó để bắt gặp những video khách Tây rủ nhau đến Hội An may suit, may váy đi tiệc, đặt cả tủ đồ capsule cho chuyến đi, thậm chí có người còn may luôn váy cưới. Từ những clip thử đồ, fitting, chọn vải đến cảnh bước ra khỏi tiệm với outfit mới tinh, tất cả tạo cảm giác chẳng khác nào một phiên bản Milan Fashion Week rất riêng giữa phố cổ Việt Nam.

Nguồn: TikTok

Sức hút của trend này không đến ngẫu nhiên. Với nhiều du khách phương Tây, việc được sở hữu trang phục may đo riêng vốn là trải nghiệm khá đắt đỏ ở quê nhà. Trong khi tại Hội An, chỉ với mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều, họ có thể nhận thành phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Sự kết hợp giữa tay nghề thủ công, tốc độ hoàn thiện và mức giá hợp lý khiến "đến Hội An để may đồ" đang dần thành một tip du lịch được du khách truyền tai nhau.

Nguồn: TikTok

Khi đến may đồ ở Hội An, du khách sẽ được tư vấn theo quy trình như sau:

Thứ nhất, chọn kiểu dáng, chất liệu và màu sắc vải mà bạn mong muốn. Ở bước này, các bạn sẽ được trao đổi trực tiếp cùng thợ may để đảm bảo thành quả cuối cùng đúng mong muốn nhất.

Thứ hai, lấy số đo. Đây là bước tối quan trọng để các món đồ khi may xong vừa vặn với tỉ lệ cơ thể của bạn, cũng là lý do nhiều người chọn đi may riêng thay vì mua đồ bán sẵn.

Nguồn: TikTok

Thứ ba, thử đồ lần 1. "Đặc sản" khi may đồ ở Hội An là bạn sẽ được thử ngay món đồ vừa order trong vòng 1 ngày, khiến không khách du khách phải ấn tượng bởi khả năng "chạy deadline" thần tốc của các "pháp sư Hội An". Sau khi thử, nếu cần chỉnh sửa bạn báo lại với thợ và quay lại sau 2-3 ngày để nhận thành phẩm.

Cuối cùng, thử đồ lần cuối. Đây là bước cuối cùng trước khi bạn được cầm món đồ về tay. Tóm lại, cả quy trình may đồ sẽ kéo dài tối đa 3 ngày hoặc có thể ít hơn với các món đồ basic.

Nguồn: TikTok

Trào lưu này không chỉ thu hút những người mê thời trang, rất nhiều người vốn không thích mua sắm cũng bị chinh phục bởi cảm giác được tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra món đồ cho riêng mình. Từ việc chọn chất liệu cho tới chỉnh phom áo, độ ôm eo hay chiều dài quần, tất cả mang đến cảm giác cá nhân hóa mà mua sẵn khó có được.

Nếu muốn thử trải nghiệm này, đây là 5 tiệm may được nhiều du khách quốc tế nhắc tên: Yaly Couture: Địa chỉ nổi tiếng bậc nhất Hội An, mạnh về âu phục và đầm dạ hội, được yêu thích nhờ dịch vụ chỉn chu và kỹ thuật may ổn định. A Dong Silk: Gây ấn tượng với quy trình chuyên nghiệp từ tư vấn, chọn vải đến fitting, đặc biệt được khen khi may suit và đồ form chuẩn. Bebe Tailor: Phù hợp với những ai thích đa dạng phong cách, từ đồ mặc hàng ngày đến vest, váy tiệc, nổi tiếng vì lên đồ nhanh mà vẫn đẹp dáng. 45 Thu Tailor: Được nhiều khách Tây yêu thích nhờ phong cách tối giản thanh lịch, đặc biệt mạnh ở váy và các thiết kế nữ tính dễ mặc. Hai Cô Gái (Two Ladies Tailor): Một trong những cái tên đáng thử nếu muốn trải nghiệm may đo vừa truyền thống vừa cập nhật xu hướng, nổi bật với dạ phục, váy lụa, jumpsuit và cả âu phục có đường may rất tỉ mỉ.

Có lẽ điều thú vị nhất là trải nghiệm này không chỉ dừng ở mua sắm, mà đang dần trở thành một điểm nhấn du lịch rất riêng của Hội An. Thay vì chỉ tham quan, ăn uống hay check-in, du khách có thêm một hoạt động mang tính trải nghiệm, cá nhân hóa và gắn với văn hóa bản địa. Đây cũng là kiểu xu hướng có thể góp phần thúc đẩy du lịch Hội An nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, bởi nó cho thấy Việt Nam không chỉ có cảnh đẹp hay ẩm thực hấp dẫn, mà còn có những trải nghiệm thủ công độc đáo đủ sức khiến du khách nhớ lâu và muốn quay lại.