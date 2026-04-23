Lời khuyên dành cho những người đi du lịch bằng tàu hỏa

Chuẩn bị từ sớm

Một trong những lời khuyên quan trọng nhất là nên đặt vé sớm, đặc biệt vào dịp lễ, Tết hoặc cuối tuần khi nhu cầu tăng cao. Theo các nền tảng bán vé chính thức, hành khách nên đặt trước từ 5 - 7 ngày, thậm chí sớm hơn để có chỗ ngồi ưng ý.

Hiện nay, việc mua vé tàu tại Việt Nam đã được số hóa mạnh mẽ. Hành khách có thể đặt vé online, nhận mã QR và lên tàu mà không cần in vé giấy.

Ngoài ra, hành khách bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân như CCCD hoặc hộ chiếu với thông tin trùng khớp với vé tàu. Trường hợp không có hoặc sai thông tin, vé có thể bị coi là không hợp lệ.

Đến ga đúng giờ

Một sai lầm phổ biến của người đi tàu lần đầu là đến sát giờ khởi hành. Trên thực tế, hành khách nên có mặt tại ga ít nhất 30 phút trước giờ tàu chạy để làm thủ tục và tìm đúng toa, đúng chỗ.

Trong hành trình, tàu sẽ dừng tại nhiều ga. Nếu xuống mua đồ hoặc đi dạo, cần chú ý loa thông báo để quay lại đúng giờ, tránh bị bỏ lại giữa hành trình.

Hành lý: Không phải “càng nhiều càng tốt”

Theo quy định mới nhất của ngành đường sắt Việt Nam, mỗi hành khách được mang tối đa khoảng 20kg hành lý xách tay miễn phí.

Hành lý cần gọn gàng, không cồng kềnh và không chắn lối đi. Các vật nguy hiểm như chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại hoặc vũ khí đều bị cấm mang lên tàu.

Một số mẹo nhỏ nhưng hữu ích:

Dán tên và số điện thoại lên vali để tránh thất lạc

Không để đồ giá trị ở khoang hành lý chung

Mang theo ổ khóa nhỏ nếu đi đường dài

Tàu hoả đem đến trải nghiệm ngắm cảnh độc đáo.

Chọn chỗ ngồi phù hợp

Tàu hỏa tại Việt Nam có nhiều hạng ghế: ghế cứng, ghế mềm, giường nằm… Việc lựa chọn phụ thuộc vào thời gian di chuyển:

Hành trình ngắn: ghế mềm là đủ

Hành trình dài, qua đêm: nên chọn giường nằm để đảm bảo sức khỏe

Ngoài ra, vị trí cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm. Chỗ gần cửa sổ giúp ngắm cảnh đẹp, trong khi đó nên tránh khu vực gần nhà vệ sinh để hạn chế tiếng ồn.

Chuẩn bị đồ dùng cá nhân

Dù trên tàu có dịch vụ ăn uống, hành khách vẫn nên mang theo một số vật dụng cá nhân như đồ ăn nhẹ, nước uống, sạc dự phòng, gối cổ hoặc áo khoác mỏng.

Đặc biệt, điều hòa trên tàu thường khá lạnh vào ban đêm, nên chuẩn bị thêm chăn mỏng hoặc áo ấm để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Không giống máy bay hay xe khách, tàu hỏa mang lại trải nghiệm “chậm mà chất”: hành khách có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên suốt hành trình, đặc biệt ở các cung đường nổi tiếng như đèo Hải Vân hay miền núi phía Bắc. Đây cũng là cơ hội để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc trò chuyện với những người bạn đồng hành, một nét rất riêng của du lịch bằng tàu hỏa.