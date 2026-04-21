1 Chủ tịch SN 1972 bị cấm xuất cảnh, đối diện lệnh tạm giam

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Chủ tịch Bang Si Hyuk bị đề nghị bắt giữ với cáo buộc thu lợi bất chính lên tới 190 tỷ KRW (khoảng 3.400 tỷ đồng).

Ngày 21/4, theo thông tin từ Nate, Cơ quan Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) đã đề xuất lệnh bắt giữ đối với ông Bang Si Hyuk với cáo buộc vi phạm Luật Thị trường vốn của quốc gia này, liên quan đến hành vi giao dịch gian lận.

Kết quả điều tra cho thấy, trước thời điểm HYBE thực hiện IPO vào năm 2020, ông Bang bị nghi đã cung cấp thông tin không chính xác cho các nhà đầu tư từ năm 2019, khiến họ tin rằng kế hoạch niêm yết sẽ bị trì hoãn. Sau đó, ông tiến hành mua lại cổ phần rồi chuyển nhượng cho một pháp nhân đặc biệt có liên quan đến quỹ đầu tư do chính mình thiết lập, qua đó thu về khoản lợi nhuận ước tính khoảng 190 tỷ KRW.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc nhận định quá trình này có dấu hiệu của hành vi “giao dịch gian dối nhằm trục lợi”. Từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đã triệu tập ông Bang tổng cộng 5 lần để phục vụ công tác điều tra trước khi đưa ra đề xuất bắt giữ.

Cảnh sát Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh với Bang Si Hyuk từ tháng 8.2025. Ảnh: Yonhap

Trước đó, vào cuối năm 2024, lực lượng chức năng từng hai lần xin lệnh khám xét nhưng đều bị công tố từ chối với lý do cần chờ kết luận từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc. Đến nay, sau quá trình rà soát, vụ việc được cho là đã bước vào giai đoạn kết luận.

Đáng chú ý, đề nghị bắt giữ được đưa ra khoảng 5 tháng sau lần triệu tập gần nhất vào tháng 11/2025.

Liên quan đến diễn biến này, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc được cho là đã gửi thư đề nghị hỗ trợ để ông Bang Si Hyuk có thể xuất cảnh tham dự lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7, đồng thời tham gia các hoạt động liên quan đến chuyến lưu diễn toàn cầu của BTS. Tuy nhiên, hiện ông đang bị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh.

Sinh năm 1972, Bang Si Hyuk là nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân có ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc, được biết đến là người đứng sau thành công toàn cầu của BTS. Trước khi sáng lập Big Hit Entertainment (tiền thân của HYBE) vào năm 2005, ông từng làm việc tại JYP Entertainment cùng Park Jin Young.