Món nợ của Xuân Trường

Món duyên nợ của Xuân Trường và bà xã

Năm 2024, trong một podcast, tiền vệ Lương Xuân Trường lần đầu chia sẻ nhiều hơn về bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang, người đã đồng hành cùng anh suốt chặng đường thi đấu và cùng vượt qua không ít áp lực từ dư luận để vun đắp cuộc sống gia đình. Cầu thủ sinh năm 1995 cũng kể lại một kỷ niệm đáng nhớ liên quan đến chuyến du lịch dang dở của hai người, bắt nguồn từ câu chuyện ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo đó, khi danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 được công bố, HLV Miura không gọi tên Xuân Trường. Đúng thời điểm V.League tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung, anh quyết định cùng bạn gái lên Sa Pa nghỉ ngơi.

Anh nhớ lại: cả hai đi tàu đêm, đến sáng sớm hôm sau mới tới nơi và nhận phòng vào khoảng 9h. Vì quá mệt, anh ngủ một mạch đến trưa. Khi thức dậy và kiểm tra điện thoại, Xuân Trường phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ với thông tin Lâm Ti Phông gặp chấn thương và anh được triệu tập bổ sung. Ngay lập tức, tiền vệ này bắt xe quay về Hà Nội để kịp hội quân trong tối cùng ngày.

“Đến giờ tôi vẫn còn nợ vợ một chuyến đi Sa Pa trọn vẹn”, anh chia sẻ trên podcast vào thời điểm đó.

Đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Đến hiện tại, sau 5 năm kể từ lễ ăn hỏi và quãng thời gian cùng nhau xây dựng tổ ấm, Lương Xuân Trường dự kiến sẽ chính thức tổ chức đám cưới với Ngô Mai Nhuệ Giang vào tháng 6/2026.

Trước đó, vào tháng 4/2021, thông tin Xuân Trường làm lễ ăn hỏi với bạn gái lâu năm từng khiến người hâm mộ bất ngờ. Cặp đôi lựa chọn tổ chức riêng tư, hạn chế sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, do lịch thi đấu dày đặc cùng ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch tổ chức hôn lễ đã phải tạm hoãn.

Trong suốt 5 năm qua, dù chưa tổ chức đám cưới, Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó. Năm 2022, họ đón con gái đầu lòng – bé Little Daisy. Sự xuất hiện của con nhỏ không chỉ mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống mà còn giúp tiền vệ trưởng thành hơn, cả trong suy nghĩ lẫn sự nghiệp.

Vợ Xuân Trường - Nhuệ Giang là ai?

Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993 ở Hà Nội. Cô sở hữu nền tảng học vấn quốc tế khi tốt nghiệp Đại học RMIT. Trước khi kết hôn với tiền vệ Lương Xuân Trường, Nhuệ Giang từng làm việc tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Nhờ được đào tạo trong môi trường hiện đại, cô không chỉ dừng lại ở vai trò hậu phương mà còn được nhận xét là người quyết đoán, có gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng quản lý chuyên nghiệp.

Sau lễ ăn hỏi kín tiếng, Nhuệ Giang bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nhưng trong một vai trò khác: Giám đốc vận hành. Tại Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC) – dự án tâm huyết của Xuân Trường, cô giữ vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành.

Nếu Xuân Trường đảm nhiệm phần ý tưởng và chuyên môn, Nhuệ Giang là người triển khai và biến các kế hoạch thành quy trình vận hành cụ thể. Cô trực tiếp quản lý nhân sự, ký kết hợp đồng và điều hành hoạt động tại chi nhánh Hà Nội, giúp chồng có thể tập trung vào thi đấu.

Dù đảm nhận vai trò lớn trong công việc, Nhuệ Giang vẫn duy trì lối sống kín đáo trên mạng xã hội. Cô hiếm khi chia sẻ đời tư, chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc giản dị hoặc nội dung liên quan đến công việc. Sự điềm tĩnh và thấu hiểu của cô được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Xuân Trường. Trong những lần hiếm hoi nhắc đến vợ, nam tiền vệ cũng thẳng thắn cho biết chính Nhuệ Giang là người truyền cảm hứng và giúp anh giữ được sự cân bằng trước áp lực của sự nghiệp.

