Thông gia tỷ phú nhà Beckham bị người giúp việc kiện tụng, đòi bồi thường 2 tỷ vì... một chú chó

Giữa lúc mâu thuẫn giữa gia đình Beckham và Brooklyn Beckham ngày càng căng thẳng, bố vợ của Brooklyn - tỷ phú Nelson Peltzs - lại vướng vào rắc rối pháp lý khi bị người giúp việc kiện vì để chó tấn công người làm nhiều lần.

Gia đình mới của Brooklyn - nhà Nelson Peltz và Nicola Peltz - đang đứng trước nguy cơ dính thêm một scandal. Người giúp việc cho biết bà đã bị “khủng bố tinh thần” bởi một chú chó pitbull thuộc sở hữu của ông Nelson, vốn được nhận nuôi từ một trại cứu hộ do Nicola điều hành.

Cậu quý tử nhà Beckham - Brooklyn đang dần thích nghi với cuộc sống cùng gia đình vợ sau khi công khai “từ mặt” gia đình ruột thịt trong một bài đăng gay gắt trên Instagram. Trong đó, anh cho rằng các mối quan hệ trong gia đình mình là “giả tạo”, đặt danh tiếng lên trên cảm xúc thật.

Gia đình vợ của Brooklyn Beckham dính kiện tụng vì để thú cưng tấn công người giúp việc (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, giờ đây anh có thể tiếp tục bị cuốn vào một diễn biến rối ren khác khi bố vợ tỷ phú đối mặt với vụ kiện lớn từ người giúp việc cũ. Người này cho biết bà thường xuyên phải chạy trốn và ẩn nấp vì thú cưng của chủ nhà liên tục tấn công trong lúc bà làm việc. Chú chó có tên Houdini, do Nicola tặng cho cha mình vào năm 2023.

Theo Daily Mail, ông Nelson Peltz đang bị người giúp việc Miledys Morejon khởi kiện. Bà cáo buộc mình đã nhiều lần bị con chó tấn công khi làm việc tại nhà. Dù là chó cứu hộ, Houdini lại gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong quá trình bà làm việc.

Hiện bà Morejon yêu cầu khoản bồi thường 75.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng) cho những tổn thương tinh thần mà chú chó gây ra. Bà cho biết đã nhiều lần phải tự vệ, có lần phải dùng đầu hút của máy hút bụi để đẩy chú chó ra.

Bà Morejon nói rằng trong suốt thời gian làm quản gia tại biệt thự của tỷ phú ở Florida năm 2023, chú chó này rất nguy hiểm và không được huấn luyện. Bà giúp việc cáo buộc chú chó còn xé rách quần áo của mình.

Tuy nhiên, phía luật sư của ông Peltz cho rằng gia đình không phải chịu trách nhiệm vì đã có biển cảnh báo “Beware of the Dog” (Coi chừng chó dữ) trong nhà. Đại diện của ông đang đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện.

Chú chó trong vụ kiện là món quà do Nicola tặng bố mình

Nicola và người cha tỷ phú (Ảnh: IGNV)

Theo tài liệu tòa án, luật sư của ông Peltz lập luận: “Không có tranh cãi nào vì nguyên đơn không bị chó của ông Peltz cắn, cũng không có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào xảy ra trong sự việc được đề cập".

Ngược lại, luật sư của bà Morejon khẳng định bà chưa từng nhìn thấy biển cảnh báo này, đồng thời cho biết bà vào nhà qua lối dành riêng cho nhân viên.

Chú chó Houdini được cho là đến từ trại cứu hộ mang tên Yogi’s House do Nicola Peltz điều hành, và được tặng cho ông Nelson vào năm 2023.

Bà Morejon mô tả Houdini có tính cách “hung dữ”, với xu hướng tấn công người và các con vật khác. Bà cũng cho rằng gia đình Peltz “đáng lẽ phải biết” về hành vi nguy hiểm này.

Vụ kiện được khởi động từ tháng 5/2025. Đến tháng 10 cùng năm, phía ông Peltz từng đề nghị dàn xếp ngoài tòa, nhưng đại diện của người giúp việc đã từ chối và tiếp tục theo đuổi vụ kiện, khiến sự việc kéo dài đến hiện tại.