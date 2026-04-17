Gia đình Beckham "biến động": Cruz đăng bài đầy ẩn ý sau khi Victoria lên tiếng về rạn nứt với con trai cả

Chỉ vài giờ sau khi Victoria Beckham lần đầu lên tiếng về vụ lùm xùm với Brooklyn, Cruz Beckham đã có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Chàng nhạc sĩ 20 tuổi chia sẻ ảnh chụp màn hình một cuộc gọi không có người nhấc máy kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: "Tôi chẳng bao giờ nhận được câu trả lời...".

Mặc dù mục đích chính của bài đăng là để quảng bá cho vlog mới của ban nhạc The Breakers, nhưng việc Cruz nhấn mạnh chuyện "bị phớt lờ" khiến truyền thông quốc tế nhận định là nhắc đến anh trai Brooklyn – người đã chặn liên lạc với toàn bộ gia đình sau những tuyên bố về cuộc sống gia đình không như trên mạng của nhà Beckham.

Sau một thời gian dài giữ im lặng trước những cáo buộc từ con trai cả, Victoria Beckham đã chính thức phản hồi trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Wall Street Journal. Khi được hỏi trực tiếp về sự rạn nứt đang ngày càng trầm trọng, cựu thành viên Spice Girls đã khéo léo né tránh việc nhắc tên Brooklyn nhưng vẫn thể hiện rõ lập trường của mình.

"Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Xuất hiện trước công chúng hơn 30 năm, điều duy nhất chúng tôi ưu tiên là bảo vệ và yêu thương các con mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ", Victoria chia sẻ.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ, cho rằng họ ưu tiên thương hiệu cá nhân và sự kiểm soát hơn là cảm xúc của con cái.

David và Victoria Beckham đang trải qua giai đoạn "suy sụp" trước thái độ cứng rắn của Brooklyn. Có thông tin cho rằng cặp đôi quyền lực này đã đề nghị một cuộc gặp mặt hòa giải có sự tham gia của các chuyên gia trị liệu và luật sư để tìm tiếng nói chung với vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz. Tuy nhiên, với những động thái mới nhất từ phía các thành viên, dường như cánh cửa hòa giải vẫn chưa được mở ra. Brooklyn Tiếp tục giữ vững lập trường và duy trì việc chặn liên lạc với gia đình.