Quán cafe khủng ngay trong khuôn viên trường đại học đẹp nhất Việt Nam: Giao diện "trâm anh thế phiệt", giá cả có đắt đỏ như lời đồn?

Ngay khi chính thức mở cửa, Ensora Bistro & Café nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ nhắc tới nhiều khi sở hữu thiết kế sang chảnh, vị trí đắc địa, nằm đối diện cổng chính Đại học VinUni. Với quy mô lớn cùng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “tổ én” uốn lượn, không gian này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến mới nổi bật trong thời gian sắp tới.

Từ Ensora, bạn có thể nhìn thẳng sang khuôn viên xanh mướt và những tòa nhà mang kiến trúc tráng lệ của Đại học VinUni.

Không gian rộng thênh thang, tầm nhìn đắt giá ôm trọn trường đại học đẹp nhất Việt Nam

Nhìn từ bên ngoài, quán gây ấn tượng bởi những đường cong mềm mại từ phần mái đến ban công, trông khác biệt hẳn so với những khối nhà vuông vức ở khu vực xung quanh. Toàn bộ mặt tiền được bao phủ bởi các mảng tường kính cao từ sàn lên đến trần, giúp quán trông như một khối pha lê khổng lồ và đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Cách phối màu nâu gỗ chủ đạo kết hợp với nhiều cây lá tạo cảm giác khá gần gũi, dễ chịu cho thực khách

Khu vực sân vườn bên ngoài giống như một góc rừng nhiệt đới thu nhỏ với đủ loại cây như bằng lăng, hoa ngọc hân hay chuối cảnh. Hồ cá Koi cũng được làm theo kiểu suối tự nhiên với đá cuội xếp quanh nhìn khá chân thật. Tuy nhiên, có một điểm chưa ưng mắt là lượng cá hơi ít khiến cảnh quan nhìn hơi tĩnh lặng, chưa được sinh động và bắt mắt như kỳ vọng.

Bước vào bên trong, không gian tầng 1 mang lại cảm giác năng động và thoáng đãng. Điểm nhấn dễ thấy nhất là những cột trụ lớn với phần chân ốp gạch mosaic màu xanh rêu, phía trên loe rộng ra nhìn rất lạ. Quán bố trí khá nhiều loại ghế ngồi, từ sofa băng dài màu nâu bò ôm sát chân cột đến những bộ bàn ghế nỉ màu xanh olive sang trọng.

Quầy pha chế cũng sử dụng đồng bộ loại gạch này, mang lại cảm giác chỉn chu và thống nhất về mặt vật liệu.

Một trong những khu vực ghi điểm mạnh với Có Như Lời Đồn lại chính là nhà vệ sinh, tổng thể khá vừa mắt. Không gian này rộng rãi, không có mùi, được bố trí thêm cây xanh và trang bị đầy đủ máy sấy tay, khăn giấy, mang tới cảm giác thoải mái.

Di chuyển lên tầng 2 bằng cầu thang gỗ, bạn sẽ thấy hệ thống đèn thả trần hình lá bằng thủy tinh nhìn rất kỳ công, tạo hiệu ứng lấp lánh như một đàn cá đang bơi. Tầng 2 yên tĩnh hơn một chút, phù hợp để hẹn hò hay tụ tập bạn bè với những góc sofa uốn cong theo tường. Tuy nhiên, những ai có ý định mang máy tính ra đây làm việc thì nên cân nhắc vì không phải bàn nào cũng có ổ điện.

Các chi tiết decor như đèn thả trần bằng thủy tinh nhiều màu sắc treo ngẫu hứng cũng giúp không gian thêm phần ấn tượng

Điểm đắt giá nhất của tầng này chính là khu vực ban công với mô hình mây đan hình tổ én khổng lồ. Đây là góc check in "thần thánh" mà bất cứ ai ghé quán cũng muốn có ảnh. Nếu ghé vào lúc hoàng hôn, view từ ban công này thực sự rất ấn tượng. Ngoài ra, quán còn có một cầu thang sắt lộ thiên đi thẳng từ sân vườn lên tầng 2, khá tiện cho những ai muốn lên thẳng ban công mà không cần đi qua sảnh chính.

Một điều đáng nể ở Ensora chính là diện tích rộng với sức chứa lớn, phân bổ đều ở nhiều khu vực khác nhau. Chỉ riêng phần sân vườn ngoài trời ở tầng một đã có thể đón tiếp tầm 40 đến 45 người cùng lúc. Tiến vào phía trong sảnh tầng một, không gian cũng rất thoáng cho khoảng 20 đến 25 khách ngồi thoải mái. Tầng hai thậm chí còn rộng hơn với sức chứa trong nhà lên tới khoảng 40 người, chưa kể khu vực ban công ngoài trời có thể phục vụ thêm tầm 10 đến 15 khách nữa.

Quán cũng chủ động bố trí ghế dành cho trẻ em đối với những gia đình lớn đến dùng bữa và thưởng thức cà phê. Với tổng sức chứa ước tính lên đến hơn 120 người, có thể xem đây là một tổ hợp cafe quy mô lớn hiếm hoi trong khu vực có thể đáp ứng được lượng khách đổ về đông đảo cùng lúc mà không gây cảm giác quá bí bách về diện tích.

Menu giá "mềm" trái ngược hoàn toàn với giao diện sang chảnh

Sở hữu một không gian được đầu tư chỉn chu về cấu trúc, thế nhưng trải nghiệm thực tế trong ngày đầu khai trương có đôi phần chưa hoàn thiện.

Về mặt chi phí, mức giá của quán khá hợp lý so với mặt bằng khu vực: đồ uống dao động từ 40.000 đến 75.000 VNĐ, đồ ăn từ 85.000 đến 165.000 VNĐ. Cụ thể, các món nước ép và cà phê máy phổ biến nằm ở khoảng 45.000 đến 65.000 VNĐ, các món trà trái cây tươi mát, matcha, cacao giá từ 50.000 đến 75.000 VNĐ.

Các món ăn như hủ tiếu, miến trộn, xa lát giá trung bình khoảng từ 85.000 đến 99.000 VNĐ, còn các món cao cấp hơn như mực chiên giòn, gỏi trái bơ tôm nướng, cơm bò thố đá nằm ở mức 110.000 đến 165.000 VNĐ. Các loại bánh ngọt được tạo hình nghệ thuật có giá từ 50.000 đến 90.000 VNĐ.

Mức giá này được đánh giá là khá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ sinh viên VinUni đến cư dân và khách du lịch.

Có Như Lời Đồn gọi thử một ly Matcha xoài với giá 70.000 VNĐ, hương vị đồ uống dừng lại ở mức ổn, phần trang trí rất bắt mắt tương đồng với hình ảnh trong menu. Đồ ăn cũng được trang trí hấp dẫn, các thực khách xung quanh đánh giá khá ngon miệng. Những yêu cầu nhỏ như xin thêm giấy ăn, lau dọn - nhân viên cũng cố gắng để đáp ứng cho khách hàng dù ngày khai trương đông đúc. Cũng vì do ngày đầu khai trương, khâu vận hành đôi lúc chưa được nhịp nhàng nhưng có thể cải thiện được. Hệ thống quét mã QR gọi đồ đôi lúc báo lỗi thanh toán và nhân viên phải ra hướng dẫn khách hàng hoặc tự order cho khách.

Menu giấy được thiết kế bắt mắt, trực quan, hơn hẳn trải nghiệm gọi đồ ăn trên web

Nếu tạm gác lại những lúng túng trong khâu vận hành của ngày đầu mở cửa, Ensora vẫn là một tọa độ rất đáng để trải nghiệm. Điểm cộng lớn nhất nằm ở thiết kế có gu và mức giá thực sự dễ chịu so với quy mô của một tổ hợp Bistro & Café được đầu tư bài bản như thế này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian mới mẻ để thay đổi không khí hoặc đơn giản là muốn sở hữu những khung hình chất lượng với tầm nhìn đắt giá hướng thẳng ra VinUni, đây chắc chắn là lựa chọn nên cân nhắc. Chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa khi nhịp phục vụ đi vào quỹ đạo ổn định, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những buổi hẹn hò hay tụ tập cuối tuần tại khu vực Ocean City.