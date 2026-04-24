Chiếc đồng hồ đính 96 viên kim cương của quý ông “thích gì đeo nấy”

Năm 1979, giữa lúc thị trường đồng hồ thể thao đang bị thống trị bởi những thiết kế thép góc cạnh, Piaget chọn đi ngược xu thế khi chế tác chiếc đồng hồ thể thao đầu tiên hoàn toàn bằng vàng mang tên Polo.

Triết lý của chiếc Piaget Polo rất rõ ràng: Nó bật lên khỏi định nghĩa đồng hồ thể thao tích hợp dây đeo - mặt số thông thường, tái hiện dưới hình dáng một chiếc vòng tay trang sức tinh xảo được tích hợp bộ máy thời gian. Chính tư duy này đã tạo nên cấu trúc "khía chồng khía" đặc trưng, xóa nhòa ranh giới giữa kỹ nghệ kim hoàn và chế tác đồng hồ cao cấp.

Polo 79: Tân cổ điển của Piaget

Tâm điểm của Watches and Wonders 2026 đổ dồn vào mẫu Piaget Polo 79 phiên bản vàng trắng, một tạo tác giao thoa giữa vẻ xa xỉ chuẩn mực của kim loại quý và sắc xanh thăm thẳm của khoáng thạch quý hiếm.

Điểm nhấn duy mỹ nằm ở mặt số được chế tác từ đá Sodalite - một khoáng thạch tự nhiên hiếm. Trong vô vàn các lựa chọn về đá tự nhiên, Sodalite luôn được ưa chuộng nhờ những dải màu xanh đậm xen lẫn các vân khoáng trắng hoặc xám tự nhiên, khiến cho không có hai mặt số nào hoàn toàn giống hệt nhau.

Điểm nhấn khác biệt của Piaget Polo 79 nằm ở cấu trúc nguyên khối xẻ rãnh, vừa đậm chất thể thao nhưng lại mềm mại như một chiếc vòng trang sức. Thiết kế được chế tác từ vàng trắng 18K, xóa nhòa ranh giới giữa bộ vỏ và dây đeo bằng các đường khía nổi chạy liên tục, tạo hiệu ứng thị giác dập dìu tựa những nhịp sóng trải dài vô tận.

Bộ vỏ 38mm có cấu trúc hình gối mềm mại được lồng ghép khéo léo bên trong hình dáng tròn trịa, ôm sát cổ tay. Từng mắt xích được đánh bóng thủ công tỉ mỉ, đan xen giữa các bề mặt hoàn thiện dạng satin và đánh bóng gương.

Mẫu đồng hồ sở hữu bộ vỏ đường kính 38mm thanh thoát nhờ sở hữu bộ máy tự động siêu mỏng 1200PI. Đây là dòng máy kế thừa di sản của bộ chuyển động 12P huyền thoại từng giúp Piaget xác lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đồng hồ siêu mỏng vào cuối thập niên 50. Với rotor siêu nhỏ bằng vàng được trang trí họa tiết Côtes de Genève, 1200PI cho phép bộ vỏ duy trì độ mỏng ấn tượng, ôm sát cổ tay người đeo như một lớp da thứ hai, đúng với tinh thần của một chiếc "watch-bracelet".

Polo Signature Date: tái định nghĩa nét xa xỉ thường nhật

Nếu Polo 79 là lời tri ân dành cho lịch sử, thì dòng Polo Signature Date lại đại diện cho nhịp sống đương đại với những cải tiến mạnh mẽ về mặt thị giác. Điểm thay đổi lớn nhất trong năm nay là việc đưa họa tiết khía nổi gadroon lên toàn bộ bề mặt của các mặt số màu xanh lam biểu tượng thay vì mặt số trơn hoặc chải tia đơn thuần.

Ở phiên bản 42mm, Piaget mang đến hai lựa chọn chất liệu: thép không gỉ cho những ai yêu thích sự năng động và vàng hồng 18K dành cho những buổi tối tiệc tùng sang trọng. Cơ chế thay dây thông minh cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa dây thép/vàng và dây cao su xanh lam, giúp chiếc đồng hồ dễ dàng thích nghi với lịch trình chủ nhân.

Phiên bản 36mm tập trung phô diễn kỹ nghệ nạm đính kim cương của thương hiệu có truyền thống chế tác trang sức xa xỉ. Với 96 viên kim cương giác cắt bắt sáng lấp lánh trên đai kính và bộ cọc số, chiếc Signature Date là sự lựa chọn tinh tế cho phái đẹp hoặc những quý ông cá tính gia nhập trào lưu “thích gì đeo nấy” như The Weeknd hay G-Dragon.

Dấu ấn lứa đôi cho hành trình trăm năm

Năm 2026 cũng là dịp Piaget nhìn lại hành trình 150 năm rực rỡ của mình. Để đánh dấu cột mốc này, thương hiệu đã ra mắt bộ đôi đồng hồ đặc biệt dành cho nam và nữ với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ nguyên mẫu năm 1979 nhưng được tinh chỉnh trẻ trung, hiện đại hơn.

Mẫu dành cho quý ông có mặt số 42mm, đi kèm dây đeo cao su màu xanh khaki - một tông màu thú vị gợi nhắc tinh thần phiêu lưu, đồng thời tương phản thú vị với mặt số màu bạc sáng mịn.

Trong khi đó, phiên bản nữ 36mm sở hữu dây cao su màu be thanh lịch, kết hợp cùng đai kính nạm kim cương tinh xảo. Cả hai mẫu đồng hồ đều sử dụng mặt số màu bạc với các đường khía nổi đúng chất cặp đôi.

Chính sự giao thoa giữa hình học thập niên 70 và tư duy thiết kế đương đại ấy đã giúp Piaget Polo giữ vững bản sắc suốt gần nửa thế kỷ, không cần chạy theo những định nghĩa thể thao thuần túy vốn đang bão hòa.