Mỹ nhân Việt lọt top đề cử đẹp nhất thế giới: Ra MV debut không chút bọt sóng, tai tiếng nhiều hơn sản phẩm âm nhạc

Con đường ca hát chuyên nghiệp “chìm nghỉm”

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách này, sự xuất hiện của Linh Ka đại diện cho Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh sinh năm 2001, là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội những năm 2017- 2018 với nhiều clip cover trên mạng, ngoài ra Linh Ka cũng lấn sân sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Dù vậy, nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của Linh Ka, dễ dàng nhận ra sự chênh lệch rõ ràng giữa hiệu ứng từ các sản phẩm âm nhạc và mức độ quan tâm của khán giả dành cho những câu chuyện đời tư hay các sự kiện gây tranh luận trong quá khứ.

MV debut của Linh Ka

Linh Ka chính thức lấn sân ca hát chuyên nghiệp vào tháng 5 năm 2023 với EP đầu tay mang tên Chu cùng MV Ghosting. Ở thời điểm đó, Linh Ka hướng đến hình ảnh một nữ ca sĩ thần tượng hiện đại. Sản phẩm được đầu tư bài bản về mặt hình ảnh, kết hợp vũ đạo được quảng và là sau khoảng thời gian cô rèn luyện tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, màn ra mắt chưa tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng.

Thực tế, nguyên nhân khiến sản phẩm âm nhạc của Linh Ka chưa đạt được thành công cũng xuất phát từ chính những hạn chế trong giọng hát. Việc lộ rõ điểm yếu thanh nhạc và thường xuyên hát chênh phô khi biểu diễn trực tiếp khiến cô khó thuyết phục được khán giả công nhận năng lực. Chính vì vậy, MV Ghosting cũng chỉ thu về hơn 2,6 triệu lượt xem sau 2 năm phát hành. Con số này phần lớn đến từ sự tò mò của công chúng trong những ngày đầu ra mắt thay vì sự công nhận tài năng, hoàn toàn không tạo được sức lan tỏa tương xứng với lượng người theo dõi khổng lồ của cô.

Đến tháng 3 năm 2024, Linh Ka trở lại đường đua Vpop bằng MV Tâm Trí Em kết hợp cùng rapper Mason Nguyễn. Lần này, cô thử sức với vai trò sáng tác và chủ động tối giản bối cảnh để khán giả tập trung vào âm nhạc. Thế nhưng, sản phẩm sản phẩm này cũng không tạo được sự chú ý nào. Lượt xem MV chưa thể đạt 1 triệu sau thời gian dài phát hành. So với độ nhận diện cá nhân của Linh Ka, màn comeback này diễn ra êm đềm và nhanh chóng chìm lấp giữa hàng loạt dự án giải trí khác. Sau đó Linh ka cũng cho ra mắt thêm các sản phẩm âm nhạc như Gonna Be You cùng với Will và Xuân Ngọt Ngào,... và cũng không tạo được dấu ấn nào trên thị trường âm nhạc.

Tranh cãi nhiều hơn sản phẩm âm nhạc

Sự nhạt nhòa của sản phẩm âm nhạc chính thức là một sự tương phản lớn nếu so sánh với thời kỳ cô mới nổi tiếng. Những năm 2017 và 2018, các video cover của Linh Ka luôn tạo ra lượng tương tác bùng nổ nhưng thường đi kèm tranh luận. Điển hình là bản cover Fake Love của nhóm nhạc BTS. Sản phẩm nhanh chóng vấp phải nhiều luồng ý kiến, nhận về lượng dislike áp đảo chỉ trong vài ngày. Sự việc thu hút sự quan tâm lớn đến mức trang tin Koreaboo của Hàn Quốc phải đưa tin về phản ứng của khán giả Việt Nam.

Bản cover ca khúc Fake Love của Linh Ka từng "gây bão" khắp mạng xã hội

Tương tự, bản cover Em Gái Mưa cũng nhận về hàng loạt bình luận góp ý vì lớp trang điểm, phong cách được cho là chưa phù hợp lứa tuổi và việc lạm dụng kỹ thuật thu âm. Tuy nhiên, xét về mặt số liệu, chính những cuộc tranh cãi liên tục đó lại mang về cho Linh Ka lượng tương tác và sự chú ý khổng lồ, điều mà các MV chính thức hiện tại chưa làm được.

Thực tế, việc những câu chuyện cá nhân lấn át sự nghiệp vốn đã đeo bám Linh Ka từ những ngày đầu được biết đến. Khi mới nổi tiếng, cô từng vấp phải lùm xùm liên quan đến học vấn với những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cá nhân của Linh Ka cũng luôn là thỏi nam châm thu hút sự hiếu kỳ của truyền thông. Các thông tin này thường xuyên được khán giả quan tâm nhiều hơn là các sản phẩm âm nhạc của cô.

Điển hình là nghi vấn tình cảm giữa cô và nam ca sĩ Dương Domic rộ lên vào cuối năm 2025 và đầu 2026. Dù người trong cuộc không xác nhận, nhưng chỉ vài chi tiết trùng khớp về trang phục, hình ảnh check-in tại Paris hay khoảnh khắc tương tác tại sự kiện đã lập tức tạo thành chủ đề nóng. Hàng loạt bài đăng mổ xẻ trên Threads và TikTok thu hút hàng chục ngàn lượt thảo luận.

Rõ ràng, tên tuổi Linh Ka thường xuyên đạt đỉnh tương tác khi gắn liền với các câu chuyện bên lề. Ngược lại, con đường âm nhạc chuyên nghiệp của cô thì hoàn toàn không được quan tâm.