Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?

Năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc lên sóng và lập tức tạo nên cơn sốt. Ngoài cặp đôi chính Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, Trần Vân Anh là diễn viên nổi bật nhất khi vào vai Ngọc Diệp - nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự đanh đá, mưu mô.

Tuy nhiên, Vân Anh vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài cao ráo, gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang sành điệu.

Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên, Vân Anh hoạt động với vai trò người mẫu và là một trong những chân dài nổi tiếng ở Việt Nam, cùng thời với Hoàng Yến, Ngọc Quyên…

Năm 2000, người đẹp Cần Thơ từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này, Vân Anh sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, nền nã đậm chất Á Đông. Tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1985 tiếc nuối khi dừng chân khá sớm tại cuộc thi.

Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam , Vân Anh tiếp tục ghi dấu ở nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô nhanh chóng được các tạp chí săn đón, trở thành một trong những người mẫu triển vọng của thời điểm ấy.

Với ngoại hình nổi bật, Vân Anh nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của nhiều đạo diễn. Thành công của Bỗng dưng muốn khóc cũng giúp tên tuổi của Vân Anh vụt sáng trong làng điện ảnh.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với một Việt kiều Canada vào năm 2010. Sau khi kết hôn, cô quyết định rút khỏi showbiz để định cư ở nước ngoài, tập trung xây dựng tổ ấm riêng.

Những năm qua, mỹ nhân "Bỗng dưng muốn khóc" sống cùng chồng và hai con gái tại Vancouver, Canada. Rời nghệ thuật, Vân Anh làm việc cho một hãng thời trang chuyên về quần áo thể thao ở thị trường Mỹ và Canada.

Cuộc sống hôn nhân của cô được đánh giá là hạnh phúc và viên mãn khi có ông xã là người tâm lý, luôn ủng hộ sự nghiệp lẫn đam mê của vợ, đồng thời cùng cô nuôi dạy các con trong môi trường bình dị, gần gũi thiên nhiên.

"Tôi thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người chồng phù hợp với mình, có gia đình nhỏ ấm áp. Dù ở xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn", Vân Anh từng bày tỏ.

Nữ diễn viên cũng hạnh phúc tiết lộ, chồng cô là người đàn ông của gia đình, rất đảm việc nhà, luôn san sẻ với cô trong việc chăm sóc con.

Trái ngược với hình ảnh nóng bỏng và đanh đá trên màn ảnh, ngoài đời Vân Anh chuộng phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch và tinh tế. Ở tuổi 41, nhan sắc của nữ diễn viên được nhận xét ngày càng mặn mà.

Dù xa rời ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Ngọc Diệp".

Bên cạnh đó, Vân Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc. Trong những dịp đặc biệt của Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên vẫn gửi lời chúc mừng, thăm hỏi. Cô cũng hứa hẹn sẽ trở về Việt Nam vào một ngày không xa.