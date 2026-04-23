Nữ NSƯT nói lý do đi Úc: "Đất nước mình, quê hương mình luôn là số 1"

Theo Tùng Ninh | 23-04-2026 - 17:08 PM | Lifestyle

"Nhiều người không hiểu hết về hành trình, tâm trạng này của tôi nên hiểu lầm, hiểu sai" – NSƯT Ốc Thanh Vân nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về cuộc sống tại Úc của mình và lí do cô từng sang Úc định cư một thời gian.

Cô nói: "Với một người thích ngồi một mình bên ly cà phê như tôi thì một nước bình yên như Úc vô cùng phù hợp.

Ốc Thanh Vân và gia đình ở Úc

Ở Việt Nam, mỗi lần muốn ở một mình, tôi nghĩ tới Đà Lạt còn lúc tôi ở thành phố Melbourne (Úc) mỗi ngày đều là Đà Lạt.

Có một điều kỳ lạ mà tôi luôn tìm kiếm ở mỗi nơi tôi đến là trên phố đông người, dù xung quanh là rất nhiều người nhưng tôi vẫn có chỗ dành cho mình. Khái niệm này có thể hơi kỳ lạ một chút vì thường mọi người hay tìm chỗ vắng người hẳn, đông là đông, vắng là vắng nhưng tôi lại thích tìm chỗ cho riêng mình ở giữa nơi đông người.

Tôi luôn tìm kiếm cảm giác đó nhưng không phải nơi nào cũng cho mình cảm giác đó. Nhiều người không hiểu hết về hành trình, tâm trạng này của tôi nên hiểu lầm, hiểu sai.

Họ nói tôi đi Úc vì cái nọ cái kia nhưng không phải. Đất nước mình, quê hương mình luôn là số 1 nhưng nếu có lỡ yêu một nơi nào đó thì cũng là điều hết sức bình thường. Vì nơi đó cho tôi cảm giác thuộc về".

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi nghĩ, với những người hiểu mình, theo dõi hành trình của mình đủ lâu thì sẽ hiểu lý do vì sao Ốc Thanh Vân lại đưa ra quyết định như vậy.

Còn thực ra, những người không hiểu hoặc không muốn hiểu thì dù Ốc Thanh Vân có cố gắng giải thích thì họ cũng chưa chắc có được cùng tần số với mình.

Chỉ có điều, với quyết định đi Úc của Ốc Thanh Vân thì ngay cả bản thân tôi cũng bất ngờ vì bạn đang có mọi thứ ổn định, từ sự nghiệp đến gia đình, con cái, mọi thứ".

