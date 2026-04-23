Không phải Phú Quốc, đây mới là "viên ngọc ẩn" tốt nhất thế giới, được tạp chí Mỹ xếp hạng "thấp dẫn nhất thế giới", khách nước ngoài rất mê

Giữa làn sóng du lịch toàn cầu đang dịch chuyển từ những điểm đến đông đúc sang các trải nghiệm bản địa, giàu chiều sâu văn hóa, phố cổ Hội An tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình. Mới đây, theo danh sách do Travel + Leisure công bố, Hội An được xếp hạng là điểm đến “viên ngọc ẩn” tốt nhất thế giới. Kết quả này không chỉ là một sự ghi nhận quốc tế đáng chú ý, mà còn phản ánh đúng vị thế ngày càng nổi bật của một đô thị cổ ven sông miền Trung Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Bảng xếp hạng được công ty phân tích du lịch Sweepstakes Table xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính gồm mật độ trải nghiệm, mức độ phải chăng về chi phí và điều kiện thời tiết. Với số điểm tổng thể 92,96, Hội An vượt xa nhiều điểm đến nổi tiếng khác, trong đó có cả Đà Nẵng - thành phố đứng ở vị trí thứ hai. Con số này cho thấy Hội An không chỉ đẹp ở góc nhìn thị giác, mà còn sở hữu năng lực giữ chân du khách bằng sự hài hòa giữa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống.

Bên cạnh đó, dựa trên hơn 370 triệu đánh giá du khách toàn cầu. Hội An cũng được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026, theo sau là Mai Châu và Phú Quý.﻿

Điều làm nên sức hấp dẫn khác biệt của Hội An trước hết nằm ở khu phố cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn qua thời gian. Không ồn ào, không hào nhoáng theo kiểu hiện đại, Hội An chinh phục du khách bằng những con phố nhỏ lát gạch, những mái nhà ngói rêu phong, những dãy tường vàng đặc trưng và hệ thống đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống. Tất cả tạo nên một không gian vừa cổ kính, vừa thơ mộng, đủ để bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng có cảm giác như đang bước vào một lát cắt của lịch sử.

Là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, phố cổ Hội An mang trong mình giá trị giao thoa văn hóa hiếm có. Nơi đây từng là thương cảng sầm uất từ nhiều thế kỷ trước, đón những đoàn thương nhân đến từ Nhật Bản, Trung Hoa và phương Tây. Dấu ấn của thời kỳ giao thương ấy vẫn còn hiện diện rõ nét trong từng công trình kiến trúc, từ Chùa Cầu - biểu tượng nổi tiếng của Hội An - đến những ngôi nhà cổ, hội quán, miếu thờ và các cửa hiệu truyền thống nằm san sát nhau trong phạm vi đi bộ. Chính sự gần gũi, nhỏ gọn và kết nối liền mạch của không gian đô thị giúp du khách dễ dàng khám phá Hội An theo cách chậm rãi nhất: đi bộ, ngắm nhìn, cảm nhận và lắng nghe.

Không chỉ có kiến trúc và lịch sử, Hội An còn tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng một đời sống văn hóa - ẩm thực đậm chất bản địa. Với nhiều du khách quốc tế, hành trình khám phá Hội An gần như luôn gắn liền với những món ăn mang tính biểu tượng như cao lầu, bánh mì Hội An hay bánh bao, bánh vạc - còn được gọi bằng cái tên đầy thi vị là “hoa hồng trắng”.

Mỗi món ăn không đơn thuần là một lựa chọn ẩm thực, mà còn là một câu chuyện về nguyên liệu địa phương, cách chế biến truyền thống và khẩu vị miền Trung tinh tế. Bên cạnh đó, văn hóa cà phê đặc sắc của Việt Nam cũng hiện diện rõ ở Hội An, từ những quán nhỏ nép mình trong ngõ cổ đến những không gian ven sông yên tĩnh, nơi du khách có thể chậm rãi ngồi nhìn dòng người qua lại.

Khi màn đêm buông xuống, Hội An bước vào thời khắc đẹp nhất trong ngày. Ánh sáng dịu dàng từ hàng nghìn chiếc đèn lồng phủ lên toàn bộ khu phố một vẻ lung linh rất riêng, vừa náo nhiệt vừa trầm lắng. Dọc bờ sông Hoài, chợ đêm trở nên sôi động với hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, món ăn đường phố và những thanh âm rộn ràng của cuộc sống địa phương.

Hoạt động thả đèn hoa đăng trên sông từ lâu đã trở thành một trải nghiệm khó quên với nhiều du khách. Trong khoảnh khắc những chiếc đèn nhỏ trôi chậm theo dòng nước, Hội An hiện lên như một miền ký ức sống động, nơi vẻ đẹp không đến từ sự phô trương mà đến từ cảm giác bình yên và kết nối.

Một trong những lý do khiến Hội An được xem là “viên ngọc ẩn” còn nằm ở khả năng mang đến nhiều trải nghiệm vượt ra ngoài khu phố cổ. Chỉ cách trung tâm không xa, du khách có thể tìm đến bãi biển An Bàng để tận hưởng không gian thoáng đãng, cát trắng và nhịp sống biển nhẹ nhàng. Xa hơn một chút là những rừng dừa nước, nơi trải nghiệm đi thuyền thúng đã trở thành hoạt động được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Sự kết hợp giữa phố cổ, sông nước, biển và làng quê giúp Hội An trở thành một điểm đến đa tầng trải nghiệm, phù hợp với cả những người thích khám phá văn hóa, nghỉ dưỡng hay tìm kiếm nhịp sống chậm.

Đáng chú ý, trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến tính xác thực của điểm đến, Hội An nổi lên như một lựa chọn lý tưởng nhờ chi phí hợp lý nhưng giá trị trải nghiệm lại rất cao. Đây là nơi mà chỉ trong một hành trình ngắn ngày, du khách có thể tiếp cận di sản, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống bản địa mà không cần ngân sách quá lớn. Yếu tố “đáng tiền” này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của Hội An so với nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực.

Từ những mái nhà rêu phong, ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt nước đến hương vị đậm đà của các món ăn địa phương, Hội An giống như một “kho báu” được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và có lẽ, điều khiến du khách quốc tế mê mẩn nhất không phải chỉ là vẻ đẹp của phố cổ, mà là cảm giác rất hiếm gặp mà nơi này mang lại: cảm giác được chạm vào một Việt Nam vừa mộc mạc, vừa quyến rũ, vừa cổ xưa nhưng vẫn đầy sức sống.

Những điểm đến nổi bật quanh phố cổ

Chùa Cầu là điểm gần như du khách quốc tế nào đến Hội An cũng muốn ghé, vì đây là biểu tượng kiến trúc nổi bật của phố cổ và gắn với dấu ấn giao thương Nhật Bản trong lịch sử Hội An.

Chùa Bà Mụ được yêu thích nhờ không gian mang đậm kiến trúc Á Đông, hồ sen và cảnh quan thoáng đẹp, rất hợp cho khách thích dạo bộ và chụp ảnh.

Nhà cổ Tấn Ký là một điểm tham quan được khách nước ngoài chú ý vì tuổi đời hơn 200 năm và khả năng kể lại câu chuyện về lối sống, kiến trúc và thương cảng Hội An xưa.

Hội quán Phúc Kiến hấp dẫn du khách nhờ kiến trúc Trung Hoa đặc sắc, không gian rộng và vẻ trang nghiêm, thể hiện rõ sự giao thoa văn hóa từng làm nên thương cảng Hội An.

Chợ đêm và khu ven sông Hoài đặc biệt hút khách vào buổi tối, khi đèn lồng rực sáng, hàng quán đông vui và trải nghiệm ngồi thuyền thả hoa đăng trở thành một phần rất riêng của Hội An.

Biển An Bàng là lựa chọn được nhiều khách quốc tế ưa thích vì chỉ cách phố cổ không xa, có bãi cát dài, nước trong và nhịp nghỉ dưỡng nhẹ nhàng hơn so với khu trung tâm.

Làng rau Trà Quế được xem là điểm check-in và trải nghiệm nông nghiệp rất hợp với khách nước ngoài, nhất là những người thích cảm giác gần gũi đời sống địa phương.

Làng gốm Thanh Hà cũng thường được xếp vào nhóm điểm phải ghé khi đến Hội An, nhờ trải nghiệm thủ công truyền thống và không khí làng nghề đặc trưng.

Đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An