Bất ngờ nhận tin nhắn "Good morning, vợ yêu của chồng", Tóc Tiên liền đòi block

Từ sau khi ly hôn với Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên có nhiều chuyển biến. Nữ ca sĩ tập trung vào đời sống cá nhân, mỗi khi xuất hiện ở sự kiện đều thu hút sự chú ý. Ngược lại với Touliver, Tóc Tiên lại thoải mái lên tiếng về chuyện tình yêu, đáp trả những tin đồn xoay quanh mình. Tóc Tiên khẳng định bản thân không cố tỏ ra mình ổn mà chỉ đang sống là chính mình.

Mới đây, Tóc Tiên gây bất ngờ khi tiết lộ nhận được tin nhắn có nội dung "Good morning, vợ yêu của chồng. Have a great day today nha honey" (Chúc mừng buổi sáng, vợ yêu của chồng. Chúc em có một ngày tuyệt vời nha bà xã). Tóc Tiên cho biết đây chỉ là tin nhắn nhầm số nhưng khiến cô vừa cảm thấy dễ thương vừa ghen tị. Nữ ca sĩ còn hài hước tiết lộ nếu nhận tin nhắn này một lần nữa cô sẽ "block" ngay và luôn.

Tóc Tiên chia sẻ về tình huống "dở khóc dở cười" này: "Sáng nay có người anh quen nhắn tin lộn cho tôi. Tôi vừa mắc cười, vừa tức vừa cảm động đến ghen tị. Sao mà nó sến, nó tình, nó dịu dàng mà nó ngọt thơm, nó đáng yêu, nó lãng mạn đến như thế. Mà 2 vợ chồng người anh này đều là U60 cả rồi nha. Nhưng nhắn lộn lần nữa là tôi sẽ block á".

Sau khi ly hôn Hoàng Touliver, Tóc Tiên cho thấy nhiều thay đổi rõ rệt trong cách xuất hiện trước công chúng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ duy trì tần suất hoạt động đều đặn, thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Trước nghi vấn "Tóc Tiên đang thật sự ổn hay chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn?" thì cô từng đáp trả: “Chị không phải là người cố thể hiện cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ.” Cách trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Không chỉ lên tiếng về trạng thái cảm xúc, nữ ca sĩ còn giải thích cho sự thay đổi trong phong cách thời trang thời gian gần đây. Khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nữ tính hơn, cô chia sẻ: “Mọi người cứ nghĩ tôi bước sang chương mới hay trái tim nở hoa. Không có đâu, bây giờ mới chính là tôi đó. Tôi quên mất mình như thế này quá lâu rồi".

Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã có khoảng 10 năm gắn bó trước khi quyết định dừng lại trong sự văn minh và tôn trọng. Nữ ca sĩ từng khẳng định đây là kết quả của một quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng từ cả hai phía, không chịu tác động từ yếu tố bên ngoài. Ở lần hiếm hoi chia sẻ thêm về mối quan hệ sau ly hôn, Tóc Tiên cho biết cả hai vẫn giữ cách cư xử bình thường cùng giải quyết những vấn đề còn lại một cách rõ ràng và tiếp tục con đường riêng, đồng thời duy trì mối quan hệ như bạn bè.

Tóc Tiên từ lâu được biết đến là nghệ sĩ có cá tính mạnh và thường chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần khẳng định mình không quá bận tâm đến những tranh cãi và chỉ muốn giữ không gian cá nhân thoải mái khi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, có giai đoạn gặp nhiều bàn tán, khủng hoảng khi hôn nhân với Touliver có vấn đề thì Tóc Tiên khóa mạng xã hội. Sau một thời gian ngắn, Tóc Tiên mở lại Threads và giải thích: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".

Hiện tại, Tóc Tiên cho thấy cô đang lựa chọn cách sống đúng với cảm xúc và cá tính của mình một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

