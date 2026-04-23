Sự thật về dải cù lao xanh mướt như đồ họa AI tại Cần Thơ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video từ tài khoản Huỳnh Phú Tiến, ghi lại những dải cù lao xanh mướt hiện lên theo cấu trúc gần như ô bàn cờ giữa dòng sông Hậu. Hình ảnh lạ mắt này khiến không ít người hoài nghi là sản phẩm của AI. Tuy nhiên, qua xác minh, đây là cảnh thật tại khu vực xã Đại Ngãi, phường Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ.

Khu vực gây sốt nằm ngay trước xã Đại Ngãi, nơi từ lâu đã là đầu mối giao thương đường thủy quan trọng, với bến phà nối liền Vĩnh Long và Cần Thơ. Những dải cồn xuất hiện trong clip thực chất là cồn bồi tự nhiên, hình thành qua quá trình bồi đắp phù sa. Người dân địa phương tận dụng để phát triển ao nuôi thủy sản và trồng cây ăn trái, tạo nên những mảng xanh được phân chia rõ rệt khi nhìn từ trên cao. Do chưa được khai thác du lịch bài bản, khu vực này vẫn giữ được nét nguyên sơ, ít dấu ấn thương mại.

Cảnh báo an toàn khi tiếp cận tọa độ giấu mặt

Về cách di chuyển, từ trung tâm phường Sóc Trăng, du khách có thể đi theo Quốc lộ 60 khoảng 30km để đến xã Đại Ngãi. Tuyến đường này khá dễ đi, phù hợp cho cả xe máy lẫn ô tô cá nhân, thời gian di chuyển khoảng 40–50 phút.

Từ khu vực bến phà Đại Ngãi, du khách có thể quan sát các dải cồn ngoài sông hoặc thuê ghe, xuồng của người dân địa phương để tiếp cận gần hơn. Tuy nhiên, do chưa có dịch vụ du lịch chính thức, việc di chuyển ra cồn chủ yếu mang tính tự phát và cần thỏa thuận trước với người dân để đảm bảo an toàn.

Nếu muốn trải nghiệm thuận tiện hơn, du khách có thể kết hợp hành trình sang Cồn Mỹ Phước. Từ Đại Ngãi, đi tiếp theo hướng hương lộ 11 khoảng 6km đến bến đò xã Nhơn Mỹ, sau đó đi đò qua sông khoảng 10–15 phút là đến nơi. Tại đây đã có các dịch vụ du lịch miệt vườn tương đối hoàn chỉnh, dễ dàng tham quan trong ngày.

Vì dải cù lao này hoàn toàn là bãi bồi tự nhiên, chưa có ban quản lý hay bến neo đậu chính thức, kinh nghiệm xương máu cho du khách là tuyệt đối không tự ý thuê phương tiện tự phát thiếu trang bị cứu sinh.

Cách an toàn và mang lại trải nghiệm đậm chất bản địa nhất là bạn hãy di chuyển thẳng ra khu vực bến phà Đại Ngãi. Tại đây, hãy chủ động ngỏ ý thuê ghe xuồng của chính những người dân địa phương. Họ là những "thổ địa" rành rẽ từng luồng lạch, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trên sông nước, vừa có thể kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên kể cho bạn nghe lịch sử hình thành nên những mảng xanh siêu thực này.

Bí quyết mở rộng lịch trình "càn quét" ẩm thực miệt vườn

Đã cất công lặn lội xuống Đại Ngãi, dân sành điệu chắc chắn sẽ thiết kế thêm một chặng ngắn sang Cồn Mỹ Phước cách đó vỏn vẹn 6 cây số. Chỉ mất 15 phút đi đò ngang từ bến xã Nhơn Mỹ, bạn sẽ lạc vào hệ sinh thái miệt vườn đích thực.

Lời khuyên từ những chuyên gia xê dịch là hãy canh thời điểm vàng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Đây là lúc các nhà vườn rộ vụ thu hoạch, nhãn và chôm chôm chín đỏ rực, đặc biệt là giống trái hồng nhung đặc sản thơm nức mũi.

Nhờ được bồi đắp phù sa quanh năm, nơi đây hình thành hệ sinh thái vườn cây ăn trái phong phú, với các loại quen thuộc như nhãn, chôm chôm, măng cụt. Một số nhà vườn còn trồng giống trái đặc trưng như hồng nhung, loại quả có lớp vỏ mịn và hương thơm đậm.

Hồng nhung, đặc sản nơi đây

T ại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động gắn với đời sống sông nước như tát mương bắt cá, chèo xuồng ba lá qua các con rạch nhỏ hoặc đạp xe quanh cồn. Không gian yên tĩnh, nhiều cây xanh và hệ thống kênh rạch chằng chịt tạo cảm giác tách biệt với nhịp sống đô thị.

Về ẩm thực, khu vực này nổi bật với các món đặc trưng miền Tây như bún nước lèo, cá ngát nấu chua hay các món chế biến từ cá nước ngọt. Phần lớn dịch vụ ăn uống mang tính gia đình, quy mô nhỏ, phù hợp với trải nghiệm du lịch sinh thái.

Thời điểm thích hợp để khám phá khu vực này thường rơi vào mùa trái cây khoảng tháng 5 đến tháng 8, khi vườn cây vào vụ thu hoạch. Ngoài ra, một số dịp lễ hội địa phương cũng mang lại trải nghiệm văn hóa đặc trưng, dù quy mô không quá lớn.

Từ một đoạn clip từng khiến nhiều người nghi ngờ vì vẻ đẹp khó tin, cồn Đại Ngãi cho thấy một góc khác của miền Tây, nơi cảnh quan tự nhiên, nếu nhìn từ một góc độ mới, vẫn có thể tạo nên những ấn tượng bất ngờ. Kết hợp cùng Cồn Mỹ Phước lân cận, khu vực này đang dần trở thành một gợi ý đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm sông nước gần với đời sống bản địa.