Nhà không sofa, không tivi, khách đến cũng… không muốn ngồi lâu: Xu hướng sống tối giản đang thay đổi cách nhiều người thiết kế tổ ấm

Theo Như Anh | 23-04-2026 - 20:22 PM | Lifestyle

Không còn đặt nặng việc “nhà phải tiếp khách cho đẹp”, ngày càng nhiều người trẻ chọn thiết kế không gian sống phục vụ chính mình trước. Một căn nhà rộng rãi, ít đồ, dễ dọn dẹp – dù khiến khách đến chơi khó tìm chỗ ngồi – lại đang trở thành lựa chọn khiến nhiều cặp vợ chồng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Khi ngôi nhà không còn là nơi để "trưng bày"

Trong nhiều năm, quan niệm phổ biến là phòng khách phải có sofa lớn, bàn trà, tivi, thậm chí trang trí cầu kỳ để tiếp khách. Tuy nhiên, một số gia đình trẻ đang dần thay đổi suy nghĩ này.

Thay vì đầu tư vào những món đồ mang tính hình thức, họ tập trung vào cảm giác sống thật sự: thoải mái, dễ dọn dẹp và phù hợp với thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Chủ nhân của căn nhà trong câu chuyện cho biết vợ anh đã lựa chọn phong cách tối giản đến mức phòng khách gần như trống hoàn toàn. Không sofa, không bàn trà, không tivi – chỉ là một không gian trắng, rộng và thoáng.

Ban đầu, nhiều người thân khá bất ngờ. Thậm chí mẹ của anh còn nhận xét rằng căn nhà trông giống một căn hộ chưa hoàn thiện. Nhưng sau một thời gian sinh sống, cả hai vợ chồng đều nhận ra sự tiện lợi và dễ chịu của lựa chọn này.

Một máy chiếu được thay thế cho tivi, vài chiếc gối đặt trên sàn thay cho sofa. Không gian có thể linh hoạt sử dụng để đọc sách, xem phim hoặc đơn giản là nằm nghỉ.

Càng ít đồ, càng ít áp lực dọn dẹp

Một điểm thú vị của phong cách này là sự ưu tiên cho hệ tủ âm tường. Nhìn bề ngoài, căn nhà gần như trống rỗng, nhưng thực tế toàn bộ đồ dùng đều được cất gọn phía sau các cánh tủ thiết kế đồng màu với tường.

Cách bố trí này giúp không gian luôn gọn gàng mà không cần tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp mỗi ngày.

Thay vì phải sắp xếp liên tục, nguyên tắc được áp dụng rất đơn giản: dùng xong cất ngay. Khi thói quen này hình thành, việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn thiết kế "ít đồ nhưng nhiều tủ" – một xu hướng đang được nhắc đến khá nhiều trong các cộng đồng yêu thích lối sống tối giản.

Máy móc thay con người làm việc nhà

Một đặc điểm khác của phong cách sống hiện đại là tận dụng thiết bị thông minh để giảm khối lượng việc nhà.

Robot hút bụi, máy rửa chén, máy giặt sấy, hệ thống điều khiển bằng giọng nói… giúp các cặp vợ chồng tiết kiệm đáng kể thời gian và tránh mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia việc nhà.

Thay vì tranh luận ai sẽ rửa bát hoặc lau nhà, nhiều gia đình đơn giản giao nhiệm vụ này cho thiết bị tự động.

Khi công việc nhà giảm bớt, thời gian dành cho nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân tăng lên – điều ngày càng được coi là ưu tiên trong lối sống hiện đại.

Không gian trống - lợi thế khi có con nhỏ

Một lý do khác khiến phong cách nhà ít đồ được ưa chuộng là sự linh hoạt trong tương lai.

Khi có trẻ nhỏ, nhiều gia đình thường phải dọn bớt bàn ghế để tạo không gian chơi an toàn. Với những căn nhà vốn đã tối giản, việc thích nghi trở nên dễ dàng hơn.

Không gian rộng giúp trẻ có thể vận động thoải mái, đồng thời việc vệ sinh cũng nhanh hơn vì ít vật dụng cản trở.

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, đây được xem là một khoản "đầu tư dài hạn" cho lối sống gia đình.

Khi tiêu chuẩn về một ngôi nhà đẹp đang thay đổi

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng: từ việc mua nhiều để đầy đủ, sang lựa chọn kỹ để phù hợp.

Một căn nhà không cần quá nhiều đồ vẫn có thể mang lại cảm giác đủ đầy, nếu nó giúp người sống bên trong cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn mỗi ngày.

Ngày càng nhiều người nhận ra rằng ngôi nhà trước hết là nơi phục vụ chính mình, thay vì chỉ để gây ấn tượng với người khác.

Và đôi khi, việc bớt đi vài món đồ lại giúp cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

