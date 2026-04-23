HIEUTHUHAI đã giàu đến mức này: Xây nhà ngay trung tâm, có "50T" và hợp đồng lên đến 10 số 0

Trong Album phòng thu thứ 2 mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở , HIEUTHUHAI nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi âm nhạc mà còn vì loạt câu rap “flex” khiến dân mạng bàn tán rầm rộ. Trước đó, nam rapper từng chia sẻ anh không có thói quen lên tiếng trước những tranh luận xoay quanh mình, thay vào đó sẽ dùng âm nhạc để thể hiện quan điểm. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng những gì xuất hiện trong lyric lần này phần nào phản chiếu cuộc sống hiện tại của HIEUTHUHAI.

Cụ thể, trong ca khúc Vacheron Louie V , nam rapper gây chú ý với những câu rap thẳng thắn về tài chính: "Họ tò mò bao nhiêu tiền anh đã kiếm/ Từ ngày vượt qua 50T đã ngừng đếm", hay "Anh đi vào store và mua không hỏi giá bao nhiêu". Ngoài ra, HIEUTHUHAI còn chia sẻ anh bước vào phòng họp như một cổ đông. Nam rapper còn tiết lộ cát xê mỗi khi anh ký hợp đồng đã lên đến 10 con số 0, nghĩa là hàng chục tỷ đồng.

Sang đến Đâu Cần Gì Hơn , mức độ “flex” tiếp tục được đẩy lên cao hơn khi anh nhắc đến việc sở hữu bất động sản và các khoản chi tiêu lớn: "Anh đã mua đâu 2 - 3 căn chỉ bằng rap", "20 nhân cho 8, đường to ở ngay trung tâm", "Có quá nhiều hoá đơn, hợp đồng cần ký. Bếp và nội thất đang được nhập từ Ý".

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, HIEUTHUHAI còn khiến dân mạng xôn xao khi hé lộ hình ảnh phần thô của một căn nhà đang trong quá trình xây dựng. Công trình được nhận xét có quy mô lớn, thiết kế bề thế và phong cách hiện đại. Điều này càng khiến những câu rap về nhà cửa, tài sản trong album mới trở nên có cơ sở hơn trong mắt một bộ phận khán giả.

Dù đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho những con số được nhắc đến trong lyric, và bản thân câu chuyện tài sản cá nhân vốn luôn là vấn đề nhạy cảm, mang tính riêng tư, nhưng những gì HIEUTHUHAI đã thể hiện trong suốt thời gian qua vẫn khiến nhiều người cho rằng mức độ giàu có của anh "không phải dạng vừa". Sau gần nửa thập kỷ hoạt động, nam rapper duy trì độ phủ sóng ổn định từ âm nhạc đến gameshow, sở hữu lượng fan đông đảo cùng sức hút thương mại đáng kể. Chính vì vậy, trong mắt một bộ phận netizen, việc HIEUTHUHAI đạt được những thành quả tài chính ấn tượng như trên là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhìn vào hoạt động của HIEUTHUHAI trong vài năm gần đây, không khó để thấy khả năng kiếm tiền của nam rapper thuộc nhóm nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ. Trước hết là mảng biểu diễn là nguồn thu truyền thống nhưng lại rất ổn định. HIEUTHUHAI hiện là cái tên đắt show tại các sự kiện, lễ hội âm nhạc, sân khấu lớn nhỏ. Trên mạng xã hội từng lan truyền thông tin mức cát-xê của anh có thể dao động từ 750- 900 triệu đồng/show, với độ phủ sóng hiện tại, con số này được cho là không quá bất ngờ trong giới.

Bên cạnh đó, nam rapper còn là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Trong các chiến dịch quảng bá lớn thuộc đa lĩnh vực từ thời trang, công nghệ... HIEUTHUHAI thường xuyên xuất hiện trong vai trò đại diện hoặc khách mời hợp tác. Việc được các nhãn hàng trong nước lẫn quốc tế lựa chọn không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể mà còn cho thấy giá trị thương mại của anh đang ở mức cao.

Một nguồn thu khác không thể bỏ qua là gameshow. HIEUTHUHAI được xem là “gương mặt vàng” của các chương trình giải trí khi vừa có ngoại hình, vừa có khả năng tạo nội dung và tương tác tốt. Việc tham gia 2 Ngày 1 Đêm, Hành Trình Rực Rỡ... giúp anh duy trì độ nhận diện liên tục, đồng thời mở rộng tệp khán giả, yếu tố quan trọng để gia tăng giá trị cát-xê và hợp đồng quảng cáo.

Tổng hợp các yếu tố từ âm nhạc, biểu diễn, quảng cáo đến gameshow, có thể thấy HIEUTHUHAI đang sở hữu một mô hình thu nhập đa nguồn điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được. Và chính chiến lược hoạt động phủ đều mọi mặt trận này đã góp phần lý giải vì sao những câu rap “flex” của anh lại khiến nhiều người tin rằng không chỉ là lời nói cho vui.

Khi được hỏi về cuộc sống đời thường, HIEUTHUHAI từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi luôn cố gắng cân bằng hai cuộc sống của mình. Cuộc sống của một người bình thường với gia đình, bạn bè và những thói quen đời thường. Cuộc sống khi đứng trên sân khấu lấp lánh với ánh sáng hào nhoáng rọi vào. Mọi điều diễn ra trong cuộc sống tôi đều cố gắng có sự cân bằng. Kể cả là âm nhạc. Nếu mọi người nghe nhạc của tôi sẽ thấy nó vừa có độ mainstream và những gì thuộc về đại chúng. Nhưng cũng sẽ có những dấu ấn riêng khó mà bắt gặp ở nơi khác".

