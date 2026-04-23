Sát lễ Giỗ Tổ và 30/4: Tranh nhau từng ghế trống bay Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, chặng Hà Nội - TP.HCM lại bất ngờ "dễ thở"

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay với các ngày nghỉ nằm sát nhau đã tạo ra một "làn sóng" du lịch khổng lồ. Việc người dân tận dụng thời gian này để tổ chức các chuyến đi dài ngày khiến nhu cầu di chuyển bùng nổ, đẩy giá vé máy bay tăng lên đáng kể và khiến nhiều chặng bay "cháy" vé từ rất sớm.

Do đặc thù năm nay hai kỳ nghỉ lễ lớn diễn ra gần như liên tiếp, nhu cầu xê dịch của người dân tăng đột biến. Đây được xem là giai đoạn cao điểm vàng của ngành du lịch nội địa khi thời tiết bắt đầu vào hè, rất lý tưởng cho các chuyến đi biển hoặc nghỉ dưỡng. Sự cộng hưởng này đã khiến lượng khách đổ dồn về các sân bay tăng mạnh.

Theo ghi nhận từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/4, mạng bay nội địa đang chứng kiến tốc độ đặt chỗ tăng chóng mặt. Đặc biệt trong những ngày bắt đầu kỳ nghỉ (từ 25-26/4 và 29-30/4), các chuyến bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đi đến những thiên đường du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku hay Đồng Hới đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy rất cao, đạt mức từ 80% đến 100%.

Lượng khách có xu hướng quay trở lại các đô thị lớn trải đều hơn do kỳ nghỉ kéo dài, nhưng vẫn tập trung đông nhất vào hai ngày cuối cùng là mùng 2 và 3/5. Hiện tại, các chuyến bay chiều về TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong hai ngày này cũng đã nhanh chóng vượt mốc 80% lượng ghế được đặt. Trái ngược với sức nóng của các đường bay du lịch, trục bay chính giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lại khá "dễ thở" với tỷ lệ lấp đầy chỉ dao động khoảng 30% đến 50%, mang lại nhiều sự lựa chọn giờ bay cho hành khách.

Mức giá vé máy bay tăng nhiệt theo sức ép của mùa cao điểm

Áp lực từ sự gia tăng đột biến của luồng khách du lịch đã tác động trực tiếp lên giá vé. Ghi nhận thực tế cho thấy trong giai đoạn đầu của kỳ nghỉ lễ, giá vé máy bay đã bao gồm thuế phí trên nhiều đường bay tăng trung bình từ 5% đến 8% so với tuần trước đó. Mức giá này cũng được đánh giá là tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là ở những khung giờ khởi hành đẹp.

Cụ thể đối với trục Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, vé hạng phổ thông hiện đang được niêm yết từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng mỗi vé. Bamboo Airways và Vietnam Airlines đang đưa ra mức giá cao nhất quanh ngưỡng 4,2 đến 4,5 triệu đồng, trong khi Vietjet Air và Vietravel Airlines mang đến những lựa chọn mềm hơn, dao động từ 3,5 đến 4,1 triệu đồng.

Trên các đường bay du lịch trọng điểm, sức nóng của giá vé càng thể hiện rõ rệt. Với chặng Hà Nội đi Phú Quốc, du khách có thể phải chi trả từ 5,0 đến 5,5 triệu đồng nếu bay cùng Vietnam Airlines, hoặc 3,5 đến 5,0 triệu đồng nếu chọn Vietjet Air. Đường bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng và Cam Ranh cũng ghi nhận mức giá khá cao, lần lượt dao động từ 2,4 đến 4,0 triệu đồng và 3,8 đến 4,6 triệu đồng tùy hãng.

Hành khách khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng trong ngày 29/4 sẽ cần chi trả khoảng 2,1 đến 3,5 triệu đồng, trong khi chặng bay đến Phú Quốc có phần nhẹ nhàng hơn với mức giá từ 2,0 đến 3,2 triệu đồng.

Vào những ngày cuối kỳ nghỉ lễ, giá vé chiều về từ các điểm du lịch lại tiếp tục neo ở mức cao. Điển hình như chặng Cam Ranh về Hà Nội ngày 3/5, vé của Vietjet Air đã lên tới 4,2 đến 4,6 triệu đồng, các hãng khác phần lớn đã hết vé phổ thông. Tình trạng "cháy vé" hạng phổ thông cũng diễn ra tương tự trên chặng Phú Quốc về Hà Nội. Với các chuyến bay về TP. Hồ Chí Minh từ Cam Ranh hay Phú Quốc, hành khách vẫn có thể tìm được vé với mức giá phổ biến dao động từ 2,1 đến 3,4 triệu đồng tùy thuộc vào từng hãng hàng không.