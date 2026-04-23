1 điểm đến nổi tiếng lọt Top HOT nhất dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Khách Việt tìm kiếm tăng vọt 30% vì lý do bất ngờ

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay ghi nhận một thay đổi đáng chú ý trong cách người Việt lựa chọn hành trình du lịch. Thay vì những chuyến đi dài ngày, lịch trình dày đặc, nhiều du khách bắt đầu ưu tiên các chuyến đi ngắn, nhanh gọn và linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Xu hướng “micro-holiday” vì thế không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành thói quen mới, đặc biệt với nhóm người trẻ và dân văn phòng.

Dữ liệu từ Traveloka cho thấy tổng lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú của du khách Việt trong dịp lễ này tăng khoảng 30%. Cùng thời điểm, nền tảng Agoda cũng ghi nhận Singapore tiếp tục duy trì vị trí trong Top 5 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất.

Đáng nói, Singapore không phải cái tên mới trên bản đồ du lịch của người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ thời gian nghỉ không quá dài, chi phí cần được tối ưu và trải nghiệm vẫn là yếu tố quan trọng, điểm đến này lại càng trở nên phù hợp hơn.

Với khoảng cách không quá xa và thời gian bay chỉ vài giờ, Singapore là một trong những điểm đến phù hợp với xu hướng này. Không cần di chuyển nhiều giữa các khu vực, du khách vẫn có thể tiếp cận nhiều hoạt động khác nhau trong cùng một hành trình.

Những công trình kiến trúc biểu tượng trải dài bên bờ vịnh Marina

Tại Marina Bay, các điểm tham quan nằm khá gần nhau, thuận tiện cho việc đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Ban ngày, khu vực này có nhiều lối đi bộ ven vịnh, không gian mở và các mảng xanh xen kẽ. Một số công trình quen thuộc như ArtScience Museum hay Gardens by the Bay thường nằm trong lịch trình của du khách khi ghé qua khu vực này.

Đến buổi tối, Marina Bay trở nên nhộn nhịp hơn với ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng. Một hoạt động được nhiều người lựa chọn là xem Spectra Light and Water Show, chương trình trình diễn ánh sáng và nhạc nước diễn ra hằng ngày. Thời lượng không dài, nhưng đủ để tạo thêm một điểm dừng trong hành trình mà không mất nhiều thời gian.

Ngoài khu trung tâm, Sentosa là khu vực thường được lựa chọn khi muốn thay đổi không khí. Từ trung tâm thành phố, việc di chuyển đến đây không mất quá nhiều thời gian. Tại Sentosa, du khách có thể lựa chọn các hoạt động giải trí hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Một số điểm quen thuộc gồm: Universal Studios Singapore với các trò chơi theo chủ đề, hay Singapore Oceanarium với không gian trưng bày sinh vật biển. Ngoài ra, các khu vực như Siloso Beach cũng thường được lựa chọn để dạo biển hoặc nghỉ ngơi vào cuối ngày. Những hoạt động này có thể kết hợp trong cùng một ngày mà không cần di chuyển quá xa.

Khi chuyển sang buổi tối, khu vực ven sông như Clarke Quay và Boat Quay trở nên đông đúc hơn. Đây là nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và không gian giải trí. Một số du khách lựa chọn trải nghiệm đi thuyền dọc theo Singapore River để ngắm cảnh, sau đó quay lại khu vực bến cảng để ăn tối hoặc dạo chơi.

Có thể thấy, trong một khoảng thời gian không quá dài, du khách vẫn có thể kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm khác nhau, từ tham quan, giải trí đến nghỉ ngơi. Việc các điểm đến nằm gần nhau và kết nối thuận tiện giúp hành trình không bị gián đoạn hay quá phụ thuộc vào việc di chuyển.

Ở góc độ chung, sự gia tăng khoảng 30% trong lượng tìm kiếm cho thấy nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao trong các dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, cách lựa chọn điểm đến đã có sự thay đổi, khi yếu tố thời gian, khoảng cách và tính linh hoạt ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, những điểm đến có thể đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu trong thời gian ngắn sẽ có xu hướng được ưu tiên hơn. Và việc Singapore tiếp tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều không chỉ đến từ sự quen thuộc, mà còn phù hợp với cách du khách đang lên kế hoạch cho các chuyến đi hiện nay.