Lời khuyên của công an cho tất cả người dân chuẩn bị đi du lịch

Minh Ánh | 23-04-2026 - 19:06 PM | Lifestyle

Để có kỳ nghỉ trọn vẹn, người dân cần lưu ý ngay từ khâu chuẩn bị, lên kế hoạch.

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, dịp nghỉ hè là thời điểm nhu cầu du lịch, đặt phòng khách sạn tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn đặt phòng nhanh, giá rẻ và lo ngại “cháy phòng”, nhiều đối tượng xấu đã giăng bẫy lừa đảo với các chiêu trò ngày càng tinh vi trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Không ít người vì thiếu cảnh giác đã bị chiếm đoạt tiền đặt cọc, thậm chí mất trắng số tiền lớn.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác giúp người dân có thể chủ động phòng tránh, kịp thời phát hiện các hành vi bất thường, hạn chế nguy cơ bị lừa đảo và bảo vệ an toàn tài sản của mình. Công an tỉnh Bắc Ninh, đưa ra khuyến cáo về một số thủ đoạn phổ biến và dấu hiệu nhận biết của loại tội phạm, cụ thể như sau:

1. Thủ đoạn của đối tượng:

- Giả mạo Fanpage khách sạn – Resort – Homestay với giá cực thấp, để thu hút;

- Đăng ưu đãi “Combo hè”, “giảm sâu 50–70%” để tạo lòng tin;

- Yêu cầu chuyển đặt cọc/100% phí phòng vào tài khoản cá nhân;

- Nhận tiền xong liền chặn liên lạc, xóa Fanpage, chiếm đoạt tài sản.

2. Dấu hiệu nhận biết:

- Giá rẻ bất thường so với khách sạn cùng khu vực;

- Fanpage mới lập, không có tick xanh, ảnh sao chép;

- Tài khoản nhận cọc là cá nhân, thông tin không trùng khớp khách sạn;

- Liên tục hối thúc chuyển tiền để “giữ phòng ngay”.

3. Khuyến cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh:

- Chỉ đặt phòng qua Website chính thức hoặc ứng dụng uy tín;

- Kiểm tra kỹ tên tài khoản trước khi chuyển tiền đặt cọc;

- Không giao dịch qua tin nhắn riêng, Link lạ, Fanpage mới lập;

- Trình báo Cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác , chủ động bảo vệ tài sản của mình, đồng thời chia sẻ thông tin để người thân, bạn bè cùng phòng tránh.

Không phải Phú Quốc, đây là điểm du lịch biển của Việt Nam lọt top nổi bật toàn cầu 2026: Biển trong xanh, cồn cát trải dài, hút khách trong và ngoài nước

Không phải Phú Quốc, đây là điểm du lịch biển của Việt Nam lọt top nổi bật toàn cầu 2026: Biển trong xanh, cồn cát trải dài, hút khách trong và ngoài nước Nổi bật

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát thông báo mới quan trọng

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát thông báo mới quan trọng Nổi bật

Hòa Minzy đi du lịch Huế cùng bạn trai đại uý, loạt ảnh đời thường gây bão

Hòa Minzy đi du lịch Huế cùng bạn trai đại uý, loạt ảnh đời thường gây bão

18:40 , 23/04/2026
Sát lễ Giỗ Tổ và 30/4: Tranh nhau từng ghế trống bay Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, chặng Hà Nội - TP.HCM lại bất ngờ "dễ thở"

Sát lễ Giỗ Tổ và 30/4: Tranh nhau từng ghế trống bay Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, chặng Hà Nội - TP.HCM lại bất ngờ "dễ thở"

18:00 , 23/04/2026
Nữ NSƯT nói lý do đi Úc: "Đất nước mình, quê hương mình luôn là số 1"

Nữ NSƯT nói lý do đi Úc: "Đất nước mình, quê hương mình luôn là số 1"

17:08 , 23/04/2026
Lương 150 triệu/tháng, chồng vẫn từ chối làm 1 điều cho con, bà mẹ Hà Nội than: Em rất áp lực và mệt mỏi

Lương 150 triệu/tháng, chồng vẫn từ chối làm 1 điều cho con, bà mẹ Hà Nội than: Em rất áp lực và mệt mỏi

16:12 , 23/04/2026

