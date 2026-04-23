Lời khuyên đến những gia đình đang sử dụng sàn gỗ

Sàn gỗ là một loại vật liệu quen thuộc trong ngôi nhà hiện đại, được nhiều người lựa chọn vì tạo được cảm giác gần gũi, ấm áp. Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, không ít người bắt đầu nhận ra việc sử dụng và bảo quản sàn gỗ đúng cách là yếu tố quyết định độ bền và tính thẩm mỹ theo thời gian. Dưới đây là những điểm quan trọng các gia đình đã lát sàn gỗ cần đặc biệt lưu ý:

Kiểm soát độ ẩm trong nhà

Độ ẩm là “kẻ thù số một” của sàn gỗ. Trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, sàn dễ bị phồng rộp hoặc cong vênh nếu không được kiểm soát tốt.

Gia đình nên duy trì không gian thông thoáng, sử dụng điều hòa chế độ khô hoặc máy hút ẩm khi cần thiết. Những ngày độ ẩm cao, bạn cần hạn chế mở cửa quá lâu để tránh hơi nước xâm nhập.

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước

Dù là sàn gỗ công nghiệp hay tự nhiên, khả năng chịu nước vẫn có giới hạn. Việc để nước đọng lâu trên bề mặt có thể khiến sàn bị thấm, bong tróc hoặc phồng lên.

Khi có nước đổ ra sàn, bạn cần lau khô ngay. Với khu vực gần cửa ra vào, nên đặt thảm để giảm lượng nước và bụi từ bên ngoài.

Vệ sinh đúng cách, tránh “lợi bất cập hại”

Nhiều gia đình có thói quen sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh để lau sàn nhà. Đây là nguyên nhân khiến lớp bề mặt sàn nhanh xuống cấp.

Cách tốt nhất là dùng khăn ẩm đã vắt khô hoặc cây lau chuyên dụng cho sàn gỗ. Các dung dịch vệ sinh nên là loại trung tính, tránh làm mất lớp bảo vệ của sàn.

Cẩn trọng với đồ nội thất

Chân bàn ghế, giường tủ là tác nhân gây trầy xước phổ biến. Khi di chuyển đồ đạc mà không có biện pháp bảo vệ, bề mặt sàn gỗ rất dễ bị xước hoặc lõm.

Gia đình nên lắp đệm cao su hoặc nỉ dưới chân nội thất, hạn chế kéo lê trực tiếp. Với đồ nặng, bạn nên nhấc thay vì kéo.

Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp kéo dài

Ánh nắng mạnh trong thời gian dài có thể làm sàn gỗ bị phai màu hoặc cong vênh. Nếu nhà có cửa kính lớn hoặc hướng nắng gắt, bạn nên sử dụng rèm cửa hoặc film cách nhiệt để bảo vệ bề mặt sàn.

Kiểm tra định kỳ các dấu hiệu bất thường

Sàn gỗ thường “báo hiệu” sớm khi có vấn đề như phát ra tiếng kêu, xuất hiện khe hở hoặc bề mặt bị phồng nhẹ.

Khi phát hiện các dấu hiệu này, gia đình bạn nên xử lý sớm thay vì để tình trạng kéo dài, tránh phải sửa chữa lớn hoặc thay thế toàn bộ.

Giữ thói quen sinh hoạt phù hợp

Những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ sàn gỗ. Việc đi giày dép cứng trong nhà, để cát bụi tích tụ hoặc làm rơi vật sắc nhọn đều có thể gây hư hại. Giữ thói quen đi dép mềm trong nhà và vệ sinh thường xuyên sẽ giúp sàn luôn như mới.

Đừng chủ quan với việc bảo dưỡng dài hạn

Nhiều người cho rằng sàn gỗ “lát xong là xong”, nhưng thực tế đây là vật liệu cần được chăm sóc lâu dài.

Tùy theo loại sàn, có thể bạn cần đánh bóng định kỳ hoặc thay thế một số tấm bị hư hỏng sau vài năm sử dụng. Việc bảo dưỡng đúng lúc sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và giữ được vẻ đẹp ban đầu.

Tổng hợp