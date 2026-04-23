Như sống ở thiên đường: Người Anh choáng ngợp không tin nổi cuộc sống ở Việt Nam

Hạnh phúc sống ở Việt Nam

The Sun cho biết, một gia đình người Anh có tài khoản tiktok là twokidsandabackpack đã chia sẻ cách họ rời Anh để chuyển đến Việt Nam nhằm tìm kiếm chất lượng cuộc sống tốt hơn. Hiện tại, họ đang sống trong một ngôi nhà rộng rãi với chi phí phải chăng hơn.

Bỏ lại thời tiết ảm đạm và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, gia đình bốn người này đã sống ở Hội An suốt tám tháng qua, trong khi bố mẹ làm việc từ xa.

Họ quyết định chuyển đến châu Á sau khi nhận ra rằng họ “không hạnh phúc” với cuộc sống ở Anh và muốn đi du lịch.

Việt Nam là lựa chọn của họ, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể, và biệt thự họ ở có cả một bể bơi riêng.

Việt Nam được vinh danh là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, theo khảo sát Expat Insider 2024 của InterNations.

Theo báo cáo của Forbes, Việt Nam luôn đáp ứng tiêu chí về chi phí sống hợp lý, với 86% người nước ngoài đánh giá chi phí ở mức chấp nhận được, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 40%.

Không chỉ vậy, một nửa số người được khảo sát còn cho rằng chi phí sinh hoạt tại Việt Nam là “rất tốt”, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 12%.

Trong một video trên tài khoản @twokidsandabackpack thu hút 59.000 lượt xem, họ đã giới thiệu ngôi nhà và chia sẻ mức chi phí.

Việt Nam là một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất thế giới. Ảnh: Getty

Họ nói: “Ngôi nhà này có ba phòng ngủ đôi với phòng tắm riêng, cộng thêm một nhà vệ sinh ở tầng dưới và một bể bơi riêng.

“Nó không phải là bể bơi Olympic, nhưng đủ lớn để chúng tôi giải nhiệt, trừ những lúc trời quá nóng và nhiệt độ không khí bằng với nhiệt độ nước.”

“Chúng tôi cũng có một nhà bếp đầy đủ tiện nghi và ban công ở tầng trên để phơi quần áo.”

Ngôi nhà không chỉ rộng rãi mà còn có nhiều tiện ích xung quanh.

Người mẹ cho biết: “Nó nằm trong một khu đô thị tên là Casamia Calm, nơi cũng có một nhà hàng, khu vui chơi trẻ em (mà tôi vẫn cho rằng là khu vui chơi tốt nhất ở Hội An) và cả một bể bơi chung nữa.”

“Trong khu phát triển đó còn có các xưởng vẽ mà các em học sinh thường đến học hai lần một tuần, điều đó rất tiện lợi.”

Ngôi nhà chỉ cách bãi biển năm phút đi bộ và cách khu phố cổ 7 phút.

Họ cho biết chi phí sinh hoạt trong nhà, bao gồm tất cả các hóa đơn, là 850 bảng Anh (khoảng 30 triệu VND) mỗi tháng.

Trong khi đó, giá thuê trung bình cho một căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng tắm ở Anh năm 2024 là khoảng 1.500 bảng Anh (khoảng 53 triệu VND) mỗi tháng, cho thấy họ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Mức giá này chưa bao gồm chi phí xây hồ bơi và các khoản khác.

Họ cũng cho biết nếu chọn nhà nhỏ hơn, căn hộ hai phòng ngủ có thể có giá từ 280 đến 560 bảng Anh, tùy chất lượng.

Gia đình này ở Việt Nam bằng visa ba tháng và kết hợp du lịch giữa các lần gia hạn.

Họ chia sẻ: “Năm nay chúng tôi đã ở Việt Nam được 9 tháng, trong thời gian đó chúng tôi sẽ đến Tây Úc và Bangkok.”

Sự thay đổi lối sống của họ khiến nhiều người chú ý. Một người nhận xét: “So với ở Anh thì giá cả rẻ hơn rất nhiều.” Một người khác nói: “Giá cả tuyệt vời.”

Việt Nam rất thân thiện

Họ không phải là trường hợp duy nhất. Một người sáng tạo nội dung khác đã chuyển từ Anh sang Việt Nam và cho biết cà phê chỉ khoảng 50 xu (khoảng 17.000 VND), còn bữa trưa hiếm khi quá 1 bảng Anh (khoảng 35.000 VND).

Ella, đến từ Christchurch (Dorset) đã chuyển đến Hà Nội.

Ella cho biết lối sống ở Việt Nam “rất rẻ”.

Du khách Anh cho rằng Việt Nam là một nơi thú vị và đa dạng. Ảnh: The Sun

Cô nói: “Bữa trưa của tôi chắc chỉ tốn khoảng 1 bảng Anh, nếu không muốn nói là ít hơn. Cà phê thì 50 xu, và bạn còn được tặng kèm một ly trà đá miễn phí nữa.”

Cô cũng cho biết có thể mua bánh mì kẹp lớn chỉ với khoảng 50 xu.

Không chỉ chi phí thấp, cô còn nhận xét người dân “rất thân thiện” và “luôn mỉm cười”.

Cô nói: “Tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều ở đây so với khi ở các nước phương Tây. Tôi có thể đi bộ xung quanh vào ban đêm, tôi không còn cảm giác sợ hãi như khi ở Anh nữa, đơn giản vì người dân ở đây rất tốt bụng.”

Cô cũng cho rằng Việt Nam là một nơi thú vị và đa dạng.

Cô nói: “Việt Nam là một nơi tuyệt vời, đơn giản vì nơi đây rất đa dạng, có bãi biển, những thị trấn nhỏ xinh xắn, những thành phố lớn – đó là một nơi tuyệt vời để du lịch, đặc biệt là vào cuối tuần, hoặc nếu bạn phải làm việc trong tuần, một chuyến đi ngắn trong ngày ở Việt Nam rất dễ dàng và cũng rất thú vị.”

Cô cũng thích việc các cửa hàng mở cửa muộn hơn so với ở Anh và gọi Việt Nam là một “nơi rất thân thiện”.

Tuy nhiên, cô thừa nhận: “Không thể phủ nhận tình trạng ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.”

Đoạn video của cô thu hút hơn 184.100 lượt xem và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Một người nói: “Điều đầu tiên trong danh sách những nơi tôi muốn đến là Việt Nam. Tôi rất mong chờ được đến thăm nơi này.”

Một người khác khẳng định: “Chắc chắn rồi. Việt Nam thực sự là một nơi tuyệt đẹp.”

Một người khác bình luận: “Hoàn toàn đồng ý với tất cả những điều này!! Tôi đã quay lại vào tháng Mười và rất thích vì mọi thứ đều rẻ.”

Một người khác nói: “Nó rất rẻ. Từ bữa trưa, tiền thuê nhà đến bảo hiểm nha khoa, tất cả đều tuyệt vời!!!”

Việt Nam là thiên đường

Trong khi đó, theo The Scottish Sun, một người khác, Casey, cũng rời Anh để chuyển đến Việt Nam và gọi nơi đây là “thiên đường đúng nghĩa”.

Cô cho biết cô đang ở 1 căn hộ rộng rãi có bể bới với giá thuê 490 bảng (khoảng 17 triệu VND) mỗi tháng, còn bữa ăn nhà hàng chỉ khoảng 1 bảng.

Trước cảnh biển, cô thốt lên: “Nơi đây đúng là thiên đường.”

Cô nói: “Thức ăn rõ ràng là siêu rẻ – nếu bạn ăn đồ ăn phương Tây thì mỗi bữa chỉ tốn 4 bảng (142.000 VND), nhưng nếu bạn ăn đồ ăn Việt Nam thì chỉ tốn 1 bảng mỗi bữa.”

Cô cho biết taxi rất tiện và rẻ, khoảng 3 bảng mỗi chuyến.

Cô nói: “Những hoạt động như đi chơi xa, chơi pickleball hay cầu lông, tôi thường chi khoảng 20 đến 30 bảng Anh mỗi tuần, còn những thứ khác như mát-xa thì khoảng 20 bảng Anh.”

Video của Casey thu hút tới 1,4 triệu lượt xem.

Một người bình luận: “Một video tuyệt vời nữa! Tôi vô cùng háo hức được quay lại đất nước tuyệt đẹp này.”

Một người khác nói: “Bạn đang kể cho quá nhiều người biết đấy. Tôi thích sự yên tĩnh ở đây, đừng phá hỏng nó!”

Một người khác nhận xét: “Thật tuyệt vời.” Một người khác nói: “Tôi rất muốn đến Đà Nẵng, trông giống như một Bali nâng cấp.”