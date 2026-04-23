Mẹ bỉm kiếm thêm gần 700 nghìn/ngày tại nhà: 3 cách tạo thu nhập thụ động nhỏ nhưng đều đặn

Khi khoản tiền nhỏ trở thành nguồn tự tin tài chính

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều phụ nữ lựa chọn tìm kiếm các nguồn thu nhập linh hoạt tại nhà để giảm áp lực tài chính. Không phải ai cũng có điều kiện quay lại làm việc toàn thời gian, đặc biệt là các bà mẹ đang chăm con nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không thể tạo ra thu nhập.

Qianqian - một bà mẹ toàn thời gian đồng thời là người sáng tạo nội dung tự do - chia sẻ rằng cô có thể kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) mỗi tháng từ việc xây dựng các kênh cá nhân trên mạng xã hội. Công việc của cô chủ yếu diễn ra vào buổi tối, sau khi hoàn thành việc chăm sóc gia đình.

Theo Qianqian, việc tạo thu nhập không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án lớn. Nhiều khoản tiền nhỏ tích lũy theo thời gian có thể tạo nên sự thay đổi đáng kể trong tài chính cá nhân.

3 cách kiếm thêm thu nhập nhỏ nhưng bền vững

1. Tận dụng các khoản tiền nhỏ mà nhiều người bỏ qua

Một trong những cách đơn giản nhất là tham gia các nhóm săn ưu đãi, mã giảm giá hoặc chương trình hoàn tiền. Mỗi khoản chỉ vài nghìn đồng, thậm chí vài chục xu, nhưng nếu duy trì đều đặn mỗi ngày, tổng thu nhập có thể đạt mức đủ chi trả cho một phần chi tiêu thiết yếu.

Nhiều người thường đánh giá thấp các khoản tiền nhỏ vì cho rằng không đáng thời gian. Tuy nhiên, với những người đang muốn cải thiện tài chính từng bước, đây lại là cách khởi đầu dễ tiếp cận và ít rủi ro.

Tâm lý "tiền ít không đáng làm" đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội xây dựng thói quen tài chính tích cực.

2. Tập trung vào một kỹ năng có thể phát triển lâu dài

Một điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Qianqian là việc lựa chọn lĩnh vực có thể gắn bó lâu dài thay vì liên tục thay đổi hướng đi. Cô cho rằng nhiều người dành quá nhiều thời gian tìm "cách kiếm tiền nhanh" mà quên xây dựng năng lực cốt lõi.

Viết nội dung, quản lý fanpage, bán hàng online hay làm tiếp thị liên kết đều là những kỹ năng có thể tích lũy theo thời gian. Khi kinh nghiệm tăng lên, thu nhập cũng có cơ hội cải thiện.

Theo góc nhìn tài chính cá nhân, đây là cách tạo ra dòng tiền bền vững thay vì phụ thuộc vào các cơ hội ngắn hạn.

3. Kiên trì với tư duy dài hạn

Một trong những sai lầm phổ biến là thay đổi quá nhiều dự án trong thời gian ngắn. Việc thiếu kiên nhẫn khiến nhiều người không kịp nhìn thấy kết quả từ nỗ lực của mình.

Qianqian ví việc xây dựng nguồn thu nhập giống như trồng cây: cần thời gian để hạt giống phát triển và tạo ra "quả ngọt". Những nền tảng nội dung cá nhân thường cần vài tháng đến vài năm để tạo ra nguồn thu ổn định.

Tư duy dài hạn giúp giảm áp lực phải kiếm tiền ngay lập tức, đồng thời tạo động lực để tiếp tục cải thiện kỹ năng.

Vì sao thu nhập nhỏ lại có ý nghĩa lớn với phụ nữ?

Một khoản thu nhập dù không lớn nhưng mang lại cảm giác chủ động trong chi tiêu. Đối với nhiều phụ nữ, việc có thể tự trang trải một phần nhu cầu cá nhân giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống gia đình.

Khoản tiền vài trăm nghìn mỗi tháng có thể dùng để mua nhu yếu phẩm, đóng tiền điện thoại hoặc tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn.

Quan trọng hơn, việc tạo ra thu nhập từ chính khả năng của mình giúp hình thành tư duy tài chính tích cực – yếu tố nền tảng cho sự ổn định lâu dài.

Bài học tài chính rút ra

- Không nên xem nhẹ những khoản thu nhỏ

- Thu nhập bền vững thường đến từ kỹ năng tích lũy theo thời gian

- Tư duy dài hạn quan trọng hơn việc tìm kiếm cơ hội nhanh

- Mỗi nguồn thu bổ sung đều giúp tăng mức độ an toàn tài chính

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc chủ động tìm thêm nguồn thu – dù nhỏ – có thể giúp phụ nữ linh hoạt hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

Đôi khi, thay đổi lớn không bắt đầu từ một quyết định lớn, mà từ những bước nhỏ nhưng kiên trì mỗi ngày.