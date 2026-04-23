Bác sĩ thẩm mỹ bất ngờ có phản hồi bên dưới bài đăng xin lỗi của Trung Quân

Sau những lùm xùm gây chú ý trên mạng xã hội liên quan đến Trung Quân Idol, bác sĩ Phạm Minh Trường, chồng của bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, đã có động thái mới thu hút sự quan tâm.

Cụ thể, dưới bài đăng xin lỗi của nam ca sĩ vào ngày 22/4, đến ngày 23/4, bác sĩ Phạm Minh Trường đã để lại bình luận dài, bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong đó, anh cho rằng không ai là hoàn hảo và điều quan trọng là biết nhận sai, sửa sai. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh việc tấn công phụ nữ hoặc người yếu thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là hành vi không thể chấp nhận.

Bình luận của nam bác sĩ

Anh đồng thời chia sẻ cảm xúc của một người chồng khi chứng kiến vợ bị tổn thương, cho biết bản thân cảm thấy tức giận và muốn bảo vệ gia đình. Dù vậy, anh cũng cho biết sẽ tôn trọng quyết định của vợ là tha thứ cho nam ca sĩ, đồng thời hy vọng đây sẽ là bài học để phía Trung Quân biết cách tôn trọng người khác.

Nguyên văn bình luận của bác sĩ Phạm Minh Trường:

"Nhân vô thập toàn, con người không có ai hoàn hảo cả, còn sống là còn sai nhưng điều quan trọng là biết sai và sửa sai, để ngày càng hoàn thiện hơn. Anh cũng sai và sửa nhiều rồi, nên anh muốn nói với Quân là:

Việc tấn công phụ nữ hoặc những người yếu thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là điều không nên làm, vì nó sẽ khiến em gặp rắc rối với pháp luật, hoặc là gia đình của người đó - giống như là anh.

Anh là một người đàn ông, anh chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình của anh. Cảm giác của một người đàn ông khi vợ con mình bị tổn thương, gia đình mình bị thiệt thòi là điều anh tin em không muốn trải qua, anh không muốn trải qua và không ai muốn nó trải qua, vì nó rất tệ.

Vợ anh đau một thì anh đau mười, vợ anh hoảng loạn một thì anh tức giận mười. Vì nó tạo ra cảm giác anh không bảo vệ được vợ của anh, không bảo vệ được gia đình của anh.

Nói thật, nếu hôm đó em say xỉn và đấm anh 1 cái, có thể anh cũng sẽ không nói năng gì và xem như chuyện có thể chấp nhận của đàn ông khi quá chén. Nhưng người em làm tổn thương là mẹ của con anh thì câu chuyện sẽ rất khác, anh sẽ bị nổi giận, sẽ muốn em phải trả giá nặng nề, vì anh muốn bảo vệ vợ anh.

Anh nghĩ tất cả những người đàn ông khác, họ cũng sẽ hành động tương tự khi đối diện với câu chuyện này.

Đến thời điểm này nguyện vọng của vợ anh là tha thứ cho em và anh tôn trọng quyết định của vợ anh. Bản thân anh chưa quên được sự cố này, nhưng anh nghĩ không cần để nó trong lòng nữa.

Anh hi vọng đây cũng là bài học để em biết cách tôn trọng người khác, như một cách để tôn trọng bản thân và nghề nghiệp của mình…"

Đáp lại phản hồi này, Trung Quân idol cũng gửi lời cảm ơn và nói "Mong là khi anh về lại Việt Nam sẽ cho em được gặp và gửi anh lời xin lỗi trực tiếp".

Trước đó, hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trung Quân Idol đã tìm đến gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Linh Thùy để xin lỗi. Trong bức ảnh, hai người xuất hiện với trạng thái khá thoải mái, khiến nhiều người cho rằng mâu thuẫn có thể đã phần nào được hóa giải.

Hình ảnh được bác sĩ Trường đăng tải

Vụ việc bắt đầu khi bác sĩ Phạm Minh Trường đăng tải bài viết trên Facebook, tố cáo nam ca sĩ có hành vi hành hung vợ mình vào rạng sáng tại một địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu (TP.HCM). Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra sau một buổi tụ tập có sự tham gia của nhiều bác sĩ.

Bác sĩ Trường cho biết, sau khi vợ ông cùng đồng nghiệp ra về, Trung Quân Idol được cho là đã có hành vi mất kiểm soát, gây thương tích ở mặt và tay nạn nhân, đồng thời khiến tinh thần bị hoảng loạn.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh nội dung vụ việc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.