Hòa Minzy đi du lịch Huế cùng bạn trai đại uý, loạt ảnh đời thường gây bão

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến du lịch tại Huế cùng con trai và Đại uý Văn Cương. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, đội nón lá, tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi.

Đáng chú ý, hình ảnh đại uý Thăng Văn Cương chụp từ đằng sau thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hòa Minzy hài hước chia sẻ: “Đang chụp tự dưng ai đi qua, có duyên thật đấy". Bài đăng nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn, đồng thời khiến dân mạng thích thú.

Hòa Minzy cũng cho biết bạn trai cô đang được nghỉ phép nên cả hai tranh thủ đưa con trai đi du lịch, khám phá ẩm thực và không gian văn hóa Huế. Đây cũng là dịp hiếm hoi cả gia đình có thời gian bên nhau sau những lịch trình bận rộn.

Trước đó vào đầu tháng 3, Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại uý Thăng Văn Cương. Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương tham gia với vai trò hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai có khoảng bốn năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là cả hai cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh: nữ ca sĩ sinh ngày 31/5, còn bạn trai sinh ngày 30/5.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ một chi tiết gây chú ý, gia đình bạn trai đã sang nhà hỏi cưới trong khi ông nội cô còn kịp chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này trước khi qua đời. Thông tin khiến câu chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Hòa Minzy từng úp mở thời điểm diễn ra hôn lễ chính thức là vào năm 2027. Tuy nhiên, bé Bo lại có phản ứng đáng yêu khi cho rằng “hơi lâu” và mong muốn mẹ sớm về chung một nhà.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ, thậm chí có lúc bé Bo còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”, khiến nhiều người thích thú trước sự gắn bó của cả hai. Đại uý Thăng Văn Cương cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường bên Hoà Minzy và bé Bo. Sau khi công khai mối quan hệ, chuyện tình của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả

Sau khi công khai, Hòa Minzy cho biết sẽ tiết chế việc chia sẻ đời tư để tránh những ý kiến trái chiều, đồng thời mong khán giả hiểu và thông cảm. Dù vậy, những khoảnh khắc đời thường của cô và bạn trai vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.