VFF thưởng tiền tỷ cho U17 Việt Nam

THEO MAI PHƯƠNG/VTC NEWS | 24-04-2026 - 23:40 PM | Lifestyle

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chi ra mức thưởng lớn cho chức vô địch Đông Nam Á của U17 Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 500 triệu đồng cho U17 Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia ở trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Trước đó, sau thành tích vượt qua vòng bảng và thắng Australia ở bán kết, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland nhận 600 triệu đồng. Như vậy, U17 Việt Nam được thưởng tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Đây là phần quà xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ trẻ sau giải đấu không hề dễ dàng. U17 Việt Nam trải qua hành trình thuyết phục khi thắng Malaysia, Timor Leste và hòa Indonesia ở vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Roland đánh bại Australia ở bán kết và thắng Malaysia ở chung kết.

U17 Việt Nam giành danh hiệu quan trọng ở Đông Nam Á.

Nhìn chung, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội cho thấy trình độ vượt trội so với các đối thủ. Ngay cả trước Australia được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn mang đến một niềm tin cho người hâm mộ về màn lội ngược dòng dù bị đối thủ dẫn trước.

Trở lại với trận chung kết, U17 Việt Nam tự tin bởi từng thắng Malaysia đến 4-0 ngay ở vòng đấu bảng. Trong khi đó, đối thủ cũng tỏ ra quyết tâm và sẵn sàng gây ra bất ngờ, đòi lại "món nợ" ở trận đấu thua bạc nhược trước đó ít ngày.

Nhưng ngay ở phút 11, bàn thắng của Đào Quý Vương lấy đi nhiều hy vọng của Malaysia. "Những chú hổ Mã Lai" mong muốn phòng ngự chặt trước khi tìm kiếm cơ hội phản công ghi bàn. Việc thủng lưới sớm ảnh hưởng rất nhiều đến toan tính chiến thuật của Malaysia.

Trước khi hiệp 1 khép lại, từ đường chọc khe của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương thoát xuống và có cú sút đẹp mắt trong góc hẹp nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam. Sang đến hiệp 2, vẫn là Văn Dương đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0. U17 Malaysia đánh mất tinh thần và chấp nhận thất bại.

Sau giải đấu này, U17 Việt Nam về nước tập luyện và chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 5.

