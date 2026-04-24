Trấn Thành trở về căn hộ cao cấp lúc nửa đêm, Hari Won liền hét lên khi nhìn thấy 1 thứ

Hơn 1 thập kỷ gắn bó, Trấn Thành và Hari Won có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Mặc dù nhiều lần vướng những tin đồn, sóng gió nhưng cả hai luôn nắm chặt tay cùng nhau vượt qua. Trấn Thành còn từng được khen là "chồng quốc dân" vì luôn yêu chiều Hari Won hết mực.

Mới đây nhất, netizen được phát "cẩu lương" lúc nửa đêm vì khoảnh khắc cực ngọt ngào của đôi vợ chồng sao hạng A này. Theo đó, Trấn Thành đã trở về căn hộ cao cấp của cả hai lúc tối muộn và được Hari Won ra mở cửa chào đón. Đáng nói, không chỉ trở về với nụ cười rạng rỡ, trên tay Trấn Thành còn cầm một hộp quà. Trấn Thành còn cho Hari Won "đập hộp" nóng và tự tay đeo cho vợ. Nam MC nói do thấy đẹp và hợp với Hari Won nên mua tặng chứ không vì bất kì dịp gì.

Ngay lặp tức, Hari Won vừa hét lên vừa bày tỏ xúc động trước hành động "đánh úp" tạo bất ngờ của chồng. Nữ ca sĩ còn ôm và trao nụ hôn ngọt ngào cho Trấn Thành. Chỉ khoảnh khắc nhỏ nhưng khiến netizen ai cũng xin vía được chồng "tinh tế và kinh tế", yêu chiều vợ như Trấn Thành dành cho Hari Won.

Trấn Thành lên tiếng khi được nói là "chồng quốc dân"

Hari Won và Trấn Thành trải qua gần một thập kỷ bên nhau với đủ cung bậc cảm xúc – từ ngọt ngào đến những giai đoạn nhiều áp lực. Từ khi kết hôn, Hari và Trấn Thành luôn xuất hiện như một cặp đôi kiểu mẫu, tình cảm, thấu hiểu và hỗ trợ nhau trong mọi khía cạnh cuộc sống. Trấn Thành thường xuyên nhắc đến vợ trong các chương trình truyền hình hay những bài phỏng vấn với sự trân trọng và yêu thương rõ ràng. Ngược lại, Hari cũng nhiều lần xúc động chia sẻ về người chồng tài năng, chăm sóc chu đáo và luôn biết cách làm cô cảm thấy an toàn.

Trấn Thành cho biết giữa anh và Hari Won có một "hợp đồng hôn nhân" với thời hạn là... 3 kiếp nhân sinh. Đặc biệt, trước câu hỏi về bí quyết để mãi mãi giữ được ngọn lửa hôn nhân, Trấn Thành có chia sẻ khiến nhiều người bật cười. Nam MC cho biết Hari Won là người vợ rất thú vị, có đến "42 nhân cách" trong 30 ngày nên cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán khi bên cạnh nhau.

Hari Won cũng tiết lộ gọi chồng là "sinh vật kỳ lạ": "Còn em lưu chồng là Sinh vật kỳ lạ, thực ra anh Xìn cũng đa nhân cách không kém gì đâu. Nhìn bề ngoài thì anh Xìn có gì đó quyền lực nhưng thực ra anh rất con nít. Cái gì cũng tò mò, muốn khám phá. Nhưng khi cần thì một ông già sẽ xuất hiện, ông già này cực kỳ thông thái. Anh trưởng thành rất rất nhiều, trưởng thành qua từng năm".

Trấn Thành được nhiều người khen là chồng quốc dân, chồng nhà người ta khi thổ lộ: "Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc! Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em! Quyết định vậy đi nha! Cứ sống theo cách em muốn! Thế giới để anh lo". Tâm thư của Trấn Thành gửi đến vợ nhận về hàng trăm nghìn lượt thích, hơn 10 nghìn chia sẻ trên MXH. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ cũng thể hiện sự trầm trồ, ngưỡng mộ với sự tử tế và dịu dàng anh dành cho vợ. Tuy nhiên, mới đây Trấn Thành tiếp tục lên tiếng phủ nhận danh xưng "chồng quốc dân", hé lộ bản thân cũng có những tật xấu chứ không hoàn hảo nhưng những gì mọi người thấy. Trấn Thành lo sợ khi được tâng bốc, khen ngợi quá đà sẽ dễ dẫn đến phản ứng ngược.

Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ: "Thật ra tôi không hoàn hảo. Tôi chỉ tử tế với vợ thôi. Tôi cũng đầy tật xấu, cũng đào hoa, cà chớn, cũng này cũng nọ lắm. Tôi không phải chồng quốc dân đâu. Tôi chỉ may mắn hợp với vợ tôi thôi. Đừng bơm tôi quá. Tôi thấy bình luận của mấy bà khen mà tôi nhột quá. Thật ra thương vợ thì có thương nhiều đó! Nhưng tôi cũng đầy tật xấu nha! Mọi người đừng nói tôi như một mẫu hình nhiệm màu của tạo hoá như vậy, tôi bị sợ á. Vô tình hai vợ chồng hợp nhau thôi. Chỉ cần sống chân thành, tử tế và biết điều là ai cũng sẽ được như vậy thôi".

