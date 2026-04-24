"Rể Việt" Jung Il-woo: “Tôi mê rau mùi, khoái ngồi ghế nhựa ăn phở bình dân hơn vào nhà hàng"

Nếu chỉ xem Jung Il-woo qua màn ảnh với hình tượng “hoàng tử” chỉn chu, lịch lãm từ thời Gia đình là số 1, Mặt trăng ôm mặt trời, Haechi... nhiều người sẽ khó hình dung anh lại có một phiên bản rất khác: thích đi phượt một mình, mê ẩm thực đường phố và sẵn sàng “nhập gia tùy tục” mỗi khi đến Việt Nam.

Năm 2024, Jung Il-woo từng gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh rất đời thường trong chuyến du lịch xuyên Việt. Nam diễn viên dành thời gian dạo quanh phố cổ Hội An, ghé Đà Nẵng để khám phá ẩm thực xứ Quảng, từ phở, cà phê sữa đến bia hơi và các món ăn bình dân vỉa hè. Không dừng lại ở đó, anh còn tự lái xe máy rong ruổi tại Sa Pa, chinh phục đỉnh Fansipan và thưởng thức đặc sản địa phương như một “phượt thủ” thực thụ.

Hình ảnh Jung Il-woo chia sẻ trên trang cá nhân khi du lịch tại Việt Nam năm 2024

Kết thúc hành trình, nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Chuyến đi này là một trong những điều hạnh phúc nhất của tôi. Bất cứ nơi nào tôi đến ở Việt Nam, vẫn luôn có những người hâm mộ nhận ra tôi. Tôi cảm động bởi những khoảnh khắc họ dành cho tôi trái tim ấm áp và chia sẻ về cuộc sống của họ".

Chuyến du lịch này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, giúp hình ảnh của Jung Il-woo trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt. Đây cũng được xem là một trong những cơ duyên đưa anh đến với dự án phim hợp tác Việt - Hàn Mang mẹ đi bỏ (2025), do Mo Hong-jin đạo diễn và Phan Gia Nhật Linh sản xuất.

Sau lần đến Việt Nam để quảng bá bộ phim Mang mẹ đi bỏ, tháng 4/2026, Jung Il-woo chính thức trở lại, tham gia Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội với tư cách là một trong những diễn viên đại diện cho Hàn Quốc. Trong lần tái ngộ này, nam tài tử không giấu được sự háo hức. Với anh, Việt Nam không chỉ là điểm đến mà còn là nơi anh dành nhiều tình cảm đặc biệt. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Jung Il-woo để lắng nghe nhiều hơn về sự gắn bó của anh với mảnh đất hình chữ S.

Nam diễn viên Jung Il-woo bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Tài tử sinh năm 1987 chia sẻ, lần đầu đặt chân đến Việt Nam, anh từng nghĩ đây là một đất nước châu Á nhưng khá xa lạ. Tuy nhiên, mọi cảm nhận đó nhanh chóng thay đổi khi anh trực tiếp trải nghiệm cuộc sống ở đây. “Khi đến đây và cảm nhận được sự ấm áp của người Việt, cũng như thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, tôi thậm chí từng nghĩ đến việc muốn sống ở đây” - nam diễn viên bộc bạch. Không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời, việc liên tục có thêm những dự án, công việc liên quan đến Việt Nam càng khiến anh cảm thấy gắn bó và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước hình chữ S xinh đẹp.

Nhiều fan Việt trêu anh giờ giống "người bản địa" luôn rồi vì quá rành các tọa độ ăn chơi. Tự chấm điểm công tâm, anh thấy mình đã "nhập gia tùy tục" được bao nhiêu phần trăm rồi?

Tôi nghĩ mọi người trêu vậy thôi chứ thực ra tôi mới "nhập gia tùy tục" được khoảng 30% thôi. Vì tôi rất yêu Việt Nam và vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, nên hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự "chỉ bảo" từ mọi người.

Chuyến đi phượt bụi đó có làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh về du lịch Việt Nam so với những gì anh từng hình dung trước đây không?

Lúc chưa sang, thú thật tôi chỉ nghĩ Việt Nam là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở châu Á, một nơi ấm áp để tránh rét. Nhưng khi trực tiếp lái xe máy chạy qua những cung đường đèo, dừng lại uống một cốc trà đá ven đường, tôi mới thấy nhịp sống ở đây có một sự thong thả rất lạ. Giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa gia đình, nên tôi không mất nhiều thời gian để thích nghi. Cảm giác lúc đó không còn là đi du lịch nữa, mà giống như đang tìm một nơi để "trốn" khỏi guồng quay công việc khốc liệt hơn. Đó là lý do tôi từng thoáng nghĩ, hay là mình thử chuyển đến đây sống một thời gian xem sao.

Tạm quên phở hay bánh mì đi vì anh đã quá sành rồi. Anh có kỷ niệm "đứng hình" hay dở khóc dở cười nào khi thử thách bản thân với các món có mùi vị cực mạnh của Việt Nam chưa?

Cá nhân tôi còn nghĩ Việt Nam là một trong những điểm đến mà người Hàn Quốc nên du lịch nhất. Tuy nhiên, người Hàn thường khá kén các loại rau nặng mùi, nhưng với tôi thì ngược lại. Tôi thấy văn hóa dùng rau thơm của các bạn rất tinh tế. Kể cả rau mùi hay các loại lá có vị hơi hăng, khi ăn kèm với thịt nướng hay bát phở nước trong vắt, nó cân bằng lại toàn bộ hương vị. Tôi chưa có kỷ niệm nào gọi là "đứng hình" vì sốc mùi cả, vì món nào tôi thử cũng vừa miệng. Mỗi lần ăn đồ Việt, tôi luôn có cảm giác dạ dày mình đang được đối xử rất nhẹ nhàng, ăn rất ngon mà không có cảm giác tội lỗi hay nặng nề dầu mỡ.

Chốt lại, hãy chọn ra đúng 3 món ăn và 3 địa điểm ở Việt Nam mà anh sẽ bắt hội bạn thân ở Hàn Quốc phải thử bằng được!

Về địa điểm, tôi sẽ không chọn những nơi quá hiện đại hay sầm uất. Sa Pa, Hội An và Cù Lao Chàm là 3 tọa độ tôi nhất định muốn lôi hội bạn thân của mình tới. Nét nguyên sơ và sự tĩnh lặng ở đó rất đáng giá để trải nghiệm. Còn để chiêu đãi dạ dày của họ, tôi sẽ gọi phở, bún chả và bánh xèo. Đó là ba món mà tôi tin bất kỳ người bạn Hàn Quốc nào của tôi ăn miếng đầu tiên cũng phải gật gù khen ngon.

Trong những chuyến đi, nam diễn viên cũng có xu hướng rời xa các khu trung tâm đông đúc để tìm đến những nơi bình dị hơn. Với anh, việc gặp gỡ những con người bình thường, lắng nghe câu chuyện của họ chính là cách để hiểu rõ hơn về văn hóa và cuộc sống tại mỗi điểm đến.

Anh đã từng trải nghiệm văn hóa "ngồi ghế nhựa vỉa hè" uống bia hơi bao giờ chưa? Trải nghiệm nhậu lề đường ở Việt Nam mang lại cảm giác khác biệt thế nào so với uống soju ở Hàn Quốc?

Tôi thấy ẩm thực đường phố ở Việt Nam rất phát triển. Dù là bánh mì hay phở ăn ngay trên phố thì đều rất ngon. Vì vậy, bản thân tôi không hề cảm thấy e ngại hay có sự khác biệt nào khi thưởng thức đồ ăn đường phố ở đây.

Giả sử anh có 1 ngày "trốn" được quản lý và hoàn toàn rảnh rỗi ở Hà Nội, lịch trình ăn chơi từ sáng đến đêm của anh sẽ đi những đâu?

Tôi là một người hướng nội và thích đi du lịch một mình. Nếu có đúng một ngày hoàn toàn thoát khỏi lịch trình, tôi sẽ chọn bắt đầu từ Hồ Tây, tôi có ấn tượng rất lón với nơi này vì không gian ở đó cực kỳ rộng và tĩnh lặng vào buổi sáng. Tôi sẽ xỏ giày chạy bộ một vòng, sau đó tấp vào một quán ven đường gọi ly cà phê đen đá. Bữa sáng chắc chắn phải là phở bò. Thời gian còn lại, tôi cứ bật Google Maps lên, nhìn những dấu sao đã đánh dấu từ trước và từ từ đi dạo qua các con phố cổ.

Nói là làm, tài tử 8x nhanh chóng thể hiện tình cảm đặc biệt với mảnh đất hình chữ S ngay từ những giờ đầu đặt chân tới. Tối 22/4, trên trang cá nhân, diễn viên Gia đình là số 1 đăng tải loạt khoảnh khắc dạo quanh Hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội, thu về gần 62.000 lượt thích trên Instagram.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngay trong tối hôm đó, Jung Il Woo còn lên kèo food tour đúng nghĩa: từ phở xào Bát Đàn đến một quán lẩu trên phố Trần Duy Hưng theo lời hẹn với fan Việt. Toàn bộ lịch trình tại Hà Nội đều được anh cập nhật công khai trên mạng xã hội, thậm chí còn hào hứng rủ fan gặp gỡ trực tiếp tại những địa điểm mình ghé qua. Sự thân thiện và gần gũi của Jung Il Woo khiến người hâm mộ Việt dành hết lời khen ngợi.

Vừa tới Việt Nam, tài tử xứ Hàn đã đi dạo quanh hồ Gươm, sau đó đi ăn phở Bát Đàn

Việc gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những điều khác biệt giúp anh khám phá thêm nhiều khía cạnh của chính mình. Đó cũng là lúc anh tìm thấy sự tự do, thoải mái và bình yên - những điều đôi khi khó có được trong nhịp sống bận rộn của một diễn viên.

Những chuyến xách balo lên đi phượt tự do thế này đóng vai trò thế nào trong việc giúp anh tái tạo năng lượng và cân bằng lại sức khỏe tinh thần sau các dự án phim?

Sau mỗi dự án, tôi luôn cảm thấy cần "nạp lại năng lượng". Với tôi, du lịch chính là cách để làm điều đó. Trong quá trình đi, tôi có cơ hội gặp gỡ những con người mới, và đôi khi qua những cuộc trò chuyện, tôi lại khám phá thêm những khía cạnh rất mới của chính mình. Điều đó mang lại cảm giác tự do, thoải mái và bình yên. Đó cũng là cách tôi dành thời gian riêng cho bản thân.

Khán giả Việt Nam nhớ mặt đặt tên anh từ thời Gia đình là số 1 và các vai hoàng tử bảnh bao. Việc chạy xe máy bụi bặm, mặc áo ba lỗ ở Việt Nam có phải là cách anh cởi bỏ áp lực của hình tượng hoàn hảo để làm một người bình thường không?

Thực ra, hình ảnh trên màn ảnh và con người thật của một diễn viên thường không hoàn toàn giống nhau. Cá tính của tôi cũng vậy. Khi đi du lịch, thay vì những nơi đô thị, tôi thường thích đến các vùng ngoại ô, gặp gỡ những người bình thường, để cảm nhận rõ hơn về văn hóa, đời sống và tinh thần địa phương. Nhiều người nói họ thích hình ảnh đó của tôi hơn, và tôi nghĩ đó cũng chính là con người thật của mình.

Quay lại Việt Nam lần này, cảm giác của anh có khác gì so với những lần trước không? Anh đã có wish list món ăn hay địa điểm nào nhất định phải ghé chưa?

Lần này tôi đến Việt Nam với một lịch trình chính thức, đó là tham gia Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội. Với tư cách là một diễn viên đại diện cho Hàn Quốc, tôi cảm thấy đây là một niềm vinh dự rất lớn. Tôi hy vọng những sự kiện như vậy sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước ngày càng phát triển. Do lịch trình khá ngắn nên tôi không có nhiều thời gian trải nghiệm, chỉ mong có thể thưởng thức một bát phở thật ngon trước khi trở về Hàn Quốc.

Jung Il-woo yêu thích sự tự do, những chuyến đi bụi, những vùng ngoại ô, những khoảnh khắc đời thường.Với Jung Il-woo, mỗi chuyến đi không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Sau những dự án phim, anh coi du lịch như một cách để “sạc pin” cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Và có lẽ chính sự chân thật đó lại khiến hình ảnh của anh trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng. Lần trở lại này, Jung Il-woo tham dự một sự kiện trong khuôn khổ giao lưu văn hóa giữa hai nước. Với anh, đây không chỉ là công việc mà còn là một niềm vinh dự, tự hào. Dù lịch trình khá ngắn, nam diễn viên vẫn hy vọng có thể tranh thủ tận hưởng những điều quen thuộc mà mình yêu thích, đơn giản như một bát phở nóng trước khi rời Việt Nam. Và với tình cảm mà anh dành cho mảnh đất này, có lẽ những chuyến quay lại trong tương lai sẽ không dừng lại ở con số “30% nhập gia tùy tục” nữa.