"Trai đẹp khiến cả sân Mỹ Đình phát cuồng" DPR Ian đội nón lá trở lại Việt Nam, biển fan chào đón "rể Việt" gây choáng!

Trưa 22/8, nam ca sĩ DPR Ian đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho show diễn tại 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder. Nghệ sĩ trẻ sinh năm 1990 diện đồ đơn giản nhưng vẫn "đốn tim fan và chấp luôn ống kính cam thường với visual siêu cấp đẹp trai, sáng bừng mà không cần filter.

Tại sân bay, DPR Ian bị người hâm mộ bủa vây. Để chào đón chàng trai từng khuấy đảo sân Mỹ Đình trong mưa và mê Việt Nam đến độ diễn xong vẫn phải ở lại thêm vài ngày để du lịch, ăn uống tại các địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội, fan đã mang kẹo lạc tặng DPR Ian. Nhìn hình ảnh nam ca sĩ tay cầm gói bánh gói kẹo đặc sản đi giữa đám đông chật cứng là biết fan Việt quý anh thế nào. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, DPR Ian tươi rói thân thiện vẫy tay chào. Đáng chú ý, anh còn thích thú nán lại đội chiếc nón lá mini vẽ hình cờ đỏ sao vàng trước khi lên ô tô và trân trọng nhận 1 chiếc nón lá cầu kỳ khác được fan tặng ngay trước cửa khách sạn.

DPR Ian đổ bộ Nội Bài trong vòng vây fan vào trưa nay (22/8)

DPR Ian đội nón lá fan tặng khi về khách sạn

DPR Ian lên đồ đơn giản, năng động áo thun trắng, quần jeans trong lần trở lại Việt Nam biểu diễn

Trải qua chuyến bay dài, nam ca sĩ vẫn giữ được năng lượng

Điều gây choáng nhất tại sân bay hôm nay có lẽ là visual siêu điển trai, sáng bừng chấp luôn cam thường zoom cận mặt cũng không tìm nổi khuyết điểm nhan sắc của DPR Ian

Nam nghệ sĩ nhận quà mỏi tay từ fan Việt ở sân bay Nội Bay

Hiếm có idol quốc tế nào vừa đáp xuống mảnh đất hình chữ S đã tay xách nách mang nào kẹo lạc, nào quà tặng từ các fan như DPR Ian

Đám đông người hâm mộ bao vây DPR Ian ngay sau khi anh hạ cánh

Nam ca sĩ đội nón lá mini in hình cờ đỏ sao vàng để fan chụp ảnh trước khi lên ô tô về khách sạn

DPR Ian trân trọng nhận và đội chiếc nón lá được 1 fan khác tặng ngay trước cổng khách sạn