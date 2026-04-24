5 thập niên chờ đợi cho một cú “lật kèo”: Thương hiệu đồng hồ đình đám tung loạt siêu phẩm khiến giới sưu tầm ngỡ ngàng

Di sản thầm lặng phía sau những biểu tượng

Nhắc đến đồng hồ thể thao cao cấp, không thể bỏ qua giai đoạn bùng nổ của thập niên 1970 – thời điểm ra đời của những thiết kế mang tính biểu tượng như Royal Oak, Nautilus hay 222. Đây là những mẫu đồng hồ đặt nền móng cho phong cách thể thao sang trọng, tích hợp dây liền vỏ.

Ít ai biết rằng, điểm chung của các thiết kế huyền thoại này nằm ở “trái tim” – bộ máy Calibre 920 do Jaeger-LeCoultre phát triển. Với độ dày chỉ 2,45 mm, đây là một trong những bộ máy tự động mỏng nhất thời bấy giờ, cho phép các nhà thiết kế hiện thực hóa những bộ vỏ thanh thoát nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng.

Trong giai đoạn này, Jaeger-LeCoultre đóng vai trò như một “nhà chế tác của các nhà chế tác”, âm thầm cung cấp nền tảng kỹ thuật cho các thương hiệu khác tỏa sáng. Tuy nhiên, chính họ lại không sử dụng Calibre 920 trên sản phẩm mang tên mình. Dù từng có những thử nghiệm nhất định với dòng Master Mariner, thương hiệu vẫn chưa thực sự dấn thân vào cuộc chơi đồng hồ thể thao dây liền vỏ.

Khoảng trống đó kéo dài suốt nhiều thập kỷ, khiến giới sưu tầm luôn chờ đợi một bước đi xứng tầm từ Jaeger-LeCoultre.

Sự trở lại mang tính khẳng định

Master Control Chronomètre ra mắt năm 2026 được xem là câu trả lời cho sự chờ đợi ấy. Không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập mới, dòng sản phẩm này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Jaeger-LeCoultre vào phân khúc đồng hồ thể thao cao cấp.

Thiết kế dây liền vỏ được xử lý liền lạc, ôm sát cổ tay, mang lại cảm giác chắc chắn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Tổng thể mang phong cách tân cổ điển, cân bằng giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại.

Điểm đáng chú ý là thay vì ra mắt từng bước, Jaeger-LeCoultre giới thiệu cùng lúc ba phiên bản, thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi lớn trong phân khúc. Các mẫu đồng hồ sử dụng hai chất liệu chính là thép không gỉ và vàng hồng 18K, mang đến lựa chọn đa dạng về phong cách.

Phiên bản thép không gỉ hướng đến vẻ ngoài năng động, hiện đại với mặt số chải tia nắng chuyển sắc xanh ghi. Trong khi đó, phiên bản vàng hồng 18K mang lại cảm giác sang trọng, ấm áp với mặt số màu đồng, phù hợp cả trong môi trường trang trọng lẫn thường nhật.

Ba phiên bản, ba hướng tiếp cận

Bộ sưu tập Master Control Chronomètre bao gồm ba phiên bản, mỗi mẫu đại diện cho một cách tiếp cận khác nhau về công năng và thẩm mỹ.

Master Control Chronomètre Date là phiên bản cơ bản nhất, tập trung vào sự tối giản và tính ứng dụng. Đồng hồ có đường kính 38 mm, độ dày chỉ 8,4 mm – tỷ lệ lý tưởng cho một mẫu dress watch mang hơi hướng thể thao. Mặt số thoáng đãng, dễ đọc với hiệu ứng chải tia tinh tế. Bộ máy Calibre 899 bên trong cung cấp khả năng dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ, đảm bảo vận hành ổn định và chính xác.

Master Control Chronomètre Date Power Reserve mang đến thiết kế phức tạp hơn với chỉ báo năng lượng dự trữ. Mặt số được bố trí cân đối theo phong cách Panda, với các mặt phụ đặt đối xứng tạo nên tổng thể hài hòa. Sử dụng bộ máy Calibre 738 thế hệ mới, phiên bản này cho thấy khả năng tối ưu hóa không gian và bố cục của Jaeger-LeCoultre. Đồng hồ có kích thước 39 mm và chỉ được sản xuất với vỏ thép không gỉ.

Master Control Chronomètre Perpetual Calendar là phiên bản cao cấp nhất, tích hợp chức năng lịch vạn niên – một trong những cơ chế phức tạp nhất trong ngành đồng hồ cơ. Với đường kính 39 mm và độ dày chỉ 9,2 mm, mẫu đồng hồ này giải quyết bài toán không gian một cách hiệu quả. Bộ máy Calibre 868 được tinh chỉnh để đảm bảo độ mỏng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Chứng nhận High Precision Guarantee (HPG) đi kèm là bảo chứng cho độ chính xác và độ tin cậy của cỗ máy.

Tuyên ngôn cho một giai đoạn mới

Sự xuất hiện của Master Control Chronomètre không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm một dòng sản phẩm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với Jaeger-LeCoultre. Sau nhiều năm đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật, thương hiệu đã chính thức bước ra với một bộ sưu tập thể thao hoàn chỉnh, thể hiện rõ năng lực chế tác và tư duy thiết kế riêng.

Việc ra mắt đồng thời nhiều phiên bản, kết hợp đa dạng chất liệu và tích hợp các chức năng từ cơ bản đến phức tạp cho thấy Jaeger-LeCoultre không chỉ muốn tham gia, mà còn muốn định hình lại cuộc chơi.

Sau hơn 50 năm chờ đợi, Master Control Chronomètre có thể xem là lời khẳng định rằng Jaeger-LeCoultre đã sẵn sàng bước lên vị trí trung tâm – không còn là “người đứng sau”, mà là một trong những nhân tố dẫn dắt xu hướng đồng hồ thể thao cao cấp trong thời đại mới.