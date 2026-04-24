Càng ngày càng nhiều gia đình bỏ vách tắm kính: 5 giải pháp thay thế giúp phòng tắm gọn hơn, đỡ phải lau dọn mỗi ngày

Vì sao nhiều người không còn mặn mà với vách tắm kính?

1. Cặn nước bám lâu ngày, khó làm sạch

Sau vài tháng sử dụng, bề mặt kính thường xuất hiện lớp cặn trắng do nước cứng. Nhiều người phải dùng giấm, chất tẩy cặn hoặc dung dịch chuyên dụng nhưng vẫn khó làm sạch hoàn toàn.

Nếu không lau thường xuyên, kính dễ trở nên mờ đục, khiến phòng tắm mất đi cảm giác sạch sẽ ban đầu.

2. Các khe ron dễ bị mốc

Khu vực keo silicon và rãnh trượt là nơi dễ tích tụ nước, lâu ngày sinh mốc đen. Đây là vị trí khó vệ sinh triệt để, đặc biệt trong môi trường ẩm liên tục như phòng tắm.

3. Chiếm diện tích trong phòng tắm nhỏ

Với phòng tắm chỉ khoảng 3–4m², việc lắp thêm vách kính khiến không gian càng chật. Khoảng cách giữa bồn cầu, lavabo và khu vực tắm bị thu hẹp, gây cảm giác bất tiện khi di chuyển.

4. Tâm lý lo ngại kính vỡ

Dù kính cường lực có độ bền cao, nhiều gia đình vẫn cảm thấy không hoàn toàn yên tâm, đặc biệt nếu trong nhà có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

5 giải pháp thay thế vách tắm kính đang được ưa chuộng

1. Khu vực tắm âm sàn (hạ cốt nền)

Thiết kế này tạo độ chênh nhẹ giữa khu vực tắm và phần còn lại của phòng tắm, giúp nước không tràn ra ngoài mà không cần lắp vách ngăn.

Ưu điểm lớn là không gian trông liền mạch, dễ lau dọn và phù hợp với phòng tắm nhỏ. Chỉ cần đảm bảo độ dốc thoát nước hợp lý và sử dụng gạch chống trơn trượt.

2. Tấm kính ngăn một phần

Thay vì lắp toàn bộ cabin tắm, nhiều gia đình chọn lắp một tấm kính cố định rộng khoảng 60–80cm.

Giải pháp này vẫn hạn chế nước bắn ra ngoài nhưng không tạo cảm giác bí bách, đồng thời giúp phòng tắm sáng và thoáng hơn.

3. Vách lửng kết hợp kính

Một bức tường thấp ngang thắt lưng được xây ở khu vực tắm, phía trên có thể lắp thêm tấm kính.

Thiết kế này vừa chắn nước tốt vừa tạo thêm vị trí để đặt dầu gội, sữa tắm hoặc đồ dùng cá nhân. Đây là lựa chọn được đánh giá cao về tính thẩm mỹ lẫn công năng.

4. Rèm tắm gấp gọn

Rèm tắm hiện đại đã được cải tiến với nam châm hoặc thanh nẹp ở đáy, giúp cố định chắc chắn khi sử dụng.

Sau khi tắm xong, rèm có thể kéo sang một bên, không chiếm diện tích và giảm đáng kể thời gian vệ sinh. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí, phù hợp với căn hộ nhỏ.

5. Thiết kế phòng tắm tách 3 khu vực

Nếu diện tích cho phép, phòng tắm có thể chia thành 3 khu riêng: lavabo – bồn cầu – khu tắm.

Thiết kế này giúp nhiều người có thể sử dụng cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau, phù hợp với gia đình đông người.

Chọn phương án nào phù hợp nhất?

Không có một lựa chọn "chuẩn" cho mọi gia đình. Việc chọn vách kính hay phương án thay thế phụ thuộc vào:

- diện tích phòng tắm

- thói quen sử dụng

- nhu cầu vệ sinh, bảo trì

- mức ngân sách cải tạo

Với phòng tắm nhỏ, rèm tắm hoặc tắm âm sàn thường được ưu tiên vì tiết kiệm diện tích.

Nếu muốn giữ cảm giác hiện đại nhưng giảm bớt việc lau chùi, tấm kính ngăn một phần là giải pháp cân bằng.

Còn với phòng tắm rộng, việc tách khu khô – ướt vẫn mang lại sự tiện nghi lâu dài.

Xu hướng mới: Phòng tắm đẹp là phòng tắm dễ dùng

Một thay đổi đáng chú ý trong thiết kế nội thất hiện nay là ưu tiên trải nghiệm sử dụng thực tế, thay vì chỉ chú trọng yếu tố hình thức.

Nhiều gia chủ sẵn sàng bỏ những chi tiết từng được xem là "chuẩn mực", nếu chúng không còn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Một phòng tắm tiện lợi, dễ lau dọn và thoải mái khi sử dụng đôi khi mang lại giá trị lâu dài hơn một thiết kế cầu kỳ nhưng tốn công bảo trì.

Nói cách khác, thiết kế đẹp nhất không phải là thiết kế theo xu hướng – mà là thiết kế khiến người sử dụng cảm thấy dễ chịu mỗi ngày.