Hòa Minzy đáp thẳng: "Em có đăng ảnh nhạy cảm gì đâu chị?"

Trong chuyến đi nghỉ tại Đà Nẵng, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh cả hai cùng nhau đón bình minh trên biển, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy khiến nhiều người thích thú, bởi đây là quãng thời gian hiếm hoi cả hai được ở bên nhau. Bạn trai của nữ ca sĩ - đại úy Văn Cương thường xuyên xa nhà do tính chất công việc đặc thù. Chính vì vậy, mỗi lần được nghỉ phép đều trở nên vô cùng quý giá với cặp đôi.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Trên trang cá nhân, Văn Cương chia sẻ đầy tình cảm: "Giữ lời hứa, được nghỉ phép là đưa bé yêu đi biển". Trong khi đó, Hòa Minzy cũng hài hước viết: "Đợi mãi đồng chí ấy mới được nghỉ phép. Mọi người nhớ tụi em lắm rồi phải không? Bù đắp cho cả nhà hơn một tháng chưa đăng gì". .

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, chuyến đi lần này đặc biệt hơn bởi đã phải chờ đợi sau nhiều lần "hụt phép". Cô tâm sự: "Cứ gần tới ngày giờ về lại điều động việc thế là lại ‘chồng xin lỗi’. Chắc các chị em hậu phương hiểu lắm". Những lời bộc bạch chân thành phần nào cho thấy sự cảm thông và thấu hiểu của nữ ca sĩ dành cho người bạn đời.

Không chỉ dừng lại ở vài bức ảnh, Hòa Minzy còn "nhá hàng" sẽ chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc trong mỗi dịp nghỉ phép: "Từ giờ quyết định mỗi đợt nghỉ phép sẽ có một lần xả ảnh".

Nữ ca sĩ thẳng thắn phản hồi trước ý kiến cho rằng cô nên tiết chế, bớt khoe ảnh đời tư

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Có cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ nên tiết chế việc chia sẻ chuyện riêng tư. Trước bình luận này, Hòa Minzy thẳng thắn đáp lại: "Là sao nữa ạ, hơn 1 tháng mới đăng cái ảnh đi chơi mà vẫn phải tiết chế thêm hả chị. Em có đăng ảnh nhạy cảm gì đâu chị? Em hạnh phúc nhẹ nhàng mà quá phần nào ạ?".

Phản ứng của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc chia sẻ những khoảnh khắc tích cực, giản dị không hề phản cảm, ngược lại còn lan tỏa năng lượng tích cực về tình yêu và gia đình

Hòa Minzy và đại úy Văn Cương đã có 4 năm gắn bó bên nhau

Hòa Minzy và bạn trai quân nhân quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ và đã có khoảng 4 năm gắn bó trước khi công khai. Nữ ca sĩ cho biết bạn trai luôn kiên nhẫn chờ và âm thầm ủng hộ cô trong công việc . Tình yêu của họ nhận được sự đồng thuận từ hai bên gia đình, thậm chí đã làm lễ hỏi cưới. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào năm 2027.