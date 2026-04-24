Thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất Việt Nam: Sở hữu phi trường tỷ đô 'khủng' hàng đầu Đông Nam Á

Đồng Nai lên Thành phố trực thuộc Trung ương từ 30/4

Sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai với 478/487 đại biểu tham gia tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4. Như vậy, Việt Nam sẽ có 7 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và tân thành phố Đồng Nai.

Dựa trên báo cáo từ Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ 5 tiêu chuẩn cốt lõi để nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan Trung ương sẽ đồng hành cùng tỉnh xây dựng lộ trình cụ thể để biến nơi đây thành động lực phát triển mới cho cả vùng và quốc gia.

Đồng Nai được kỳ vọng trở thành "đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam về mô hình kinh tế công nghiệp xanh và bền vững", ưu tiên các ngành chế tạo hiện đại, nông nghiệp thông minh và xác lập vị thế là trung tâm dịch vụ logistics toàn cầu.

Tỉnh sẽ đóng vai trò thúc đẩy kinh tế vùng, đồng thời xây dựng mối quan hệ đô thị cộng hưởng, hỗ trợ mật thiết với TP.HCM. Nhà nước ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hành lang giao thông trọng yếu, đường vành đai và liên tỉnh, trọng tâm là trục nối sân bay Long Thành tới miền Tây cùng mạng lưới vận tải công cộng đồng bộ. Các siêu dự án về cao tốc, cảng biển và kết nối hạ tầng sân bay quốc tế đang được bứt tốc thi công.

Tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai

Không gian đô thị sẽ lấy dòng sông Đồng Nai làm trục xương sống về cảnh quan và kinh tế, liên kết chặt chẽ ba khu vực Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch. Về an sinh, địa phương quyết tâm cung ứng ít nhất 65.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030, riêng năm 2026 đặt mục tiêu bàn giao 8.000 căn.

Đề án đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương đã nhận được sự phê duyệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ đầu tháng 4. Nằm ở tâm điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sau khi sáp nhập thêm tỉnh Bình Phước vào tháng 7/2025, Đồng Nai hiện sở hữu dân số hơn 4,4 triệu người (xếp thứ 3 cả nước) và diện tích 12.730 $km^2$ (đứng thứ 9 toàn quốc).

Năm 2025, kinh tế tỉnh tăng trưởng ấn tượng với GRDP đạt 9,63%, cao hơn 1,13% so với mục tiêu đề ra; quy mô kinh tế chạm mốc 677.932 tỷ đồng, tăng thêm hơn 84.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Phi trường tỷ đô sẽ đưa Đồng Nai "cất cánh vươn xa"

Tọa lạc tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông, sân bay Long Thành trị giá 16 tỷ USD được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực khi hoàn thành trong năm 2026 này.

Việc xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành không chỉ đơn thuần là giải quyết bài toán hạ tầng hàng không, mà còn là "cú hích" mang tính lịch sử cho tỉnh Đồng Nai. Trong bối cảnh Đồng Nai trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, dự án này đóng vai trò là hạt nhân quan trọng nhất để đưa địa phương vươn tầm, trở thành một trung tâm kinh tế năng động của Đông Nam Á.

Công trình sân bay Long Thành được giao nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 này.

Trục xương sống cho nền kinh tế Logistics và Công nghiệp công nghệ cao

Sân bay không chỉ chở khách, mà còn là "cảng cạn" khổng lồ cho hàng hóa nhờ:

Hệ sinh thái Logistics: Long Thành mở ra vận hội phát triển các khu kho vận thông minh, cảng cạn (ICD) và dịch vụ vận tải đa phương thức. Điều này giúp Đồng Nai hiện thực hóa định hướng trở thành "cửa ngõ logistics quốc tế".

Công nghiệp 4.0: Sự hiện diện của sân bay thúc đẩy việc hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao xung quanh khu vực Long Thành, Nhơn Trạch. Hàng hóa giá trị cao, linh kiện điện tử đòi hỏi thời gian vận chuyển nhanh sẽ chọn Đồng Nai làm cứ điểm sản xuất để tận dụng lợi thế sát sân bay.

Thay đổi diện mạo đô thị: Từ "vùng trũng" thành "thành phố sân bay" (Airport City)

Mô hình "Thành phố sân bay" là chìa khóa để Đồng Nai vươn xa với:

Đô thị hiện đại: Xung quanh sân bay sẽ hình thành các trung tâm triển lãm quốc tế, khu thương mại tự do, hệ thống khách sạn 5 sao và các khu đô thị thông minh.

Kết nối vùng: Sân bay là "trái tim" kết nối các trục giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các đường vành đai và tuyến đường sắt nhẹ. Điều này tạo nên một hệ thống hạ tầng đồng bộ, biến Đồng Nai thành một đô thị chia sẻ, tương hỗ hoàn hảo với TP.HCM.

"Tấm danh thiếp" quốc gia và đà tăng trưởng bền vững

Đối với riêng Đồng Nai, đây là yếu tố then chốt để đạt được các chỉ tiêu kinh tế ấn tượng:

Tăng trưởng GRDP: Dự án trực tiếp đóng góp vào con số tăng trưởng kỳ vọng (như mức 9,63% của năm 2025) và mục tiêu thu ngân sách 150.000 tỷ đồng vào năm 2026.

Du lịch và Thương mại: Sân bay mở ra cơ hội đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, biến Đồng Nai từ một địa phương mạnh về công nghiệp thành một tâm điểm về dịch vụ và du lịch cao cấp.

Sân bay Long Thành chính là "đường băng" để Đồng Nai cất cánh. Khi đi vào hoạt động, nó không chỉ giảm tải cho Tân Sơn Nhất mà còn tạo ra một cực tăng trưởng mới, giúp Đồng Nai không chỉ dẫn đầu trong nước mà còn tự tin cạnh tranh vị thế với các thành phố hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á.