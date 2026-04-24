Hà Trúc vừa quay lại đã gặp biến, nhãn hàng vạ lây

Chuyện gì đang xảy ra với Lê Hà Trúc?

Sau ồn ào liên quan đến cách xây dựng hình tượng, cách cư xử,... từ tháng 7/2025, rồi xin lỗi vẫn không thể xoa dịu cư dân mạng, bẵng đi khoảng vài tháng trở lại đây, Lê Hà Trúc bắt đầu trở lại. Đây không phải là lần đầu cô hoạt động lại MXH sau ồn ào, nhưng có thể được xem là lần đầu comeback với các hoạt động thương mại như review thời trang, mỹ phẩm, gắn link affiliate.; chứ không đơn thuần là những khoảnh khắc đời thường đến hình ảnh đi cafe, du lịch, nấu ăn như trước đây.

Hà Trúc quay lại đã gặp biến. Ảnh: FBNV.

Mới đây nhất, cô cũng lọt vào ống kính team qua đường tại một sự kiện của P. - thương hiệu mỹ phẩm thuộc phân khúc cao cấp.

Chính chi tiết này trở thành lý do khiến tranh cãi lại bùng lên. Phản ứng của cộng đồng mạng lần này đã leo thang rõ rệt so với trước.

Nếu như giai đoạn giữa năm 2025, tâm điểm chỉ xoay quanh việc “bóc phốt” cá nhân Lê Hà Trúc, thì ở thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến đã chuyển hướng sang tấn công trực tiếp các nhãn hàng có liên quan.

Trên nền tảng Threads, hàng loạt bài đăng xuất hiện với cùng một luận điểm: Nếu thương hiệu hợp tác hoặc để Lê Hà Trúc xuất hiện tại sự kiện, điều đó đồng nghĩa với việc “thiếu tôn trọng khách hàng”. Ở chiều ngược lại, cũng có không ít netizen cho rằng việc Hà Trúc trở lại trong giai đoạn này là chưa tinh tế, bởi bản thân và những lùm xùm vẫn còn ở đó.

Một tài khoản viết tắt là J. bày tỏ sự bức xúc khi thấy Lê Hà Trúc có mặt tại sự kiện của nhãn hàng P.. Người này tự nhận là khách hàng lâu năm và cho biết sẽ ngừng sử dụng sản phẩm nếu thương hiệu tiếp tục liên quan đến Lê Hà Trúc. Thậm chí, J. còn chủ động nhắn tin cho đại diện thương hiệu và nhận được phản hồi rằng đây chỉ là một buổi trải nghiệm riêng tư dành cho khách hàng thân thiết, Lê Hà Trúc không tham dự với vai trò KOL.

Netizen còn kêu gọi tẩy chay nhãn hàng vì mời Hà Trúc dự sự kiện. Ảnh chụp màn hình.

Không dừng lại ở đó, những thương hiệu thời trang xuất hiện trong các bài review gần đây của Lê Hà Trúc cũng bị cư dân mạng tag thẳng tên, kéo vào vòng xoáy tranh cãi.

Cụ thể, trong bài phốt của một chủ tài khoản Threads có tên viết tắt là T. đã tag thẳng tên một local brand Việt Nam nổi tiếng, tên viết tắt là M.. Cho rằng việc thương hiệu này tiếp tục hợp tác hoặc để Lê Hà Trúc xuất hiện trong nội dung quảng bá là “thiếu tôn trọng khách hàng”.

Netizen tiếp tục tranh cãi về việc các brand thời trang book Hà Trúc quảng cáo. Ảnh chụp màn hình

Liên hệ với Hà Trúc về những ồn ào này, cô từ chối chia sẻ.

Liệu mọi thứ có đang bị đẩy đi quá xa khi nhãn hàng bị vạ lây?

Nhìn ở 1 góc độ rộng hơn, câu chuyện đã không còn đơn thuần là một cá nhân đối diện với làn sóng chỉ trích. Nó đang dần trở thành một dạng “áp lực dây chuyền”, nơi các thương hiệu cũng bị đặt vào thế phải phản ứng, dù họ không làm gì sai.

Giống như những lần trước, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bên cho rằng việc các nhãn hàng tiếp tục để Lê Hà Trúc xuất hiện là thiếu cân nhắc, đặc biệt khi những tranh cãi xoay quanh cô vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Ở góc nhìn này, người tiêu dùng tin rằng họ có quyền “lên tiếng” để bảo vệ tiêu chuẩn mà mình kỳ vọng ở thương hiệu.

Động thái mới nhất của Hà Trúc là giới hạn bài đăng. Ảnh chụp hình.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số đông người dùng MXH bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu mọi thứ có đang bị đẩy đi quá xa?

Việc một KOL quay lại làm việc, nhận lời mời từ nhãn hàng (ở góc độ khách hàng thân thiết) hay tiếp tục hợp tác thương mại (gắn link sàn làm affiliate) vốn là điều bình thường trong ngành. Nhưng khi mọi động thái đều bị soi xét, gắn với định kiến cũ, thì ranh giới giữa “góp ý” và “tấn công” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Khi mà mạng xã hội trở thành “vòng lặp drama”. Sự trở lại của Lê Hà Trúc, thay vì khép lại câu chuyện cũ, lại vô tình kích hoạt một chu kỳ quen thuộc: Drama - comeback - tiếp tục bị đào lại quá khứ.

Chỉ cần một động thái nhỏ, hàng loạt bài “bóc mẽ”, “soi lại drama cũ” lập tức xuất hiện. Ở thời điểm này, câu chuyện của Lê Hà Trúc không còn đơn thuần là một ồn ào cá nhân; nó bắt đầu “cháy lan” sang những nhãn hàng không hề liên quan gì đến drama trước đó.

Nó cũng đặt ra câu hỏi chưa có lời giải: Liệu một KOL sau khi vướng tranh cãi có được trở lại làm việc? Cư dân mạng sẽ theo đuổi chuyện này đến bao giờ? Và quan trọng hơn, việc mở rộng chỉ trích sang cả các thương hiệu có phải là một phản ứng đi xa hơn ranh giới cần thiết?