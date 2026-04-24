“Lá bùa duyên trên cổ tay”: Sự kết hợp không tưởng của kim cương và denim trong cùng 1 chiếc đồng hồ

Tại sự kiện Watches and Wonders 2026, Chopard giới thiệu phiên bản mới của dòng đồng hồ Happy Hearts, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi kết hợp kim cương, xà cừ với thép và vải denim. Sự pha trộn tưởng chừng đối lập này cho thấy cách thương hiệu Thụy Sĩ đang mở rộng định nghĩa về xa xỉ: không chỉ gói gọn trong những chất liệu truyền thống, mà còn gắn liền với tính ứng dụng và phong cách sống hiện đại.

Câu chuyện của Happy Hearts bắt đầu từ năm 1976, khi nhà thiết kế Ronald Kurowski lấy cảm hứng từ những tia nước lấp lánh tại Rừng Đen. Ông nhận ra rằng vẻ đẹp rực rỡ nhất của kim cương không nằm ở sự cố định, mà ở chuyển động tự do. Từ đó, dòng Happy Diamonds ra đời, nơi những viên kim cương không còn bị gò bó trong khung chấu truyền thống.

Đến thập niên 1990, Caroline Scheufele tiếp tục phát triển triết lý này với dòng Happy Sport, kết hợp thép với kim cương – một bước đi mang tính cách tân trong ngành đồng hồ. Nhờ đó, những thiết kế vốn mang tính trang sức cao cấp trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhịp sống năng động của phụ nữ hiện đại.

Di sản này được kế thừa trong Happy Hearts, nơi biểu tượng trái tim đại diện cho cảm xúc và sự nữ tính, đồng thời vẫn giữ tinh thần tự do đặc trưng của kim cương chuyển động.

Phiên bản Happy Hearts 2026 nổi bật với mặt số xà cừ trắng, tạo nên nền tảng tinh giản để tôn lên chuyển động của ba viên kim cương cùng hai họa tiết trái tim bằng vàng trắng 18K. Trong đó, một trái tim được khảm xà cừ với hiệu ứng chuyển sắc từ hồng sang tím – chi tiết hiếm gặp, gợi mở sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở dây đeo vải denim xanh – chất liệu vốn gắn với sự phóng khoáng và đời thường. Khi đặt cạnh kim cương và xà cừ, denim tạo nên sự tương phản rõ rệt, đồng thời phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của đồng hồ cao cấp.

Sự kết hợp này không làm giảm đi giá trị xa xỉ, mà ngược lại, mở rộng cách thưởng thức nó. Happy Hearts trở thành một phụ kiện có thể đồng hành trong nhiều bối cảnh, từ công việc hằng ngày đến những khoảnh khắc thư giãn, thay vì chỉ xuất hiện trong các dịp trang trọng.

Một yếu tố quan trọng khác trong thiết kế là việc sử dụng thép Lucent Steel – hợp kim độc quyền của Chopard với tỷ lệ tái chế lên đến 80%. Chất liệu này có độ sáng bóng tương đương vàng trắng, đồng thời sở hữu độ cứng cao, giúp tăng độ bền và khả năng chống trầy xước.

Lucent Steel™ từng được ứng dụng trên dòng Alpine Eagle và nay tiếp tục xuất hiện trên nhiều bộ sưu tập, bao gồm cả L.U.C. Điều này cho thấy định hướng rõ ràng của thương hiệu trong việc kết hợp giữa kỹ thuật chế tác truyền thống và vật liệu hiện đại, đồng thời hướng tới yếu tố bền vững.

Trên phiên bản Happy Hearts 33mm, bộ vỏ thép này bảo vệ bộ máy cơ tự động in-house 09.01-C, với khả năng dự trữ năng lượng khoảng 42 giờ. Sự kết hợp giữa vật liệu tiên tiến và bộ máy chính xác giúp đồng hồ vận hành ổn định, đồng thời duy trì tính thẩm mỹ đặc trưng.

Happy Hearts 2026 phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong ngành đồng hồ và trang sức: đưa xa xỉ trở nên gần gũi hơn với đời sống. Thay vì giữ khoảng cách, các thương hiệu đang tìm cách để sản phẩm của mình trở thành một phần tự nhiên trong phong cách cá nhân.

Sự kết hợp giữa kim cương, xà cừ, thép và denim cho thấy ranh giới giữa trang sức cao cấp và phụ kiện thường ngày đang dần được xóa nhòa. Trong bối cảnh đó, Happy Hearts không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn là tuyên ngôn về cách sống – nơi sự tinh tế, tính ứng dụng và cảm xúc cùng tồn tại.

Với bước đi này, Chopard tiếp tục khẳng định khả năng đổi mới mà vẫn giữ được bản sắc. Việc kết hợp những chất liệu tưởng chừng đối lập không chỉ tạo nên dấu ấn thiết kế, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho khái niệm xa xỉ trong thời đại hiện nay.