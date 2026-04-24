Mua ô tô xong đến mệt: Vẫn phải đội nắng dầm mưa, tiền gửi xe thuê được cả căn chung cư mini

Nhắc đến chuyện mua ô tô, đa số mọi người đều nghĩ ngay tới cảnh “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”. Ô tô mà, phải hơn xe máy ở khoản đó chứ! Chưa kể nếu đi xa như đưa gia đình về quê thăm ông bà hoặc đi du lịch, có ô tô cũng chủ động hơn hẳn. Đó là những điều mà ai cũng biết, ngay cả khi chưa có “4 bánh”.

Dẫu vậy thực tế đôi khi lại cũng không như tưởng tượng. Ô tô có rồi vẫn phải “đội nắng dầm mưa”, lái ô tô về quê tưởng là tiện nhưng mà cũng không.

Đó là chia sẻ của 2 gia đình trong câu chuyện dưới đây.

Hồng Đăng (Hà Nội): Trời mưa lái ô tô đi làm, kết quả mất nửa ngày công vì tắc đường!

Năm 2023, vợ chồng Hồng Đăng quyết định chi gần 700 triệu - toàn bộ là tiền tiết kiệm, không cần vay mượn, để mua 1 chiếc ô tô 5 chỗ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn khá mới. Mục tiêu đương nhiên là để thuận tiện cho việc đi lại, bao gồm: Đưa con đi học những hôm trời mưa, đưa cả nhà về quê nội - ngoại (cách Hà Nội khoảng 70 km).

Xét về mặt nhu cầu, Hồng Đăng cho biết anh cũng không kỳ vọng gì nhiều hơn ở 1 chiếc ô tô, đó đơn thuần là phương tiện đi lại chứ không suy tính sẽ cho thuê hay lái taxi kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên,...

“Nhà mình cách cơ quan 10km, trường con học thì tiện đường bố đi làm nên việc đưa đón con do mình phụ trách. Thế nên vợ mình cũng ủng hộ khi mình đề xuất mua ô tô. Nhưng có ô tô rồi mới thấy cũng vẫn khá bất tiện.

Trời mưa thì ai cũng có xe cũng lái xe đi cả nên đường tắc kinh khủng. 7h30 con cần đến trường, 8h30 mình cần đến cơ quan nhưng hôm nào mưa mà đi ô tô cho đỡ ướt thì con muộn học, bố muộn làm, mấy lần mình mất nửa ngày công rồi. Còn nếu trời mưa vào tầm chiều tối thì có xin về sớm để đón con cũng phải 8h-8h30 mới về đến nhà.

Đi xe máy tính ra vẫn nhanh hơn. Sau mấy lần nhỡ việc thì giờ xe nhà mình chủ yếu để đi chơi cuối tuần hoặc thi thoảng về quê thôi” - Hồng Đăng chia sẻ.

Anh cho biết trung bình mỗi tháng tiền xăng xe hết khoảng 1 triệu, thêm 1,8 triệu tiền gửi xe cùng các chi phí bảo dưỡng, bảo hiểm, tổng tiền “nuôi xe” hàng tháng rơi vào khoảng 4 - 4,5 triệu đồng. Đây là con số nằm trong khả năng của vợ chồng Hồng Đăng nên gia đình cũng không bị áp lực trong việc nuôi xe.

“Giờ tài chính vững hơn ngày xưa thì mình thấy có thêm 1 phương tiện để lựa chọn cũng được, chứ còn nếu như khoảng 6 năm trước, lúc vẫn còn 1 số khoản nợ thì chắc chắn mình không mua ô tô làm gì” - Hồng Đăng bộc bạch.

Bạn Yến (Hà Nội): Có ô tô vẫn phải dãi nắng dầm mưa vì chỗ gửi cách nhà 1km, tiền gửi xe hết 7 triệu/tháng!

Chia sẻ trong 1 video trên kênh TikTok cá nhân @yen3tymoshop, Yến cho biết ở phố cổ, tiện thì có tiện vì hàng quán nhiều, đi đâu cũng gần nhưng bù lại cũng không ít bất tiện. Đặc biệt là chi phí và địa điểm thuê chỗ gửi xe.

“Có ô tô đấy nhưng hôm nào cũng phải đội mưa, đội nắng đi lấy xe vì chỗ gửi xe cách nhà gần 1km. Trời đẹp thì còn tự an ủi bản thân là đi bộ cho chill, chứ trúng hôm mưa tầm tã hay nắng 40 độ thì đúng là ác mộng. Có hôm mình còn phải gọi taxi để đi lấy xe, mà khổ hôm đấy trời mưa, không taxi nào nhận, thế là lại phải đi bộ xong vẫn ướt hết cả người.

Mình gửi ô tô ở chợ Hàng Da, giá gần 7 triệu/tháng cho 1 slot - đắt gần bằng tiền thuê 1 căn chung cư mini rồi mà xe bị va quệt, xước sát nhìn mà sót. Nghĩ thấy chẳng khác gì mình đi thuê nhà cho ô tô ở” - Yến chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ cảm nhận tương tự, rằng có ô tô là 1 chuyện, tìm được chỗ gửi xe gần nhà và chi phí gửi xe nói riêng, nuôi xe nói chung lại là chuyện khác. Không đảm bảo được thì có ô tô vào là khá mệt.

“Nhà mình theo chủ nghĩa cứ taxi truyền thống, taxi công nghệ mà chọn. Đang không dư tiền chứ có dư cũng không mua ô tô. Nuôi xe là 1 chuyện chứ về quê hay đi gặp đối tác, lỡ uống cốc bia chén rượu xong thì cũng phải cất xe ở đấy, đi xe ôm về, thế là bằng hòa. Rồi còn chưa kể tắc đường, mưa ngập, tránh ướt người mà xong xe ngập 1 nửa thì lại lo ngay tiền bảo dưỡng với khám xe” - Một người bình luận.

“Tính ra 5-7 triệu tiền gửi ô tô mà dùng để book taxi đi cả tháng có khi chẳng hết chừng đó ấy chứ” - Một người bày tỏ.

“Mình là tài xế lái xe cho sếp. Cách đây 10 năm, gửi ở tầng ngoài trời ở bãi gửi xe Trần Nhật Duật đã 3 triệu rồi, nhấn mạnh là cách đây 10 năm nha mọi người. Chắc chỉ ai dư tiền lắm mới mua xe rồi nuôi xe chừng ấy, chứ làm công ăn lương đủ sống như mình thì thấy taxi vẫn là nhất” - Một người khác kể.

Đấy, vậy mới thấy tiền mua xe là 1 chuyện, tiền nuôi xe lại là chuyện khác! Và chưa chắc có ô tô đã là “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”!

3 điều cần tính toán kỹ trước khi mua ô tô

1. Áng chừng chi phí nuôi xe

Nhiều người khi nghĩ đến việc mua ô tô thường chỉ tập trung vào giá xe ban đầu, nhưng thực tế chi phí sử dụng mới là phần “đi đường dài”. Ngoài tiền mua xe, cần tính thêm các khoản như phí đăng ký, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng định kỳ, gửi xe và cả chi phí sửa chữa phát sinh. Khi cộng lại, con số này có thể chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hàng tháng.

Vì vậy, trước khi quyết định, hãy ước lượng tổng chi phí mua và nuôi xe hàng tháng, để xem nó có phù hợp với khả năng tài chính của mình không. Khi nhìn được bức tranh đầy đủ, bạn sẽ chủ động hơn và tránh cảm giác “nuôi xe mệt hơn nuôi mình”.

2. Cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng chi trả

Một chiếc ô tô phù hợp không phải là chiếc đắt nhất hay đẹp nhất, mà là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng trong khả năng tài chính cho phép. Nếu chủ yếu đi làm trong thành phố, một mẫu xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu có thể hợp lý hơn so với xe lớn, nhiều tính năng nhưng chi phí cao.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi xa cùng gia đình, việc đầu tư một chiếc xe rộng rãi, an toàn hơn lại là lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng là không nên “cố quá” chỉ vì mong muốn sở hữu một mẫu xe vượt khả năng. Khi chọn đúng nhu cầu, bạn vừa tận dụng được giá trị của chiếc xe, vừa giữ được sự thoải mái trong chi tiêu hàng tháng.

3. Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là cân nhắc thật kỹ.