Hoa khôi thể thao "nức tiếng" một thời: Sở hữu biệt thự 200 tỷ đồng, viên mãn bên chồng đại gia và 2 con

Hoa khôi thể thao "nức tiếng" một thời

Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, bố là giám đốc một công ty vận tải, mẹ là kỹ sư. Giành được danh hiệu ngôi Hoa khôi Thể thao 1995, cô sinh viên Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội thành tâm điểm chú ý làng thời trang lúc bấy giờ. Ít lâu sau, Thu Hương xuất hiện trên VTV3 với vai trò MC chương trình Phụ nữ thế kỷ 21 (2006), Làm giàu không khó...

Không ít người nhìn nhận cô bé dễ thương giống như một bình hoa di động. Tính cách mạnh mẽ của Hương đã giúp cô "đập vỡ chiếc bình hoa" vô hình đó. Hương làm MC cho Đài THVN và nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc khác.

Hoạt ngôn, phản ứng nhanh, ăn mặc lại có gu..., cô nhanh chóng trở thành gương mặt hút khách của đài và là nhân vật làm nóng không ít sự kiện, chương trình mà Hương trong vai trò MC.

Thu Hương bén duyên với nghề MC, diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình vào cuối thập niên 1990 - đầu những năm 2000. Vai diễn trong Cô thư ký xinh đẹp là vai "để đời", giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Bộ phim từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ nhờ nội dung gần gũi với đời sống công sở và hình tượng nhân vật nữ chính hiện đại, độc lập.

Trong đó, Thu Hương với lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng đã khắc họa thành công hình ảnh một cô thư ký thông minh, duyên dáng, để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.

Thời điểm ấy, Thu Hương được đánh giá là một trong những diễn viên truyền hình triển vọng. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz. Quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối, bởi với nhan sắc và tài năng, cô hoàn toàn có thể tiến xa hơn.

Chia sẻ trên truyền thông, Thu Hương cho biết việc rời xa nghệ thuật không phải là sự từ bỏ, mà là lựa chọn cá nhân nhằm tập trung cho gia đình và những định hướng dài hạn hơn. Cô chuyển hướng sang kinh doanh và dần xây dựng cho mình một vị thế vững chắc trong lĩnh vực này.

Suốt 18 năm vắng bóng, dù không tham gia đóng phim hay xuất hiện trên truyền hình, nhưng hình ảnh của Thu Hương vẫn được khán giả nhớ đến. Những lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, cô luôn gây chú ý bởi nhan sắc mặn mà, vóc dáng cân đối và phong thái điềm đạm.

Cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và 2 con

Khi sự nghiệp đang lên cao, Thu Hương quyết định rẽ hướng sang kinh doanh và tập trung xây dựng cuộc sống gia đình bên doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Hai người kết hôn từ năm 2005 và có với nhau hai cậu con trai ngoan ngoãn, giỏi giang.

Ông xã của Thu Hương là một doanh nhân nổi tiếng, có tiềm lực tài chính vững mạnh và luôn ủng hộ vợ trong mọi quyết định. Mối duyên giữa nàng hoa khôi xinh đẹp và vị đại gia thành đạt được nhiều người nhận xét là "trời sinh một cặp".

Hiện tại, gia đình Thu Hương đang sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng có trị giá lên đến 200 tỷ đồng tại khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở phương Tân Hưng, Tp.HCM. Hoa khôi cho biết, cô chuyển về đây từ năm 2017. Sau khi cưới, cô không chỉ làm hậu phương vững chắc cho chồng, mà còn tự mình phát triển sự nghiệp riêng, trở thành chuyên gia tư vấn chiến lược, tổ chức sự kiện, diễn đàn và nhiều hoạt động cộng đồng.

Biệt thự có tổng diện tích gần 600m2, bao gồm cả nhà và sân vườn. Từ bên ngoài, căn nhà gây ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế và thanh lịch. Khoảng sân rộng phía trước được bao quanh bởi cây xanh, mang đến không gian sống thoáng đãng, riêng tư.

Ngôi nhà được thiết kế với một tầng trệt và một tầng lầu, theo phong cách tân cổ điển kết hợp tinh thần châu Âu. Nội thất bên trong được bài trí sang trọng nhưng không phô trương, thiên về sự hài hòa và tiện nghi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cuộc sống giàu có, Thu Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối sống khoa học, kỷ luật. Mỗi ngày cô dành khoảng 2 tiếng vào buổi sáng để tập gym nhằm duy trì sức khỏe và vóc dáng. Buổi chiều tối, cô thường chơi pickleball tại sân gần nhà.

Nhờ duy trì thói quen vận động đều đặn, Thu Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi U50. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đóng Cô thư ký xinh đẹp.

