Cận cảnh mẫu đồng hồ mỏng kỷ lục chỉ 0,82cm nhưng làm được 1 điều cực hiếm thấy

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm của bộ sưu tập L.U.C - dòng đồng hồ cao cấp đại diện cho năng lực chế tác cốt lõi của Chopard. Nhân dịp này, thương hiệu Thụy Sĩ đã thực hiện một bước đi mang tính thử thách giới hạn khi lần đầu tiên đưa chất liệu thép Lucent Steel™ vào một thiết kế dress watch - dòng sản phẩm vốn gắn liền với vàng, vàng trắng hay vàng hồng.

Trong suốt hành trình ba thập kỷ, L.U.C hiếm khi sử dụng thép. Một số mẫu đời đầu từng xuất hiện với chất liệu này, nhưng chủ yếu là những phiên bản tối giản, chưa đạt các tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp như Poinçon de Genève. Về sau, thép được áp dụng ở một số dòng mang tính ứng dụng cao hơn như XPS hay Sport nhằm tạo sự linh hoạt trong phong cách và giá thành. Tuy nhiên, phần lớn các thiết kế L.U.C vẫn trung thành với định hướng dress watch cổ điển, sang trọng và mang tính truyền thống.

Sự xuất hiện của L.U.C 1860 Chronometer phiên bản Lucent Steel™ vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bộ sưu tập, một chiếc dress watch bằng thép có kích thước 36,5mm lại đạt được con dấu Poinçon de Genève - chứng nhận vốn thường chỉ dành cho đồng hồ làm từ kim loại quý. Không chỉ là thay đổi về vật liệu, đây còn là tuyên ngôn về việc tái định nghĩa giá trị thẩm mỹ và kỹ thuật trong ngành đồng hồ cao cấp.

Việc sử dụng Lucent Steel™ - loại thép độc quyền có độ sáng tương đương vàng trắng - giúp chiếc đồng hồ giữ được vẻ ngoài thanh lịch cần thiết. Đồng thời, nắp lưng sapphire trong suốt cho phép người dùng quan sát toàn bộ bộ máy cơ học bên trong, nhấn mạnh sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật chế tác.

Thiết kế dress watch theo hướng hiện đại

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của L.U.C 1860 Chronometer nằm ở mặt số màu xanh Areuse. Sắc lam này lấy cảm hứng từ dòng sông Areuse tại vùng Val-de-Travers, nơi nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Màu sắc được tái hiện với hiệu ứng chuyển sắc theo ánh sáng, tạo nên chiều sâu thị giác và cảm giác sống động.

Chopard tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghệ thuật hoàn thiện khi trang bị mặt số chạm guilloché thủ công - kỹ thuật đòi hỏi tay nghề cao và gần như không xuất hiện trên đồng hồ thép. Các nghệ nhân sử dụng máy tiện truyền thống để khắc họa tiết hướng tâm trên nền vàng trắng 18K, hoàn toàn điều khiển bằng tay. Quy trình này không chỉ tạo ra hoa văn tinh xảo mà còn đảm bảo độ liên tục và chính xác tuyệt đối.

Một viền guilloché bổ sung giúp tăng khả năng phản chiếu ánh sáng, kết hợp cùng vành giờ chải satin, kim Dauphine và cọc số vát cạnh bằng vàng trắng, tạo nên tổng thể rõ ràng, dễ quan sát nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Bộ vỏ Lucent Steel™ được hoàn thiện với sự tương phản giữa các bề mặt chải satin và đánh bóng, mang lại hiệu ứng ánh sáng đặc trưng. Kích thước 36,5mm cùng độ dày 8,2mm giúp đồng hồ phù hợp với nhiều kích cỡ cổ tay, đồng thời giữ được tỷ lệ cân đối - yếu tố được giới sưu tầm đánh giá cao.

Thiết kế mặt số được giữ ở mức tối giản khi loại bỏ cửa sổ ngày, chỉ giữ lại mặt phụ giây nhỏ tại vị trí 6 giờ nhằm đảm bảo tính đối xứng. Đồng hồ đi kèm dây da bê vân hạt màu ghi antraxit, khóa cài bằng thép khắc logo L.U.C, cùng hai mặt kính sapphire chống chói, mang lại trải nghiệm sử dụng trọn vẹn.

Bộ máy cơ học đạt chuẩn Genève

Ẩn bên trong lớp vỏ siêu mỏng là bộ máy tự động L.U.C 96.40-L - phiên bản cải tiến từ nền tảng cơ khí đầu tiên của Chopard Manufacture tại Fleurier. Dù chỉ dày 3,3mm, bộ máy vẫn tích hợp micro-rotor bằng vàng 22K, giúp tối ưu hiệu suất nạp năng lượng.

Cơ chế gồm 176 linh kiện, 29 chân kính và hoạt động ở tần số 28.800 dao động mỗi giờ. Độ chính xác được bảo chứng bởi chứng nhận Chronometer từ COSC, với sai số nằm trong khoảng -4 đến +6 giây mỗi ngày sau quá trình kiểm định nghiêm ngặt.

Ngoài ra, bộ máy còn được trang bị chức năng dừng giây và hệ thống vi chỉnh cổ thiên nga, cho phép tinh chỉnh độ chính xác ở mức cao. Công nghệ Chopard Twin Technology với hai trống cót xếp chồng giúp duy trì năng lượng ổn định trong khoảng 65 giờ, đồng thời đảm bảo hiệu suất vận hành bền bỉ.

Giá trị chế tác của chiếc đồng hồ tiếp tục được khẳng định qua con dấu Poinçon de Genève - một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Chứng nhận này không chỉ đánh giá độ chính xác mà còn yêu cầu cao về mức độ hoàn thiện, nguồn gốc sản xuất và quy trình lắp ráp.

Từng chi tiết trong bộ máy đều được vát cạnh, đánh bóng thủ công và trang trí họa tiết Côtes de Genève. Việc một chiếc đồng hồ làm từ thép đạt được tiêu chuẩn này là điều hiếm thấy, qua đó khẳng định tay nghề và triết lý chế tác của Chopard.

Với L.U.C 1860 Chronometer, Chopard không chỉ kỷ niệm hành trình 30 năm mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới cho đồng hồ dress watch - nơi vật liệu thép vẫn có thể đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật chế tác, đồng thời mang lại sự cân bằng giữa tính ứng dụng và giá trị sưu tầm.