Khoảnh khắc đón bình minh 'lịm tim' của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Theo Lê Chi | 24-04-2026 - 11:05 AM | Lifestyle

Khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình cảm của Đại uý Văn Cương và ca sĩ Hoà Minzy nhanh chóng gây “bão” mạng, khiến người hâm mộ "tan chảy".

Đại uý Thăng Văn Cương và ca sĩ Hoà Minzy chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng đón bình minh ở Đà Nẵng. Bạn trai của nữ ca sĩ công tác trong lực lượng vũ trang, thường xuyên xa nhà vì nhiệm vụ, nên mỗi lần nghỉ phép trở về đều trở thành khoảng thời gian quý giá.

Trên trang cá nhân, đại uý Văn Cương viết: " Giữ lời hứa, được nghỉ phép là đưa bé yêu đi biển ". Còn nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “ Đợi mãi đồng chí ấy mới được nghỉ phép. Mọi người nhớ tụi em lắm rồi phải không? Bù đắp cho cả nhà hơn một tháng chưa đăng gì”.

Hoà Minzy chia sẻ vlog ngọt ngào cùng bạn trai.

Hoà Minzy tiết lộ, kỳ nghỉ lần này đặc biệt hơn bởi phải chờ đợi sau nhiều lần “hụt phép” do đặc thù công việc của bạn trai. “ Cứ gần tới ngày giờ về lại điều động việc thế là lại ‘chồng xin lỗi’. Chắc các chị em hậu phương hiểu lắm ”, cô bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở một vài bức ảnh hay video ngắn, nữ ca sĩ còn “nhá hàng” về loạt nội dung sẽ tiếp tục được chia sẻ: “Từ giờ quyết định mỗi đợt nghỉ phép sẽ có một lần xả ảnh”.

Những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bài đăng của cặp đôi có hàng trăm nghìn lượt tương tác, với nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước tình cảm chân thành và giản dị.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến dân mạng ''tan chảy''.

Hòa Minzy vốn khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Vì vậy, việc cô công khai mối quan hệ với Đại uý Thăng Văn Cương từ đầu tháng 3 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương tham gia với vai trò hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai có khoảng bốn năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là cả hai cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh. Gia đình hai bên cũng có sự gắn kết khi nhà trai từng sang hỏi cưới trong thời điểm ông nội nữ ca sĩ còn kịp chứng kiến. Hòa Minzy cho biết cô dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2027.

Sau khi công khai, Hòa Minzy cho biết sẽ tiết chế chia sẻ nhiều đời tư để tránh những ý kiến trái chiều, đồng thời mong khán giả hiểu và thông cảm. Dẫu vậy, mỗi khoảnh khắc đời thường mà cô và bạn trai hé lộ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả

Nữ idol live thành "hoa khôi" của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, lấy chồng kín tiếng, 1 thập kỷ vẫn chưa hết hot

Chiếc đồng hồ đính 96 viên kim cương của quý ông "thích gì đeo nấy"

5 kiểu người hợp trồng cây lưỡi hổ nhất

4 loại cây may mắn nên trồng trước sân nhà, gia đình không giàu sang cũng trở nên quyền quý

Hé lộ bí ẩn Tử Cấm Thành có 72 giếng nước nhưng hàng trăm năm không ai dám uống 1 giọt

Đừng nhét 7 thứ này vào tủ lạnh nữa: Càng bảo quản càng mất tiền oan

