Bí quyết của những cô gái có Instagram du lịch 'đẹp như tạp chí': Hoá ra không nằm ở vali hiệu hay khách sạn 5 sao

Bạn đã bao giờ lướt Instagram và dừng lại rất lâu trước tấm ảnh của một người phụ nữ đang ngồi uống cà phê trên ban công một khách sạn ven biển, tóc bay nhẹ, ánh nắng xiên vào ly espresso, nét mặt thư thái? Hoặc một bức ảnh khác - cô ấy đang đọc sách trên chiếc ghế mây giữa một khu vườn ở Hội An, mặc chiếc váy linen trắng đơn giản, không makeup đậm, mà toàn cảnh vẫn toát lên một vẻ đẹp khiến bạn ngưỡng mộ?

Và câu hỏi tự nhiên bật ra: "Tại sao có những người đi du lịch trông đẹp và sang như thế, trong khi mình đi cùng chỗ, cùng thời điểm, lại chỉ ra được những tấm ảnh bình thường?".

Sự thật là: Điều tạo nên đẳng cấp của một chuyến đi không nằm ở chỗ bạn ở khách sạn 5 sao hay homestay bình dân, không nằm ở chiếc vali hiệu hay chiếc balo rẻ tiền. Nó nằm ở những thói quen tinh tế - những lựa chọn nhỏ, thầm lặng, mà phụ nữ tinh tế luôn áp dụng. Và tin vui là: bạn hoàn toàn có thể học được.

1. Dậy sớm - đặc quyền của những phụ nữ biết thưởng thức cuộc sống

Nếu bạn để ý, những bức ảnh du lịch đẹp nhất của những cô gái "sang" thường được chụp vào lúc 5h30 - 7h sáng. Không phải ngẫu nhiên. Đó là "giờ vàng" mà cả thế giới đều yên tĩnh: Ánh sáng dịu dàng, không khí trong lành, các điểm tham quan còn vắng vẻ, không có đám đông check-in chen chúc.

Dậy sớm trong kỳ nghỉ không phải là "bắt mình dậy sớm như đi làm". Đó là món quà bạn tặng cho chính mình. Bạn có thể ra biển ngắm mặt trời lên khi chưa có ai. Bạn có thể ngồi ở quán cà phê đầu tiên mở cửa, cầm ly latte nóng, viết vài dòng vào sổ tay. Bạn có thể đi dạo trên những con phố Hội An vắng tanh, chụp những tấm ảnh đẹp mê mẩn mà không có du khách nào lọt vào khung hình.

Bí quyết nhỏ: Đi ngủ sớm hơn bình thường 1-2 tiếng trong kỳ nghỉ. Đặt báo thức, nhưng đặt thêm 15 phút "thời gian dỗ mình dậy" - uống một ly nước ấm, mở cửa sổ hít thở, rồi mới ra khỏi phòng. Khoảnh khắc đón ngày mới đó sẽ định tông cho cả một ngày an nhiên.

2. Chọn tông màu trang phục nhất quán cho cả chuyến đi

Đây là "bí mật" mà bạn có thể nhận ra ngay khi lướt qua Instagram của các blogger du lịch tinh tế: các bức ảnh của họ trong cùng một chuyến đi luôn có tông màu hài hòa với nhau. Đó không phải là may mắn, mà là sự có tính toán .

Thay vì mang nhiều quần áo nhiều màu sắc xung đột, họ chọn một bảng màu chủ đạo cho chuyến đi: tông be - trắng - nâu nhạt cho kỳ nghỉ biển; tông pastel xanh - hồng - kem cho Đà Lạt; tông lụa nâu - đỏ đất - ngà cho Hội An. Tất cả trang phục, phụ kiện, túi xách đều nằm trong bảng màu đó. Kết quả là mỗi bức ảnh đều trở nên thanh lịch, và cả album ảnh khi xếp cạnh nhau là một "bộ sưu tập" có tính thẩm mỹ cao.

Bí quyết nhỏ: Trước chuyến đi 2-3 ngày, hãy bày tất cả outfit ra giường, chụp ảnh từng set đồ, và nhìn tổng thể. Nếu thấy có màu nào "lạc lõng" (ví dụ một chiếc áo vàng chói giữa các tông đất), hãy mạnh dạn bỏ lại. Ít hơn nhưng đồng bộ luôn đẹp hơn nhiều mà hỗn loạn.

3. Đầu tư vào một món phụ kiện "signature" thay vì nhiều món tầm thường

Phụ nữ sang không đeo 5-6 món trang sức lòe loẹt. Họ chỉ có một món thôi nhưng là món chất lượng, đúng chất riêng. Có thể là một chiếc khăn lụa vuông quấn tóc kiểu Pháp. Có thể là một chiếc mũ cói rộng vành kiểu Audrey Hepburn. Có thể là một đôi hoa tai vàng nhỏ đơn giản nhưng tinh tế.

Món phụ kiện signature này sẽ là "chữ ký" của bạn trong mọi tấm ảnh, giúp hình ảnh của bạn có tính nhận diện và sang trọng. Nó cũng khiến bạn đỡ phải nghĩ, chỉ cần khoác vào là đã có "điểm nhấn", không cần phối đồ phức tạp.

Bí quyết nhỏ: Đầu tư vào một chiếc khăn lụa chất lượng (không cần hàng hiệu, nhưng chất liệu lụa thật, màu sắc trung tính). Một chiếc khăn lụa có thể biến hóa thành: Khăn quấn cổ, khăn buộc tóc, dây đeo túi, thậm chí khăn trải bàn mini khi picnic. Đó là món đồ "đa năng" đẳng cấp nhất mà một phụ nữ có thể mang theo.

4. Ở lại một nơi đủ lâu thay vì chạy qua nhiều điểm

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa du lịch và ghé thăm . Những phụ nữ biết thưởng thức du lịch hiếm khi nhồi nhét 4 thành phố trong 5 ngày. Thay vào đó, họ chọn 1-2 điểm và ở lại đủ lâu để thực sự "cảm" được nơi đó.

Ở Hội An 4 đêm, họ sẽ có một sáng dạo phố cổ khi đèn lồng còn thắp, một chiều ngồi may đo chiếc áo dài ở tiệm may yêu thích, một tối đi thuyền thả hoa đăng, một ngày đạp xe ra Cẩm Thanh ngắm rừng dừa. Thay vì vội vã check-in 10 điểm rồi về với đôi chân mỏi rã rời, họ có những ký ức sâu lắng và những tấm ảnh tự nhiên.

Bí quyết nhỏ: Với kỳ nghỉ 4-5 ngày, chỉ chọn tối đa 2 điểm đến. Với kỳ nghỉ 2-3 ngày, chỉ chọn 1 điểm. Hãy dành ít nhất 1 buổi trong ngày để "không làm gì" - ngồi đọc sách ở ban công khách sạn, đi dạo không mục đích, hoặc đơn giản là... ngủ trưa. Đó là sự xa xỉ thực sự.

5. Có một "nghi thức" nhỏ mỗi buổi sáng du lịch

Những phụ nữ tinh tế thường có những "nghi thức" nhỏ giúp mỗi ngày trong chuyến đi trở nên đặc biệt. Đó không phải là việc to tát, chỉ là những hành động nhỏ được lặp lại với sự chú tâm:

Có người bắt đầu mỗi ngày bằng một ly cà phê đen không đường, uống chậm rãi trên ban công, ngắm con đường đang thức dậy. Có người dành 15 phút viết nhật ký du lịch trước khi bắt đầu lịch trình. Có người thiền 10 phút, có người tập yoga nhẹ trước cửa phòng, có người chỉ đơn giản là ngồi yên và hít thở sâu 20 lần.

Những nghi thức này không chỉ giúp bạn "đẹp" hơn trong ảnh (vì tâm trạng bình an thường phản chiếu lên gương mặt), mà còn giúp bạn thực sự có mặt trong chuyến đi - không để nó trôi qua trong vội vã.

Bí quyết nhỏ: Chọn một nghi thức đơn giản, mất không quá 20 phút. Điều quan trọng không phải là làm gì , mà là làm với sự chú tâm. Một tách trà uống vội trong 2 phút không bằng một tách trà được thưởng thức trong 10 phút.

6. Biết "im lặng đúng lúc" - sự sang trọng không ồn ào

Đây có lẽ là điều tinh tế nhất, và cũng khó nhất để học. Trong nhà hàng, trong sảnh khách sạn, trong các điểm tham quan - phụ nữ sang luôn giữ âm lượng vừa phải, cử chỉ có chừng mực. Họ không cười ré lên ở hành lang khách sạn, không nói chuyện điện thoại ở nơi công cộng với âm lượng lớn, không bật nhạc từ điện thoại cho cả khu vực cùng nghe.

Sự im lặng đúng lúc không phải là nhút nhát , mà là có ý thức về không gian chung . Đó là biết rằng một nhà hàng kiểu Pháp không phải là chỗ để livestream ồn ào, một khu vườn thiền ở chùa Linh Ứng không phải nơi để chạy nhảy chụp ảnh, một ban công khách sạn lúc 6h sáng là không gian chung của tất cả khách - nơi mọi người đang thưởng thức sự yên tĩnh.

Bí quyết nhỏ: Tập thói quen tắt tiếng điện thoại và không bật loa ngoài ở nơi công cộng. Khi nói chuyện với bạn đồng hành, giữ âm lượng vừa đủ để người kia nghe, không cần cả nhà hàng cùng nghe. Khi chụp ảnh, thực hiện nhanh gọn và tự nhiên, không "đạo diễn" ồn ào khiến người xung quanh khó chịu.

7. Trò chuyện với người địa phương - cách đẹp nhất để "chạm" vào một vùng đất

Những bức ảnh đẹp nhất, những câu chuyện thú vị nhất của các phụ nữ du lịch tinh tế thường không đến từ các điểm check-in hot, mà đến từ những cuộc gặp gỡ tình cờ với người địa phương. Một cuộc trò chuyện với bà cụ bán bún bò gánh ở Huế. Một buổi chiều học pha cà phê với anh chủ quán ở Đà Lạt. Một câu chuyện về nghề làm lồng đèn với một nghệ nhân già ở Hội An.

Những phụ nữ này hiểu rằng, vẻ đẹp thực sự của một vùng đất nằm ở con người của nó, không phải ở những tòa nhà hay danh thắng. Và họ không ngại mở lời: "Cô ơi, bún này cô làm bao lâu rồi ạ?", "Anh ơi, anh có thể chỉ em cách chọn cà phê ngon được không?". Một câu hỏi chân thành, một nụ cười nhẹ nhàng và cả một câu chuyện mở ra.

Bí quyết nhỏ: Mỗi chuyến đi, đặt mục tiêu trò chuyện sâu với ít nhất một người địa phương - không phải nhân viên khách sạn đang làm nhiệm vụ, mà một người thật sự làm nghề đặc trưng của vùng đó. Một cô bán hoa, một ông lão đạp xích lô, một chị chủ quán ăn gia truyền. Hỏi về công việc, về cuộc sống, về những thay đổi của vùng đất này qua năm tháng. Những câu chuyện bạn mang về sẽ quý giá hơn bất kỳ món đồ lưu niệm nào.

8. Mang theo một cuốn sách - phụ kiện đẹp nhất mà không ai để ý

Trong chiếc túi xách của một phụ nữ tinh tế, luôn có một cuốn sách. Không phải để khoe, mà vì thực sự đọc . Một cuốn tiểu thuyết mỏng, một tập tản văn, hay một cuốn thơ - là bạn đồng hành hoàn hảo cho những khoảnh khắc chờ đợi: Trên máy bay, ở sảnh khách sạn, trong quán cà phê, bên hồ bơi.

Cuốn sách không chỉ là "đạo cụ" khiến bạn trông tri thức trong các bức ảnh du lịch (dù điều đó cũng đúng). Quan trọng hơn, nó giúp bạn không bị phụ thuộc vào điện thoại . Khi mọi người xung quanh cắm mặt vào màn hình, bạn ngồi lật từng trang sách - đó là hình ảnh đẹp bậc nhất của sự thanh lịch hiện đại.

Bí quyết nhỏ: Chọn sách phù hợp với tâm trạng chuyến đi. Đi biển thì mang một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhẹ nhàng. Đi núi thì mang một tập thơ Thiền hoặc một cuốn hồi ký du hành. Đi phố cổ thì mang một cuốn sách về lịch sử vùng đất đó. Đừng mang sách dày quá - một cuốn 200-300 trang là vừa đủ cho một chuyến đi 4-5 ngày.

Đọc đến đây, có lẽ bạn đã nhận ra: Tất cả những "bí mật" trên đều không đòi hỏi nhiều tiền. Bạn không cần ở Six Senses để dậy sớm ngắm bình minh - một homestay bình dân có cửa sổ hướng đông cũng đủ. Bạn không cần áo hiệu để có tông màu trang phục đẹp - Uniqlo hay Zara cũng có đầy đủ tông trung tính. Bạn không cần biết nhiều ngôn ngữ để trò chuyện với người địa phương - một nụ cười chân thành là đủ.

Sự sang trọng thực sự của một người phụ nữ khi đi du lịch không nằm ở việc cô ấy chi bao nhiêu tiền, mà ở việc cô ấy có mặt trọn vẹn đến đâu trong chuyến đi của mình. Một người phụ nữ biết thưởng thức ly cà phê buổi sáng, biết lắng nghe câu chuyện của người lạ, biết im lặng đúng lúc, biết dừng lại đọc một trang sách - người phụ nữ đó đã "sang" hơn rất nhiều so với người chỉ biết chạy check-in hết điểm này đến điểm khác với chiếc túi hiệu trên tay.

Và có lẽ, đó cũng chính là cách du lịch chữa lành đúng nghĩa. Không phải đi đâu thật xa, không phải tiêu thật nhiều tiền, mà là cho phép mình được sống chậm lại, quan sát nhiều hơn, cảm nhận sâu hơn trong vài ngày ngắn ngủi mà ta có được giữa guồng quay công sở không ngừng.

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 này, chị em thử áp dụng vài điều nhỏ trong số 8 thói quen trên xem. Có thể bạn sẽ nhận ra: Để trở thành một phụ nữ đẹp và sang trong mỗi chuyến đi, điều cần thay đổi không phải là ngân sách mà là cách mình có mặt ở nơi đó.